El empresario Fernando Reina Iglesias comparte video de su hijo con Galilea Montijo: “La actitud de ella y el físico de él”

Los usuarios en redes sociales aplaudieron su energía, su buen ánimo y su parecido con el carisma de su mamá

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Fernando Reina Iglesias compartió el domingo 11 de octubre de 2026 un video de Mateo Reina Montijo, su hijo con Galilea Montijo, durante su primera clase de zumba.

La grabación se volvió viral este martes 13 de octubre porque el adolescente participó con entusiasmo, siguió los movimientos de la instructora y recibió mensajes de usuarios que destacaron su energía, así como el parecido que le atribuyeron con la conductora y el empresario.

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Las imágenes difundidas por Reina Iglesias mostraron a Mateo dentro de una clase grupal. El hijo de la conductora de Hoy bailó al ritmo de la música y se incorporó a los ejercicios marcados durante la sesión.

La publicación generó comentarios por la frase “La actitud de ella y el físico de él”, con la que usuarios compararon al menor con ambos padres. Las reacciones se concentraron en su ánimo al bailar y en la soltura con que enfrentó una actividad nueva.

Mateo Reina Montijo ya tomó su primera clase de zumba y el video es viral en redes

Mateo participó en la sesión con ropa deportiva y siguió los pasos indicados durante la clase. El video no mostró un entrenamiento profesional ni una competencia, sino un primer acercamiento a la zumba como actividad física y recreativa.

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Los usuarios destacaron que el adolescente mantuvo el ritmo, sonrió y buscó repetir los movimientos. Otros señalaron que el entusiasmo que mostró recordó a la personalidad pública de Galilea Montijo, quien compartió momentos familiares en redes sociales.

La zumba combinó rutinas de ejercicio con música y coreografías. En el caso de Mateo, las imágenes lo mostraron interesado en aprender la dinámica y adaptarse a los pasos, pese a que se trató de una actividad distinta a los deportes con los que había sido relacionado.

El empresario Fernando Reina Iglesias comparte video de su hijo con Galilea Montijo: “La actitud de ella y el físico de él” (Foto. Instagram/@reinaiglesias)

El joven se había interesado principalmente en el fútbol y había formado parte de categorías juveniles vinculadas con equipos como Las Águilas de la UAGro. La clase de zumba mostró otra faceta de sus actividades fuera de la cancha.

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La grabación se publicó el domingo 11 de octubre, pero alcanzó mayor circulación dos días después. Este martes 13 de octubre, usuarios retomaron el fragmento y compartieron mensajes sobre la disposición del adolescente para probar una disciplina basada en baile, coordinación y resistencia física.

Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias tuvieron a Mateo en marzo de 2012

Mateo nació en marzo de 2012, meses después de que Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias se casaron el 6 de agosto de 2011 en Acapulco, Guerrero. La pareja mantuvo una relación pública durante más de una década.

Montijo anunció su separación de Reina Iglesias el 10 de marzo de 2023. En un mensaje difundido entonces, la conductora informó que ambos ya habían concretado acciones civiles después de 11 años de matrimonio.

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La presentadora explicó que el proceso ocurría dentro de una familia a la que definió como “disfuncional pero funcional”. La expareja mantuvo comunicación por la crianza de Mateo, quien fue su único hijo en común.

El adolescente vivió en Acapulco junto a su padre, tras decidir mudarse con él durante esa etapa de su vida. La cercanía entre Mateo y Montijo se mantuvo mediante encuentros y momentos familiares que aparecieron de forma ocasional en publicaciones de ambos.

La exposición pública del menor había sido limitada. Por esa razón, los videos compartidos por sus padres o por personas cercanas habían generado reacciones entre seguidores de la conductora, quienes siguieron parte de su crecimiento desde su nacimiento.

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Fernando Reina Iglesias tuvo cargos en Guerrero y practicó esquí acuático

Fernando Reina Iglesias nació el 6 de marzo de 1978 en Acapulco. Fue empresario, político y deportista. Estudió Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de cursar estudios de posgrado y maestrías relacionadas con administración y políticas públicas.

Entre agosto de 2005 y abril de 2008, fue director general de Promoción y Fomento al Desarrollo de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero. Más tarde, en 2009, ocupó una regiduría en el Ayuntamiento de Acapulco.

Durante su paso por el gobierno municipal presidió la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. También apareció en registros legislativos como diputado suplente de la LXV Legislatura, cargo que estuvo previsto hasta el 31 de julio de 2024.

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Reina Iglesias también desarrolló actividad deportiva en el esquí acuático. En 2008 obtuvo el campeonato nacional mexicano en categoría abierta, después de conseguir resultados en competencias de Estados Unidos dentro de la división juvenil.

Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias tuvieron a Mateo en marzo de 2012 (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Su relación con Montijo también lo colocó en la conversación del espectáculo. A lo largo de su matrimonio, ambos aparecieron en eventos familiares y públicos, junto con Mateo y con Claudio y Alexis, hijos que Reina Iglesias tuvo en una relación previa.

Usuarios destacaron el ánimo de Mateo al bailar

La difusión del video centró la atención en la disposición de Mateo para participar en una clase de zumba. Los mensajes en redes sociales no se enfocaron en una posible carrera artística, sino en la naturalidad con la que el adolescente se integró a la actividad.

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Algunos usuarios resaltaron que el joven combinó su interés por el fútbol con otras formas de ejercicio. Otros celebraron que probara una disciplina que exigió coordinación, memoria de movimientos y condición física.

El registro compartido por Fernando Reina Iglesias mostró a Mateo en un momento cotidiano. La grabación se volvió viral este martes 13 de octubre por su entusiasmo, por las comparaciones con Galilea Montijo y por la cercanía que el adolescente mantuvo con ambos padres.