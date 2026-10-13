Periodista argentino exhibe a Efraín Juárez por su salida de Pumas: “Le importa más su persona que el club”

La inesperada marcha del entrenador dejó a la directiva universitaria sin una alternativa preparada, según el periodista César Luis Merlo.

Guardar

La salida de Efraín Juárez de los Pumas continúa generando controversia meses después de que el entrenador mexicano abandonara el banquillo universitario, luego de llevar al equipo hasta la final del Clausura 2026. Aunque el conjunto auriazul estuvo cerca de levantar el campeonato de la Liga MX, Cruz Azul terminó imponiéndose y frustró la posibilidad de romper una sequía de 15 años sin conquistar el título.

La derrota representó un golpe para la afición, que esperaba que Juárez permaneciera al frente del proyecto deportivo. Sin embargo, el estratega dejó la institución sin realizar una despedida formal y, semanas después, reapareció en el futbol europeo como director técnico del Győri ETO, en Hungría.

PUBLICIDAD

Mientras el mexicano continúa su trayectoria en el extranjero, Universidad Nacional atraviesa dificultades en el Apertura 2026. Esteban Solari tiene la responsabilidad de encontrar una identidad futbolística que permita recuperar el protagonismo del equipo, en medio de los cuestionamientos que todavía rodean la salida de su anterior entrenador.

César Luis Merlo cuestiona la salida de Efraín Juárez

César Luis Merlo señaló que las diferencias con Antonio Sancho no serían la única explicación de la salida del entrenador, pues también cuestionó sus decisiones antes y después de disputar el título del futbol mexicano.

Una de las versiones que circularon alrededor de la separación entre Juárez y Pumas apuntaba a una relación complicada con Antonio Sancho, director deportivo del club. Incluso, trascendió que la directiva habría contemplado un cambio en el banquillo antes del Clausura 2026, después de un Apertura 2025 irregular.

No obstante, el periodista César Luis Merlo planteó otra explicación durante su participación en el podcast Pláticas del Mal. Desde su perspectiva, el entrenador habría colocado sus intereses personales por encima de los de la institución, pese a las declaraciones de cariño que había expresado públicamente hacia el conjunto universitario.

PUBLICIDAD

“No se llevaban, es cierto, pero Efraín Juárez se fue de Pumas porque le importa más su persona que Pumas. Tiene un ego tan grande Efraín Juárez que, antes de una final, salió a decir públicamente que tenían que hablar de la renovación de contrato... Efraín Juárez tiró humo diciendo: ‘Yo amo a Pumas, Pumas es mi casa’, y a la primera, los abandonó”, comentó Merlo.

Las declaraciones del comunicador reavivaron el debate sobre la manera en que terminó la etapa de Juárez en Universidad Nacional. La ausencia de una despedida oficial y su rápida incorporación a un equipo europeo alimentaron las críticas de quienes esperaban que el proyecto tuviera continuidad después de alcanzar la final.

La falta de un plan alternativo también golpeó a Universidad Nacional

Efraín Juárez renuncia a Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Merlo también señaló que la directiva universitaria habría cometido un error al no contemplar distintos escenarios para la continuidad del equipo. De acuerdo con su análisis, la posibilidad de que Juárez se marchara tomó por sorpresa a los responsables deportivos, quienes no habrían preparado alternativas para sustituirlo.

“ Pumas no tenía plan A, B y C porque no creían que se iba a ir Efraín Juárez. Un club debe tener siempre plan A, B y C, siempre. Los clubes buenos, por ejemplo, mira, te voy a contar. Más allá que no le está yendo bien, claramente, eh, Necaxa, que para mí organizativamente, a pesar de ser un club menor, es uno de los clubes que mejor gestiona un montón de aspectos, un montón de aspectos, va entrevistando entrenadores mientras hay técnicos trabajando. Y, y no nos enteramos nosotros los periodistas quiénes son, pero los tipos ya van viendo perfiles a futuro. Bueno, aquí le falló eso a Pumas. Pero claro, nadie esperaba que Efraín Juárez golpeara la puerta abruptamente y se fuera como se fue. Y peor, insisto, para mí casi igual de grave es que él se puso por delante de la institución. Eso no lo puedes hacer nunca si vos pregonás y gritás a los cuatro vientos amar a Pumas. ¿O a vos no te duele que un tipo que diga: “Te amo, te amo, te amo, te amo”, y después te mete los cuernos y se te va con otra?”, destacó.

El señalamiento puso sobre la mesa dos asuntos distintos: la responsabilidad del entrenador por la forma en que terminó su relación con el club y la capacidad de la directiva para anticiparse a una posible salida. Mientras la polémica continúa, el equipo capitalino busca estabilidad con Solari.

PUBLICIDAD

Efraín Juárez pierde el liderato con el Győri ETO

Juárez aún mantiene posibilidades de seguir avanzando en la competemncia tras el descalabro con el Győri ETO. (REUTERS)

En Hungría, el entrenador mexicano también enfrenta nuevos retos. El Győri ETO sufrió una derrota por 1-0 frente al Puskás Akadémia FC, resultado que le costó el primer puesto de la clasificación después de nueve jornadas disputadas.

Pese al tropiezo, el trabajo de Juárez al frente del conjunto europeo había tenido un balance positivo, por lo que la pérdida del liderato no representa por sí sola un juicio definitivo sobre su gestión.

De esta manera, el técnico vive una etapa distinta a la que experimentó en México: mientras intenta mantener competitivo a su equipo en el futbol húngaro, su salida de Pumas permanece como un episodio controvertido para una afición que llegó a ilusionarse con la posibilidad de volver a ser campeona.

PUBLICIDAD