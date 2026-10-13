Homicidio doloso en México baja 52% en un año: gobierno reporta 45 casos menos por día

Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno de Claudia Sheinbaum informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México registró una reducción de más de 52% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, de acuerdo con el reporte presentado el 13 de octubre durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señaló que el indicador pasó de 86,9 a 42,2 casos diarios, con base en las cifras consolidadas que las 32 fiscalías estatales entregaron al organismo federal.

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La funcionaria explicó que la reducción equivale a 45 homicidios dolosos menos por día. El corte de información corresponde al 30 de septiembre, a dos años exactos del inicio de la administración federal.

Marcela Figueroa Franco detalla el reporte del SESNSP ante Claudia Sheinbaum

Septiembre de 2026 registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015. Figueroa Franco lo subrayó ante la Presidenta durante la presentación del reporte de incidencia delictiva.

Marcela Figueroa Franco presentó en Palacio Nacional el reporte sobre la reducción del promedio diario de homicidios dolosos en México. Crédito: Especial

“Septiembre de 2026 es el septiembre más bajo desde 2015, con un promedio de 42,2 homicidios dolosos al día”, afirmó la funcionaria desde el Salón de Tesorería. La comparación incluyó una gráfica con los meses de septiembre de 2015 a 2026.

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La titular del Secretariado Ejecutivo detalló que siete entidades concentran la mitad de los homicidios dolosos del país en 2026. Baja California y Guanajuato encabezan la lista con 8,5% del total nacional cada uno.

Chihuahua aporta 7,8% de los casos y Sinaloa, 7,7%. El Estado de México suma 6,4%, Guerrero 5,7% y Morelos cierra el grupo con 5,2%.

Baja California, Guanajuato y Guerrero muestran las mayores bajas en homicidios

Baja California pasó de 7,1 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 4,1 en septiembre de 2026. La reducción en esa entidad alcanzó 43%, según los datos expuestos por el SESNSP.

Marcela Figueroa Franco presentó en Palacio Nacional el reporte sobre la reducción del promedio diario de homicidios dolosos en México. Crédito: Especial

Guanajuato registró un repunte al inicio de la gestión y luego una caída pronunciada. El estado llegó a 12,7 homicidios diarios en febrero de 2025 y bajó a 3,5 en septiembre de 2026, una disminución de 72%.

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Guerrero recibió atención prioritaria del Gabinete de Seguridad Federal durante estos dos años. La entidad pasó de 6,6 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 2,6 en septiembre de 2026, un descenso de 60%.

Colima presentó la caída más pronunciada entre los estados mencionados en la conferencia. El promedio diario bajó de 2,2 a 0,3 homicidios, una reducción de 85% que equivale a 10 víctimas en el último mes.

Figueroa Franco calificó a septiembre de 2026 como el mes con el promedio más bajo de toda la administración en Colima. El dato se desprende de la comparación entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026 que mostró la funcionaria.

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Marcela Figueroa Franco presentó en Palacio Nacional el reporte sobre la reducción del promedio diario de homicidios dolosos en México. Crédito: Especial

Al comparar los primeros nueve meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, las 32 entidades federativas reportaron disminuciones. San Luis Potosí lideró ese grupo con una baja de 78,6%.

Nayarit registró una reducción de 69,5% en el mismo periodo. Quintana Roo completó el grupo de mayores descensos con una caída de 59,7%.

El SESNSP reporta bajas en delitos de alto impacto y robo con violencia

El conjunto de delitos de alto impacto también mostró una tendencia descendente en el periodo analizado. La cifra pasó de un promedio diario de 636,6 delitos en septiembre de 2024 a 408,8 en septiembre de 2026, una reducción de 36%.

El robo de vehículo con violencia bajó de 149,1 casos diarios en octubre de 2024 a 67,1 en septiembre de 2026. Esa disminución representa 55% menos incidentes de este delito a nivel nacional.

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Marcela Figueroa Franco presentó en Palacio Nacional el reporte sobre la reducción del promedio diario de homicidios dolosos en México. Crédito: Especial

La funcionaria citó además datos aportados por la cadena comercial Oxxo sobre robos con violencia en sus tiendas. Los eventos reportados por la empresa bajaron 15% respecto a 2025, con cifras menores en cada uno de los nueve meses del año.

Al comparar los primeros nueve meses de 2025 con los de 2026 por tipo de delito, el SESNSP identificó otras bajas puntuales. Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego cayeron 12,6% en ese periodo.

El robo de vehículo con violencia, medido con ese mismo criterio, bajó casi 25%. El robo a transportista con violencia descendió 26,1% y el robo a negocio con violencia, 12,5%.

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Figueroa Franco cerró su presentación con una referencia a la disponibilidad pública de la información. El reporte completo estará disponible en los próximos días en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Marcela Figueroa Franco presentó en Palacio Nacional el reporte sobre la reducción del promedio diario de homicidios dolosos en México. Crédito: Especial

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública y su marco institucional

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal se sustenta en cuatro ejes, según explicó la propia Figueroa Franco en presentaciones previas. Esos ejes son la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la coordinación interinstitucional.

El Gabinete de Seguridad Federal se reúne diariamente para evaluar resultados y dar seguimiento a las estrategias en cada entidad. Ese mecanismo identifica las zonas que requieren atención prioritaria, entre ellas Guerrero y Guanajuato.

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El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La norma busca modernizar la integración, organización y funcionamiento de las instituciones policiales del país.

Durante el sexenio de Sheinbaum se concretó además el retorno de la Guardia Nacional al mando militar. La corporación había nacido originalmente como una fuerza de carácter civil.

(Presidencia)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabeza junto con Figueroa Franco la coordinación con las secretarías estatales de seguridad. Ambos funcionarios participaron en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública.

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En esa asamblea se abordó la conformación de los gabinetes locales de seguridad y los procesos de desarrollo policial y certificación. También se discutió la actualización del Sistema Nacional de Información entre las entidades federativas.

Organizaciones que siguen el tema de seguridad pública han señalado que el gobierno federal destaca con frecuencia la baja en homicidio doloso y otros delitos de alto impacto. Esas mismas voces advierten sobre la debilidad persistente de las policías estatales y municipales encargadas de sostener esos resultados.

La comparación histórica de septiembre muestra que en 2018 el promedio diario de homicidios dolosos llegó a 98,8 casos. En 2015 el indicador se ubicaba en 50,1 homicidios diarios, la referencia que el SESNSP usó para calificar a septiembre de 2026 como el nivel más bajo de la serie.