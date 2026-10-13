Muere Bruno, el último ser querido que unía a Florinda Meza con Chespirito

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Florinda Meza despide a Bruno, su perro de 14 años y el último compañero que permanecía a su lado desde los años que compartió con Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito.

La actriz informó este 12 de octubre que la muerte de su mascota también representa la despedida de una etapa de su vida junto al comediante.

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La intérprete publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para comunicar la muerte de Bruno. En el texto, recordó que el perro formó parte de un grupo de cinco mascotas que estuvieron en su hogar mientras vivía Gómez Bolaños.

Meza señaló que Bruno no solo era uno de sus animales de compañía, sino un vínculo con la versión de sí misma que existía antes de la muerte de Chespirito. “Esta mañana se fue mi Bruno, pero no solamente Bruno, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui”, escribió.

Lo que dijo Florinda Meza sobre la muerte de Bruno

La actriz explicó que Bruno pertenecía a una camada de mascotas que acompañó a la pareja durante varios años. En su publicación nombró a Zuri, Chapis, Pancho, Lola y Bruno como parte de ese grupo.

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(Instagram)

“Él era de esa camada de cinco que estuvieron mientras vivía Roberto: eran Zuri, Chapis, Pancho y luego nacieron Lola y Bruno… y ya se fue”, señaló Florinda Meza.

La también productora compartió que el dolor por la muerte de Bruno se mezcla con los recuerdos de su relación con Roberto Gómez Bolaños.

“Me duele mucho, no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces”, expresó.

Meza añadió que esa parte de su historia comenzó a cambiar tras la muerte del creador de El Chavo del 8. “Esa Florinda que ya no está, que comenzó a desaparecer cuando Roberto murió”, escribió en el mensaje dirigido a sus seguidores.

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La fecha de la despedida también tiene un significado personal para la actriz. Meza recordó que el 12 de octubre marca el inicio de su relación con Gómez Bolaños, a quien llamaba “mi Rober”.

“Hoy, 12 de octubre, empezamos nuestra relación mi Rober y yo. Han pasado muchos años y hoy se fue ese último algo que compartimos con tanto amor”, publicó la actriz.

El mensaje cierra con una petición para Bruno, a quien definió como “el mejor guardián y el mejor compañero”. Meza recordó que el perro reaccionó a la muerte de Chespirito y le pidió que lo acompañara.

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“Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos”, escribió. La actriz agregó: “Dile que lo extrañaré siempre… y a ti, mi Bruno, también”.

(Instagram)

Los comentarios en Instagram acompañan a Florinda Meza

La publicación recibió mensajes de condolencias por parte de usuarios que recordaron a Bruno como un perro cercano a la actriz y a Roberto Gómez Bolaños. Algunos señalaron que la pérdida de una mascota puede representar también la despedida de momentos, personas y etapas de la vida.

Una de las personas que comentó aseguró que la Florinda Meza a la que la actriz se refiere permanece en sus recuerdos: “Aquella Florinda de antes todavía existe. Sigue viviendo en tu corazón, en tus recuerdos y en cada pedacito de tu esencia”.

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El mismo mensaje sostiene que el paso del tiempo no elimina lo vivido. “Siempre habrá dentro de ti un poquito de aquella Florinda de esa época, con sus sueños, su alegría y su manera tan especial de ver la vida”, escribió la persona.

Otros comentarios se enfocaron en el lugar que Bruno tenía dentro de la casa de Meza y Gómez Bolaños. Una usuaria lo describió como un compañero durante las grabaciones y recordó que corría por la vivienda con sus juguetes.

Florinda Meza fue secretaria antes de trabajar para Chespirito.

“Tu bebé, compañero de cada grabación, y siempre corriendo por la casa con sus muñecos”, se lee en uno de los mensajes. La persona añadió que Bruno recibió una vida llena de amor junto a la actriz y al comediante.

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Entre las reacciones también hubo seguidores que relacionaron la muerte de Bruno con la figura de Chespirito. “Seguro estoy que Bruno ya le ha dado en este momento mil besos a nuestro amado Chespirito”, escribió otro usuario.

Varios mensajes llamaron a Bruno “hijo perruno”, “angelito” y “bebé”, términos con los que los seguidores buscaron acompañar a Meza tras la despedida. Una usuaria le escribió: “Fuerzas amada Doña Florinda, solo los que hemos tenido la dicha de tener a un hijo perruno sabemos lo que es este dolor”.