Albañil es detenido por el asesinato de una mujer de 71 años en la GAM

Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Carlos Humberto Escamilla “N”, un albañil de 43 años, fue detenido por el presunto asesinato de María de Jesús Vázquez Aguilar, de 71 años, quien lo había contratado para realizar trabajos en su vivienda de la colonia CTM Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El crimen ocurrió el 10 de octubre, según la información difundida sobre el caso.

El agresor golpeó a la víctima, la amarró con cinta canela dentro del baño de la vivienda y huyó a bordo de su automóvil con la intención de robar sus pertenencias, según confirmaron las autoridades.

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El hecho corresponde a un homicidio cometido por un trabajador contratado para labores domésticas, quien aprovechó que la víctima permanecía sola en su domicilio. La mujer murió por los golpes recibidos y quedó atada en el baño de su casa, mientras el agresor huía con el vehículo familiar antes de su captura.

Carlos Humberto Escamilla trabajó casi una semana en la vivienda de la colonia CTM Atzacoalco

De acuerdo con medios locales, la víctima abrió las puertas de su casa al propio agresor días antes del crimen. El medio, con base en información del periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, precisó que el hombre llegó a la vivienda pidiendo trabajo.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

María de Jesús Vázquez Aguilar le ofreció pagar por algunas labores de albañilería al desconocido, por lo que el acusado trabajó por casi una semana en la casa antes de atacar a la mujer.

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Medios locales señalaron que el domicilio se ubica en el andador 31 de Marzo, dentro de la colonia CTM Atzacoalco. En este, Escamilla ingresó a la propiedad el 10 de octubre a las 09:26 horas para continuar sus labores habituales de construcción.

Las cámaras de videovigilancia del sector registraron el movimiento del sospechoso dentro del inmueble. Telediario indicó que, horas después, el hombre agredió físicamente a la víctima y la trasladó hasta el baño de la planta baja.

El agresor amarró a la mujer de manos y la amordazó con cinta canela. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que la víctima murió a causa de las contusiones sufridas durante el ataque.

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Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros que un presunto cómplice acompañó al agresor durante la huida posterior al crimen. El medio precisó que esa segunda persona logró escapar y permanece sin identificar.

El móvil del ataque, según las autoridades, fue el robo de las pertenencias de la víctima. Telediario señaló que el responsable se apoderó de las llaves del automóvil de la mujer tras cometer el homicidio.

Las cámaras de videovigilancia registraron la huida en el Nissan Versa de la víctima

Telediario detalló que, a las 14:20 horas, el agresor abrió el portón blanco de la cochera de la vivienda. El hombre abordó un automóvil Nissan Versa color vino, propiedad de la víctima, y salió del inmueble.

Minutos después, el sospechoso regresó a pie hasta la casa. El medio explicó que el objetivo de ese regreso fue cerrar la rejilla exterior para evitar sospechas entre los vecinos.

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Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 15:10 horas, el hombre abandonó de forma definitiva la propiedad a bordo del vehículo. Las grabaciones del sector mostraron que el conductor avanzó con lentitud y detuvo la marcha varias veces sobre la rampa.

Medios locales atribuyeron esas dificultades a que el responsable no dominaba la conducción de automóviles con caja estándar. Sin embargo, otros ubicaron la fuga en un horario distinto y señaló que las cámaras captaron al hombre con el vehículo durante la madrugada.

Asimismo, se añadió que el hombre vestía ropa manchada de sangre al momento de su detención, por lo que se describió manchas de pintura en la vestimenta del detenido al momento del arresto.

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Ambos medios coincidieron en que el sospechoso portaba dosis de mariguana al ser interceptado. Telediario precisó que, además, llevaba 200 pesos en efectivo dentro de sus pertenencias.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vehículo robado se convirtió en la pieza clave para el rastreo policial. Los agentes del sector Quiroga de la Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciaron la búsqueda con base en las placas y las características del automóvil.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Escamilla tras hallar el cuerpo de María de Jesús Vázquez Aguilar

Edgar Omar, hijo de la víctima, regresó de su jornada laboral y notó la ausencia del automóvil familiar en la entrada de la casa. El hombre ingresó al inmueble y buscó a su madre en las habitaciones.

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Las autoridades relataron que Edgar Omar encontró a su madre en el baño de la planta baja, atada de manos y amordazada con cinta canela. Los paramédicos que acudieron al sitio confirmaron la falta de signos vitales en la mujer.

El hallazgo del cuerpo motivó un reporte inmediato ante la policía de la Ciudad de México, por lo que las autoridades monitorearon los movimientos del presunto agresor a partir de ese momento.

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron el vehículo en el cruce de las calles Fernando Amilpa y César Sánchez Hormiguero. Asimismo, se precisó que la ubicación ocurrió cerca de las 19:20 horas del mismo día del crimen.

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Los oficiales detuvieron la marcha del automóvil e interceptaron al conductor. El hombre quedó identificado como Carlos Humberto Escamilla ‘N’, el mismo que había trabajado en la vivienda de la víctima.

Milenio reportó, en cambio, que la detención ocurrió poco después de las 19:30 horas y que un presunto cómplice logró huir del lugar. El medio no precisó la identidad de esa segunda persona.

El detenido y el automóvil quedaron a disposición del Ministerio Público. Telediario confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asumió la investigación para determinar la situación jurídica del acusado.

El caso se suma a los registros de violencia contra personas adultas mayores en la capital del país. Las autoridades no han informado si existen antecedentes penales previos contra el detenido.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las diligencias para esclarecer el homicidio. Las autoridades no han precisado la fecha de la audiencia inicial del proceso contra Carlos Humberto Escamilla ‘N’.