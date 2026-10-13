México

Alejandra Guzmán admite que necesita “límites” tras su lesión de cadera

La rockera mexicana habló de sus prótesis, explicó por qué debe moderar sus movimientos y dejó claro que sigue dispuesta a darlo todo por sus fans

Alejandra Guzmán anunció que su concierto quedó cancelado por incumplimientos
Alejandra Guzmán anunció que su concierto quedó cancelado por incumplimientos en las obligaciones de la promotora. IG: laguzmanmx (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Alejandra Guzmán volvió a hablar sobre su salud y las complicaciones físicas que enfrenta después de sufrir una luxación de cadera durante un concierto en Veracruz. En una entrevista con el programa Hoy, la intérprete ofreció detalles sobre las prótesis que lleva en el cuerpo y reconoció que necesita moderar sus movimientos durante sus presentaciones. Sin embargo, dejó claro que las limitaciones físicas no han apagado su deseo de continuar cantando y bailando frente a sus seguidores.

Con el estilo directo que la caracteriza, la cantante recurrió al humor para explicar parte de su situación. “Sí, ya me la metieron bien”, expresó entre risas al referirse a su prótesis de cadera. Después, detalló que lleva distintos implantes y que su cuerpo ha atravesado numerosas intervenciones médicas. Sus declaraciones reflejan una realidad con la que ha tenido que aprender a convivir mientras mantiene una carrera marcada por la energía y la intensidad de sus espectáculos.

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La confesión que más llamó la atención llegó cuando reconoció que debe aprender a controlar el impulso de entregarse por completo en el escenario. “Y creo que eso es lo que no me ha dejado atrás. Es que eso es lo que me dice el doctor: ‘Necesitas límites’. Y yo nunca he tenido límites en mi vida, pero lo voy a lograr”, comentó en Hoy. La frase resume el desafío que enfrenta: cuidar su cuerpo sin renunciar a la actividad que ha definido buena parte de su trayectoria artística.

Alejandra Guzmán revela cuántas prótesis tiene y por qué debe moderarse

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Durante la entrevista, la intérprete explicó que cuenta con varias prótesis y describió las zonas de su cuerpo donde tiene implantes. “Tengo dos prótesis. Tengo, eh, cinco cervicales, dos lumbares, el sacro. Todo es de titanio, pero sigo bailando”, declaró. Con estas palabras, dio una idea de las intervenciones a las que se ha sometido y de las condiciones físicas con las que continúa trabajando.

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La cantante reconoció que el problema no consiste únicamente en recuperarse de una lesión, sino también en aprender a medir la intensidad de sus movimientos. “Lo que pasa es que tengo que bajarle, ¿no?”, señaló al hablar de sus presentaciones. Según explicó, la adrenalina puede llevarla a exigirse más de lo que su cuerpo tolera en ese momento.

“A veces salgo con, con mucha adrenalina y como que a mí el cuerpo no me alcanza para lo que yo imagino”, confesó. La artista admitió así que necesita encontrar un equilibrio entre la energía que desea transmitir y los cuidados que requiere su condición física. Su testimonio no implica que haya decidido dejar de bailar, sino que reconoce la importancia de adaptar sus movimientos.

La luxación de cadera que sufrió durante un concierto en Veracruz

Cantante y bailarines sobre un escenario iluminado con pantallas gigantes al fondo y espectadores en primer plano
Alejandra Guzmán se lesiona la cadera durante concierto en Veracruz. (X)

El tema de su salud volvió a cobrar relevancia después de que Alejandra Guzmán sufriera una luxación de cadera durante una presentación en Veracruz. Tras el incidente, aseguró que se encontraba estable y caminando. También mostró una radiografía y explicó que recibió atención médica, descansó y notó una disminución de la inflamación.

La cantante, además, denunció que un hombre intentó moverle la pierna en el hospital sin su autorización ni estudios previos. De acuerdo con su versión, presentó una demanda contra esa persona por presunta difamación y por haberla lastimado. Estos señalamientos corresponden a lo expresado por la intérprete y no deben confundirse con hechos determinados mediante una resolución judicial.

Pese al episodio, Guzmán manifestó su intención de regresar a Veracruz para cantar cuando su recuperación se lo permita. Su postura ha sido consistente con lo que declaró después de la lesión: reconoce que necesita cuidarse, pero no contempla abandonar su profesión. La prioridad, según sus propias palabras, es aprender a controlar los movimientos que pueden poner en riesgo su bienestar.

Alejandra Guzmán vuelve a los escenarios pese a las dificultades físicas

Alejandra Guzmán durante concierto
Alejandra Guzmán en concierto (IG: laguzmanmx)

La intérprete ya retomó sus actividades musicales y ha vuelto a presentarse ante el público. Incluso tuvo una participación musical antes de la final de La Casa de los Famosos México, una aparición que mostró que sigue vinculada a los escenarios mientras atraviesa esta etapa de cuidados físicos.

Su regreso cobra especial significado después de reconocer que necesita modificar la intensidad de sus presentaciones. La artista sabe que la adrenalina puede llevarla a superar sus propias expectativas y que debe prestar atención a las recomendaciones médicas. “Necesitas límites”, recordó sobre el consejo de su doctor, una indicación que ahora busca incorporar a su rutina profesional.

Alejandra Guzmán no ocultó que aprender a moderarse representa un desafío personal. “Y yo nunca he tenido límites en mi vida, pero lo voy a lograr”, afirmó en Hoy.

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