México

Exigen protección para periodista de Tecate por irrupción de hombres armados en su casa tras volar un dron

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) solicitó a las autoridades que se esclarezcan los hechos, luego de que los documentos personales del reportero fueron fotografiados durante los hechos

Foto: Archivo
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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se brinden medidas de protección al periodista Jorge Caro luego de que un grupo de hombres armados irrumpieron en su domicilio, ubicado en Tecate, por volar un dron.

El reportero de Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) fue intimidado el pasado sábado 10 de octubre, cuando el grupo de sujetos armados arribó a su casa y tomaron fotografías tanto de él como de sus documentos personales.

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Ante los hechos, el organismo solicitó a la Fiscalía General del Estado a esclarecer lo sucedido para que la agresión en contra de Caro no quede impune. Asimismo, informó que abrieron un expediente para revisar la actuación de las autoridades en el caso.

“La CEDHBC entabló comunicación con el Mecanismo Estatal de Atención a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, instancia con la que ya se trabaja en distintas acciones para la seguridad del periodista, con el cual ya se había tenido contacto desde el día de los hechos”, detalló en un comunicado.

¿Qué pasó con el reportero de Tecate?

Periodista intimidado en Tecate
Caro agradeció el respaldo de periodistas y organismos para exigir se le brinde protección. Foto: Captura de pantalla / Facebook

El pasado sábado, hombres armados irrumpieron en el domicilio del reportero Jorge Caro en Tecate, luego de que realizó el vuelo de un dron frente a su vivienda para comprobar su correcto funcionamiento.

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De acuerdo con su testimonio, otorgado a medios locales, Caro elevó el dron cerca de las 10:30 horas desde la puerta de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Santa Anita, para revisar el estabilizador del aparato debido a que había presentado un desperfecto durante una cobertura periodística el jueves anterior.

El reportero aprovechó también para fotografiar un cielo nublado ante la llegada de una tormenta a la región, en un vuelo que realizó sobre el mismo perímetro de la vivienda, a una altura no mayor a 55 metros. Al terminar, Caro continuó con sus actividades de manera ordinaria.

Sin embargo, minutos después de terminar el sobrevuelo del dron, dos hombres tocaron en su propiedad. Al aproximarse por una puerta secundaria que conecta la cochera con la calle, uno de los hombres le advirtió a Caro que no se alterara, luego levantó su camisa y enseñó un arma corta fajada en el pantalón.

Tras exhibir el arma, los hombres abrieron el cerco de la propiedad e ingresaron al domicilio. De acuerdo con AFN, inspeccionaron la sala y una habitación habilitada para la venta de ropa, mientras seguían cuestionando a Caro sobre el propósito del vuelo del dron. Uno de los sujetos mantenía, al mismo tiempo, una llamada telefónica con una tercera persona que le daba indicaciones.

Le exigieron el dron, fotografiaron su identificación y sustrajeron su teléfono

Intimidaciones periodista de Tecate
El gobierno municipal de Tecate emitió un comunicado en el que condenó la intimidación en contra del periodista. Foto: Gobierno de Tecate

Caro explicó a los hombres que las imágenes que tomó no enfocaban ninguna vivienda en particular, pero los hombres le ordenaron entregar el aparato, instrucción que el reportero acató.

Uno de los sujetos —que seguía indicaciones telefónicas— fue instruido a fotografiar el rostro de Caro y su credencial de elector, reportó AFN. El periodista salió después al patio, donde un segundo hombre lo vigiló mientras el primero continuaba revisando el interior de la casa.

Los hombres salieron del predio mientras amenazaban a Caro para que no se comunicara con nadie. Uno de ellos regresó al cerco y le exigió entregar su teléfono celular, con la advertencia de que “al rato” se lo devolvería.

El hombre también pidió que desbloqueara el dispositivo y le diera la contraseña, con el fin de asegurarse de que la víctima no contactara a nadie tras su partida, según el relato recogido por Zeta Tijuana. Minutos después, los sujetos huyeron a bordo de un vehículo con el equipo y el celular sustraídos al reportero.

Camioneta de la Policía Estatal con luces rojas y azules encendidas en una calle costera con palmeras y farolas encendidas
Imagen ilustrativa / Un vehículo policial circula por una carretera mientras el huracán Polo se acerca a Baja California Sur, en Loreto, México, el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha (Reuters)

Jorge Caro se desempeña como periodista en Tecate desde hace tres años, principalmente en cobertura de eventos públicos, sociales, políticos y nota roja. Tras los actos de intimidación, expresó su preocupación y urgió a las autoridades a garantizar condiciones seguras para los periodistas de Tecate y de Baja California.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tecate condenó la irrupción de hombres armados y las amenazas denunciadas por el reportero Jorge Caro e informó que mantendrán comunicación con él y las instancias correspondientes para conocer las medidas de protección que se pueden brindar

Román Cota, alcalde del municipio, ofreció su apoyo y detalló que las autoridades deben identificar a los responsables y esclarecer las líneas posibles “sin anticipar conclusiones sobre el motivo”.

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