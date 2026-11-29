El senador de Morena reconoció actos de evasión fiscal durante algún tiempo de su vida, medida que tomó como parte de su "lucha social". (YT/GFNoroña)

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Luego de que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, revelara que durante una etapa de su vida dejó de pagar impuestos como parte de una supuesta estrategia de resistencia civil, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, reaccionó con fuertes críticas y lanzó un mensaje contra el legislador y el partido guinda.

A través de su cuenta de X, el líder priista cuestionó la postura de Noroña sobre el dinero recaudado por el Estado y sostuvo que los impuestos que pagan los mexicanos representan el esfuerzo de millones de familias. Además, acusó a Morena de despreciar a los ciudadanos que, mediante sus contribuciones, sostienen los salarios de los servidores públicos.

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Alito Moreno explota contra Noroña: “¡El dinero de los mexicanos es sagrado!”

La respuesta de Alejandro Moreno no pasó desapercibida. El dirigente nacional del PRI publicó un mensaje en su cuenta de X en el que arremetió directamente contra Fernández Noroña, a quien calificó de “impresentable, cínico, corrupto e hipócrita”.

Para el priista, la postura del senador refleja una visión equivocada sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos, pues consideró que los recursos que reciben los representantes populares provienen del esfuerzo de los ciudadanos.

En su publicación, Moreno recordó que los mexicanos son quienes pagan los salarios de los legisladores y exigió que estos mantengan un compromiso permanente con la rendición de cuentas.

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En su mensaje, el también senador del tricolor recordó que “son los mexicanos quienes, partiéndose la madre todos los días, pagan nuestros salarios como representantes de la ciudadanía”, por lo que sostuvo que los servidores públicos tienen la obligación de responder ante la población: “A ellos nos debemos, a ellos tenemos que servirles”.

Alito Moreno cuestiona evasión fiscal de Noroña y se lanza contra Morena: “Desprecian a quienes les pagan”. (Fotos: CUARTOSCURO)

Asimismo, destacó que cada peso administrado representa el esfuerzo de millones de familias, pues, afirmó, “cada centavo que administramos representa horas de trabajo, sacrificios y esfuerzo”.

El dirigente priista también enfatizó que el dinero público no debe ser visto como un recurso ajeno a quienes lo aportan, sino como el resultado del trabajo cotidiano de la población.

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Su mensaje cerró con una exigencia dirigida a los integrantes del partido oficialista: “¡El dinero de los mexicanos es sagrado! ¡Entiéndanlo de una maldita vez, son servidores públicos, carajo!”.

Alito Moreno lanza acusación contra Morena y exige explicar de dónde vienen sus ingresos

Además de cuestionar directamente a Noroña, Alejandro Moreno aprovechó la controversia para extender sus críticas a Morena y poner sobre la mesa los señalamientos relacionados con un supuesto financiamiento de políticos de ese partido por parte de organizaciones del crimen organizado.

El dirigente del PRI sostuvo que, si los integrantes del movimiento oficialista desprecian a los ciudadanos que pagan impuestos, deberían explicar de dónde provienen sus ingresos, particularmente ante las acusaciones que mencionó en su publicación.

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“Si en Morena desprecian a quienes les pagan, que expliquen de dónde vienen sus ingresos”, escribió el priista, quien también hizo referencia a los presuntos vínculos financieros con grupos criminales.

¿Qué dijo Noroña sobre el pago de impuestos que provocó la reacción de Alito Moreno?

Noroña ha generado debate por sus viajes al extranjero. (YouTube)

La polémica comenzó después de que Gerardo Fernández Noroña hablara sobre su pasado y reconociera que promovió el no pago de impuestos en productos como gasolina y alimentos, al considerar que esos recursos representaban una carga para la población.

Durante una transmisión realizada el 26 de noviembre, el senador explicó que consideraba esa práctica como parte de una estrategia de resistencia civil. Incluso, defendió que en su momento estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias legales de sus decisiones.

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Una de las declaraciones que generó mayor controversia fue cuando explicó su postura sobre los recursos fiscales y señaló: “cuando tú pagas los impuestos, deja de ser tuyo”.

Noroña argumentó que el dinero recaudado se redistribuye mediante servicios públicos, entre ellos la salud y la educación. También sostuvo que, desde su perspectiva, el impago de impuestos podía considerarse legítimo cuando formaba parte de una protesta contra el gobierno.

Sobre las posibles consecuencias legales, el legislador expresó que estaba dispuesto a ir a prisión por esa decisión y afirmó: “Si nos meten a la cárcel por no pagar impuestos, no discuto”.

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