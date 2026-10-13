Uso de drones por parte de cárteles en Sinaloa preocupan a Defensa Nacional: “Los adaptan para agredir a adversarios y autoridades”

(Presidencia)

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Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dio a conocer este martes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que los drones asegurados por el Ejército mexicano el pasado 4 y 11 de octubre en Sinaloa, no estaban completos, y que eran partes para ser construidos. Dichos drones son manejados por fibra óptica, una alta tecnología que se ha detectado en la guerra entre Rusia y Ucrania, y con las piezas encontradas, los delincuentes pensaban armarlos.

“No eran drones completos, eran partes, era material para ensamblar los drones, pero no tenían aditamentos para soltar artefactos explosivos y demás, ellos utilizan mucho los drones comerciales y los adaptan después para utilizarlos para agredir a la parte contraria o muchas ocasiones también a la autoridad”, señaló Trevilla Trejo.

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Frente a medios de comunicación, dijo que no eran drones muy sofisticados, y aunque señaló que no se identificó a qué grupo delictivo pertenecían estos drones, recordó que en Sinaloa están las facciones de Los Mayos y Los Chapos del Cártel de Sinaloa, pero dijo no poder determinar a cuál de estos grupos pertenecía.

El General dijo que preocupaba el uso de estos drones a la Defensa en todo el país, no solamente en Sinaloa, y que desde el 2025 se han adquirido muchos equipos antidrones fijos y móviles, mismos que se tienen, también, en toda la frontera, y que se realizan operaciones en coordinación con Estados Unidos, y han disminuido mucho las agresiones por parte de los grupos delictivos que emplean el uso de esta tecnología para operar.

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Ejército asegura en Sinaloa 48 drones “invisibles” guiados por fibra óptica

El pasado lunes se dio a conocer que el Ejército mexicano incautó un cargamento de drones “invisibles” que vuelan conectados a cables de fibra óptica.

Seguridad / Sinaloa Ejército asegura drones de fibra óptica en Sinaloa La Sedena confirma que el material incautado el 4 y el 11 de octubre eran piezas para ensamblar drones, no aparatos completos. Da clic en cada recuadro para ver el detalle. Cifras del aseguramiento 48 Drones asegurados el 11 de octubre Según el gabinete de seguridad federal, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 48 drones en la comunidad de El Rosario, en el tramo hacia Agua Verde. 64 Baterías para dron incautadas Formaban parte del mismo cargamento asegurado el domingo 11 de octubre en Sinaloa. 44 Rollos de cable de fibra óptica El cable permite operar los drones sin depender de una señal de radiofrecuencia, lo que los hace inmunes a inhibidores convencionales. 15 y 15 Drones y rollos de fibra óptica el 4 de octubre El primer aseguramiento ocurrió en la misma localidad de Mazatlán, una semana antes del segundo decomiso. 200 Cartuchos incautados El reporte oficial incluye también accesorios para dron dentro del mismo operativo del 11 de octubre. 20 Placas balísticas aseguradas Parte del equipo táctico decomisado junto con los drones y el material de fibra óptica. 6 y 16 Chalecos y uniformes tácticos Seis chalecos tácticos y 16 uniformes tácticos completan el inventario del decomiso reportado por el gabinete de seguridad federal. FPV Tipo de dron: pilotaje en primera persona Se manejan con un visor de gafas o una pantalla, lo que permite ver en tiempo real el avance del dron durante el vuelo. Cronología de los hechos El Ejército asegura 15 drones y 15 rollos de fibra óptica en El Rosario, Mazatlán. Circula en redes sociales un video de presuntos miembros del CJNG y el Cártel de Sinaloa participando en la guerra entre Ucrania y Rusia. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia que se investiga la autenticidad de las imágenes. El Ejército asegura 48 drones, 64 baterías y 44 rollos de fibra óptica en el mismo tramo carretero hacia Agua Verde. El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, aclara en la conferencia matutina que eran partes para ensamblar drones, no aparatos completos. Puntos clave de la declaración de Trevilla Trejo Material incompleto "No eran drones completos, eran partes, era material para ensamblar los drones, pero no tenían aditamentos para soltar artefactos explosivos", señaló el General. Drones comerciales adaptados Los grupos delictivos utilizan drones comerciales y los adaptan después para agredir a grupos rivales o a la autoridad. Grupo sin identificar No se identificó a qué facción pertenecían los drones. En Sinaloa operan Los Mayos y Los Chapos, ambas del Cártel de Sinaloa. Preocupación nacional El uso de estos drones preocupa a la Defensa en todo el país, no solo en Sinaloa, según Trevilla Trejo. Equipos antidrones desde 2025 Desde 2025 se han adquirido equipos antidrones fijos y móviles, presentes también en toda la frontera con Estados Unidos. Coordinación con EU Las operaciones conjuntas con Estados Unidos han disminuido las agresiones de grupos delictivos que usan esta tecnología. Por qué son difíciles de detectar Conexión física Al usar fibra óptica en lugar de señal de radio, el dron no puede ser afectado por inhibidores de señal convencionales. Uso en Ucrania-Rusia Este tipo de aparatos ha sido documentado en la guerra entre Ucrania y Rusia, donde se usan contra objetivos de alto valor. Video de mexicanos en el conflicto Un video muestra a hombres con uniformes militares ucranianos hablando en español, uno de ellos menciona haber estado en "La Chapiza" y referencias al Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la información disponible, el aseguramiento ocurrió en la comunidad de El Rosario, en el tramo carretero que va hacia Agua Verde.

Apenas el pasado 4 de octubre, en esa misma localidad de Mazatlán, fueron asegurados 15 drones y 15 rollos de fibra óptica.

Según el reporte oficial del gabinete de seguridad federal, este domingo 11 de octubre, “elementos del Ejército Mexicano aseguraron 48 drones, 64 baterías para dron, 44 rollos de cable de fibra óptica”.

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También incautaron 200 cartuchos, accesorios para dron, 20 placas balísticas, seis chalecos tácticos y 16 uniformes tácticos. Este tipo de drones son de pilotaje en primera persona, conocidos como FPV por sus siglas en inglés.

Son manejados a través de un visor de gafas o con una pantalla, lo que permite ver en tiempo real el avance del dron.

Presuntos miembros del crimen organizado en México participan en la Guerra entre Ucrania y Rusia.

Al usar una conexión física, el dron no puede ser afectado por los inhibidores de señal convencionales. Cabe señalar que este tipo de aparatos han sido vistos en la guerra de Ucrania-Rusia, donde son usados contra objetivos de alto valor.

Investigan presencia de miembros del CJNG y el Cártel de Sinaloa en guerra entre Ucrania y Sinaloa

Hace apenas unos días, comenzó a circular un video en redes sociales, donde se ve a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa participando en la guerra que se lleva a cabo entre Ucrania y Rusia.

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Tras la difusión de las imágenes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo el pasado jueves que se investigaban las imágenes que mostraban a los presuntos mercenarios mexicanos, mismos que visten uniformes militares ucranianos.

“Se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no y, en todo caso, cómo es que se llegan a incorporar mexicanos, en este caso posibles pertenecientes a un grupo delictivo, a un posible conflicto bélico que está en Europa”, señaló la mandataria nacional en aquella ocasión.

El video mencionado dura apenas unos segundos, y en él se ve a un grupo de hombres en el bosque con equipamiento militar, hablando en español entre ellos. El sujeto que graba el material hace un paneo por varios de ellos, y se detiene en uno, quien dice: “Él estuvo en La Chapiza”. “Pura chapiza y puro cartel Jalisco”, grita el que sale en la imagen. Los hombres que salen en el video ríen y celebran a sus países: México, Colombia, Panamá.

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