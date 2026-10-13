Alertan por frente frío número 2 en el noroeste de México: en estas regiones se esperan temperaturas mínimas

Una representación tridimensional de México ilustra la cobertura de hielo y nubes heladas sobre las regiones del norte y centro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El frente frío número 2 y su masa de aire polar ocasionarán un descenso de las temperaturas en el noroeste de México durante este martes 13 de octubre, de acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en regiones montañosas de 11 estados. Aunque el descenso térmico se concentrará en la península de Baja California y el noroeste del país, también se esperan mañanas frías en entidades del centro, oriente y sur.

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Además del sistema frontal, el clima en México estará condicionado por el huracán Simón, canales de baja presión, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica y una zona con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical sobre el océano Pacífico.

Frente frío número 2 provocará descenso de temperaturas

El frente frío número 2 se desplazará sobre el noroeste de México e interactuará con su masa de aire polar, lo que provocará un refrescamiento de las temperaturas en buena parte de la península de Baja California y los estados del noroeste.

Durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

El pronóstico no contempla, por ahora, temperaturas inferiores a cero grados ni heladas generalizadas. Sin embargo, las condiciones podrían resultar especialmente frías durante las primeras horas del día en comunidades ubicadas en zonas elevadas.

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Las autoridades recomendaron usar ropa abrigadora, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a menores de edad, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias.

Huracán Simón y posible nuevo ciclón tropical en el Pacífico

El huracán Simón se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y continuará desplazándose cerca de las costas de Nayarit y Sinaloa.

Durante la mañana, su centro se localizó aproximadamente a 155 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 320 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Simón presentó vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 185 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 6 km/h.

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Debido a la cercanía del ciclón, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen las siguientes zonas preventivas:

Zona de prevención por vientos de huracán: Islas Marías, Nayarit.

Zona de vigilancia por vientos de huracán: desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical: desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.

Al mismo tiempo, una zona de baja presión en el océano Pacífico presenta una probabilidad del 100% de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas.

El sistema se encuentra aproximadamente a 680 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Aunque todavía no tiene circulación ni nombre de tormenta tropical, las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución y trayectoria.

¿En qué estados lloverá este martes 13 de octubre?

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el norte y occidente del país. El SMN pronosticó lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

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Sur de Sinaloa

Noreste y sureste de Chihuahua

Norte y oeste de Durango

Costa y oeste de Nayarit

Asimismo, se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte, centro y sur de Jalisco; Colima; oeste, norte y este de Michoacán; oeste del Estado de México; Morelos; oeste, sur y este de Guerrero; noreste y suroeste de Oaxaca; este y sur de Chiapas, así como el sur de Veracruz.

También habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las lluvias podrán presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones más intensas podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Temperaturas máximas: el calor continuará en seis estados

A pesar del avance del frente frío número 2, el ambiente permanecerá caluroso durante la tarde en el noreste y sureste de México.

Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Los termómetros alcanzarán entre 30 y 35 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, además del norte y suroeste de Puebla.

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Este contraste térmico provocará mañanas frías en las regiones serranas y un ambiente cálido o caluroso durante la tarde, especialmente en zonas costeras y de baja altitud.

Vientos fuertes y oleaje elevado en el Pacífico

La circulación de Simón y los demás sistemas meteorológicos provocarán vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h, en las costas del centro y sur de Sinaloa, así como en Nayarit.

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas.

Las rachas alcanzarán entre 30 y 50 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y Chiapas.

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Los vientos de 50 km/h o superiores podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, se recomienda asegurar objetos colocados en azoteas, balcones y exteriores de viviendas.

En cuanto al oleaje, se prevén alturas de 2 a 3 metros en las costas del centro y sur de Sinaloa y Nayarit. Las olas alcanzarán entre 1.5 y 2.5 metros en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El SMN pidió a la población mantenerse informada y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en comunidades costeras, serranas y susceptibles a inundaciones.