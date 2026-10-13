De mejoras administrativas a construir nuevos penales: Harfuch destaca modelo de gestión penitenciaria tras riñas en cárcel de Mazatlán

Omar García Harfuch explicó que el plan penitenciario incluye tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de bloqueo de señales y módulos para clasificar a las personas privadas de la libertad según su perfil y nivel de riesgo. (Crédito: Gobierno de México)

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La construcción de un nuevo penal en Sinaloa, con capacidad para 2 mil 640 personas, será la primera de seis obras penitenciarias anunciadas por el gobierno federal, luego de las riñas en el Centro Penitenciario de Mazatlán, conocido como El Castillo, que dejaron varios internos muertos, además de un niño que visitaba a un familiar.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el proyecto forma parte de un nuevo modelo de gestión penitenciaria que contempla modernizar la infraestructura, reforzar los protocolos de seguridad, profesionalizar al personal y actualizar los procedimientos de administración, vigilancia y control.

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Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal coordinará con las administraciones estatales la construcción de seis centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios.

Los nuevos penales contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.

El modelo también contempla espacios para educación, trabajo, capacitación laboral, servicios de salud y actividades deportivas, como parte de los procesos de reinserción social.

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El primer penal se construirá en Sinaloa

El centro penitenciario de Sinaloa será el primero en construirse tras los hechos violentos registrados en El Castillo. De acuerdo con Harfuch, la obra contará con recursos federales, infraestructura moderna y mejores sistemas de vigilancia, además de la capacidad necesaria para albergar a 2 mil 640 personas.

Mientras se concreta la construcción de esas instalaciones, García Harfuch reiteró que el penal de Mazatlán permanece reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana adscrito al órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Reinserción Social.

Harfuch señaló que la obra forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad en Sinaloa, donde también se refuerza la Policía Estatal con personal del Ejército Mexicano comisionado a la corporación, mientras se fortalecen tanto la policía como la Fiscalía estatal.

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Modernización de los centros penitenciarios

Además de construir nuevas instalaciones, el gobierno federal impulsa proyectos de modernización tecnológica y mejoramiento de infraestructura en los centros federales y de reinserción social de El Altiplano, Veracruz, Durango y Sinaloa.

El nuevo modelo de gestión penitenciaria busca ampliar la capacidad de los centros y mejorar su operación mediante la profesionalización del personal y la actualización de los procedimientos administrativos y de seguridad.

El objetivo, expuso el secretario, es mantener el control penitenciario y ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

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