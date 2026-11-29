El realizador estudió Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras y en el entonces CUEC, donde conoció a Emmanuel Lubezki antes de abandonar ambas formaciones universitarias sin alejarse de las cámaras. REUTERS/Mike Segar

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Antes de conquistar Hollywood y subir al escenario de los Premios Óscar, Alfonso Cuarón era un niño de la Ciudad de México que encontraba refugio en las salas oscuras.

Entre funciones de cine, soldaditos y una cámara recibida a los 11 años, empezó a imaginar historias que décadas después recorrerían el mundo.

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El cineasta coincidió con el fotógrafo Emmanuel Lubezki durante su formación universitaria en el CUEC. (Crédito especial: X/ @FilmotecaUNAM)

Hoy, el director cumple 65 años con una filmografía que va de los barrios capitalinos a la inmensidad del espacio. En el camino dejó clásicos como Y tu mamá también, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Gravity y Roma, además de una relación que volvió a unirlo con la UNAM.

La UNAM marcó el inicio de una carrera que llegó a Hollywood

Alfonso estudió Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras y después ingresó al entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. No terminó ninguna de las dos carreras, pero esos años fueron suficientes para encontrar a los compañeros que marcarían su trayectoria.

En el CUEC coincidió con Emmanuel Lubezki , cinefotógrafo que se convertiría en uno de sus aliados creativos y con quien compartiría éxitos en México y Estados Unidos.

También conoció a Luis Estrada . Juntos realizaron el cortometraje Vengeance Is Mine , una experiencia que terminó por alejar a Cuarón de la escuela, pero no de las cámaras.

Antes de dirigir largometrajes, trabajó en producciones como Desaparecido y participó en La hora marcada, donde coincidió con Guillermo del Toro.

Emmanuel Lubezki poses in the press room with the award for best cinematographer of the year for "Gravity" during the Oscars at the Dolby Theatre on Sunday, March 2, 2014, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

La ruta universitaria quedó inconclusa, aunque el vínculo con su alma máter sobrevivió. La Medalla Filmoteca UNAM que recibió recientemente funciona como un regreso simbólico para el director que salió de sus aulas antes de alcanzar el reconocimiento internacional.

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Carlos Cuarón y Lubezki acompañaron sus primeras grandes películas

Su primer largometraje fue Sólo con tu pareja, una comedia escrita junto a su hermano Carlos Cuarón. La película ganó el Premio Ariel al mejor argumento original y abrió una puerta que lo llevó a buscar oportunidades en Estados Unidos.

La princesita y Grandes esperanzas fueron sus primeras producciones fuera de México , una etapa que le permitió moverse dentro de otra industria sin desprenderse de su mirada personal.

Con Y tu mamá también , reunió a Diego Luna , Gael García Bernal y Maribel Verdú en una historia de carretera que colocó al cine mexicano ante nuevos públicos.

La fotografía de Lubezki convirtió el viaje de los personajes en una mirada sobre el país, sus contrastes y las despedidas que acompañan el paso a la adultez.

Más tarde, Cuarón llevó su sello a Harry Potter y el prisionero de Azkaban y volvió a trabajar con Lubezki en Niños del hombre.

Así luce hoy la famosa bahía de Oaxaca en donde se filmó ‘Y tu mamá también’ con Gael García Bernal y Diego Luna (Fotos: Century Fox)

De esta manera, el cineasta siempre ha sido capaz de mostrar que podía cambiar de universo sin perder su interés por los personajes que intentan encontrar un lugar en medio del caos.

Gravity y Roma llevaron a Cuarón a ganar cinco premios Óscar

El espacio exterior fue el escenario de una de sus noches más recordadas. Gravity le dio a Alfonso los premios Óscar a mejor dirección y mejor edición en 2014, mientras Lubezki ganó por la fotografía de la película.

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Roma lo llevó de nuevo a CDMX y a los recuerdos de una casa marcada por la vida de Cleo , la trabajadora doméstica que sostiene a una familia durante los años setenta.

La película obtuvo tres estatuillas en 2019 : mejor dirección, mejor fotografía y mejor película internacional.

Con esos reconocimientos, Cuarón alcanzó cinco premios Óscar y Roma se convirtió en la primera producción mexicana en ganar la categoría de película internacional.

El cineasta también recibió la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

91st Academy Awards - Oscars Governors Ball - Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 24, 2019. Alfonso Cuaron with his Best Director, Best Foreign Language Film and Best Cinematography awards for "Roma." REUTERS/Mario Anzuoni

Entre los reconocimientos de Francia y los nuevos proyectos para televisión como Ascension, Alfonso Cuarón celebra sus 65 años con la misma curiosidad y sin perder de vista el lugar donde todo comenzó y a través del cual convirtió recuerdos mexicanos en historias universales.