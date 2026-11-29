Comisión del INE aprueba mantener repartición de plurinominales por partido, no por coalición. Crédito: EFE

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Representantes de los partidos de oposición, PAN y Somos, manifestaron su desacuerdo con el criterio de mantener la medición de sobrerrepresentación, por partido, no por coalición, que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) en comisiones.

En ese sentido, los partidos acusaron que son un “engaño” los criterios de sobrerrepresentación avalados en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en beneficio del partido oficial.

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PAN y Somos acusan al INE de “engañar” con los criterios de sobrerrepresentación que aprobó

Este viernes, el INE aprobó el criterio de que el reparto de diputados de representación proporcional se hace por partido político y no por coalición. La fórmula, aplicada en 2024, permitió a Morena y a sus aliados obtener el 73 por ciento de la Cámara de Diputados, pese a sumar el 54 por ciento de la votación nacional en ese proceso electoral.

El vicecoordinador parlamentario del PAN, Héctor Saúl Téllez, reprochó que en el INE se defienda que se respeta a la letra la Constitución. Sostuvo que ello se hace atropellando el espíritu y la historia detrás de la legislación sobre la sobrerrepresentación.

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Desde el punto de vista de Téllez, se ignoró a exconsejeros electorales y especialistas sobre la distorsión que se ha generado en el sistema de representación política.

“Las mayorías se ganan en las urnas, no se fabrican en los escritorios del INE. La Constitución debe ser un límite al poder, no un manual para evadirlo”, dijo Téllez.

Dos directivos del INE confirmaron su renuncia. Crédito: X/ @ElReferenteMx

Reclama a Morena por querer impulsar una reforma electoral

Téllez señaló que Morena ofrece ahora una reforma electoral para cambiar las reglas de la sobrerrepresentación, pero hasta después de los comicios de junio. Recordó que ese partido no ha querido hacer ningún cambio y mantiene “congeladas” las iniciativas de la oposición para corregir las distorsiones en el reparto de plurinominales.

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“¿Del oficialismo? Cero propuestas o iniciativas para corregir este abuso. Y es que la razón es muy sencilla: Morena no ve en la sobrerrepresentación un problema democrático, sino un privilegio político”, agregó.

Acosta Naranjo reclama a la dirigencia de Morena

Por su parte, el presidente de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo criticó a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, porque en ese partidos es donde han cambiado los principios que antes defendían desde el PRD.

En redes sociales, Acosta Naranjo difundió un video de una participación de Pablo Gómez en una sesión del INE, cuando era representante del PRD y cuestionaba, en 2015, el registro de candidaturas de militantes del PRI que luego eran computados como diputados del PVEM.

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De acuerdo con el video, Gómez afirmaba entonces que se trataba de un “engaño”, pues llevaba a la sobrerrepresentación de un partido con más de los ocho puntos que señala la Constitución como máximo.

El video compartido por Acosta Naranjo, también muestra a Pablo Gómez diciendo que el problema no eran sólo los siete “cachirules”, que se clonarían también, porque por cada uno de ellos asignados al Verde, había otros siete plurinominales del PRI.

Gudalupe Acosta Naranjo informó que su papá falleció esta madrugada. | SOMOS

“Entonces no es si son siete, es que los siete son necesarios para el objetivo político y propósito del presidente de tener mayoría absoluta en la Cámara”, explicó Gómez hace 11 años, quien condenó el “fraude” al artículo 54 de la Constitución con el reparto de los pluris y las consecuencias políticas de alterar la integración de la Cámara de Diputados.

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Siempre ha respetado la Constitución

Acosta Naranjo sostuvo que siempre se ha mantenido en la postura de respetar la Constitución, para que ningún partido ni coalición pueda tener más de 300 diputados ni más de 8 por ciento de sobrerrepresentación.

Asimismo, afirmó que Morena usa ahora una “mayoría espuria” para controlar el Congreso y pretende seguir por el mismo camino en 2027.

Señaló que “mienten” quienes sostienen que con las reformas de 2007 o 2013 se acordó en secreto revertir el acuerdo que puso límites a la sobrerrepresentación.

“No hay una sola palabra ni en las iniciativas presentadas por consenso, ni en su exposición de motivos, ni en el diario de los debates en ambas cámaras, ni una sola.

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“Insisto, mienten, que algo tan importante, por lo que luchamos décadas, perdimos cientos de compañeros en esa batalla, afirmar que se revirtió en silencio, en secreto, ordenando a todos callar, es de vergüenza argumentar que esa pieza clave del acuerdo democrático lo modificamos en la clandestinidad”, sentenció.