Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina descarta regresar a la actuación y opta por esta prestigiosa profesión

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Roberto Miguel Santamarina Cantoral, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, descarta regresar a la actuación luego de probar esa profesión durante su infancia y opta por ejercer como ingeniero, carrera que estudió en una universidad de Colorado, Estados Unidos.

En entrevista con Ernesto Buitron News, el joven señala que busca trabajo y explica que su paso por los foros le permitió confirmar que tenía otros objetivos.

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El hijo de los actores gemelos se mantiene cercano a la actividad artística de su familia, aunque afirma que su trayectoria profesional apunta hacia otra área. Roberto Miguel sostiene que la actuación fue una experiencia que disfrutó, pero que no se ve retomando el camino que han seguido sus padres y su hermano.

La formación universitaria lo coloca como uno de los integrantes de la familia que decide desarrollar una carrera fuera de los escenarios. De acuerdo con la información proporcionada, acaba de obtener la licenciatura en Ingeniería en una institución de Colorado.

Roberto Miguel Santamarina Cantoral busca empleo como ingeniero

Durante la conversación con Ernesto Buitron News, Roberto Miguel Santamarina Cantoral recibe una pregunta sobre la posibilidad de aceptar algún proyecto actoral, como una novela o una participación breve, aprovechando que varios miembros de su familia trabajan en la televisión.

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El joven responde con una negativa directa. “Muchas gracias. Yo orgulloso, pero yo fíjate que ya lo intenté, yo ya me quité esa espinita”, dice al recordar que tuvo acercamientos previos con la actuación.

Santamarina Cantoral explica que esa etapa ocurrió cuando era menor y que le dejó una conclusión concreta sobre sus aspiraciones. “Lo disfruté muchísimo, fue una etapa que me gustó mucho. Igual lo hice a una temprana edad y fue lo suficiente para yo decir que no era lo mío, que tenía otros objetivos”, comenta.

Roberto Miguel Santamarina Cantoral busca empleo como ingeniero (RS)

El hijo de Itatí Cantoral precisa que su decisión no significa un alejamiento de su familia ni una crítica al oficio de sus padres. Por el contrario, asegura que mantiene su respaldo para ellos desde la actividad que elija desarrollar.

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“Claro que desde mi trinchera los apoyo como siempre”, señala en la entrevista. La frase resume la postura que adopta frente a la carrera que han construido su madre, su padre y su hermano en el medio artístico.

La actuación fue una etapa durante su infancia

Roberto Miguel es hijo de la relación que mantuvieron Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina. Los actores tuvieron gemelos, José Eduardo y Roberto Miguel, antes de separarse en 2004.

La pareja formó una de las familias más conocidas de las telenovelas mexicanas. Cantoral alcanzó reconocimiento con personajes como Soraya Montenegro, mientras Santamarina consolidó una trayectoria en producciones de Televisa.

El joven reconoce el vínculo con ese entorno, pero sostiene que su experiencia personal fue suficiente para decidir que no quiere construir una carrera frente a las cámaras. La actuación, dice, le permitió resolver una inquietud que podía acompañarlo por ser hijo de dos figuras de la televisión.

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Su postura ocurre mientras termina una etapa académica en Estados Unidos. La Ingeniería aparece como la profesión a la que busca dedicarse después de concluir sus estudios universitarios.

El hijo de Itatí Cantoral afirma que no está atado a una sola opción

La conversación también incluye la posibilidad de que Roberto Miguel incursionara en el modelaje. El entrevistador le comenta que tiene la presencia para intentar esa actividad, aunque el joven evita comprometerse con una decisión inmediata.

“Puede ser, la verdad no estoy atado a nada”, responde entre risas. Después aclara que su prioridad actual es incorporarse al mercado laboral.

“Ahorita mismo, como te dije, estoy buscando chamba, pero ojalá pronto se venga algo”, expresa. La declaración apunta a su intención de encontrar una oportunidad vinculada con su preparación profesional, sin cerrar la puerta a otros proyectos.

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Roberto Miguel agrega que está dispuesto a valorar las opciones que surjan. “La vida te muestra bastantes oportunidades y hay que aprovecharlas”, afirma durante la charla con Ernesto Buitron News.

El hijo de Itatí Cantoral afirma que no está atado a una sola opción Foto: Instagram @itatic_oficial // Televisa

El hermano de Roberto Miguel sigue una ruta artística

Mientras Roberto Miguel apunta a la Ingeniería, su hermano ha mostrado interés por la actuación y la música. El hijo de los actores se abre paso en producciones de televisión y mantiene un vínculo con el legado musical de su abuelo materno, el compositor Roberto Cantoral.

La familia conserva una relación con el espectáculo desde distintas áreas. Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina siguen activos como actores, mientras uno de sus hijos explora los foros y el otro busca consolidarse en una profesión ajena a la televisión.

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Cantoral y Santamarina se divorciaron en 2004. Con el paso de los años, ambos han referido que lograron mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos gemelos, quienes crecieron entre los proyectos profesionales de sus padres y las decisiones personales que cada uno ha tomado.