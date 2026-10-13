Defensa niega desabasto de medicamentos en hospitales militares: “Hay abastecimiento de un 80% de medicamentos, es adecuado”

Mexico's Defence Secretary Ricardo Trevilla Trejo speaks during a press conference held by President Claudia Sheinbaum, at the National Palace in Mexico City, Mexico November 3, 2025. REUTERS/Henry Romero

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El secretario de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que en los hospitales militares se abastece el 72% de las recetas, y que existe un 80% de medicamentos, una cifra que considera “adecuada” luego de que reportes periodísticos señalaran desabasto en la institución.

La declaración ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum aludiera durante su conferencia de prensa matutina de este martes 13 de octubre, a una publicación de El Universal sobre presunto desabasto de medicamentos en hospitales de la Defensa. En ese sentido, el Gral. Trevilla Trejo negó que exisitiera dicha situación dentro de la institución.

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No obstante, aceptó que luego de la incorporación de la Guardia Nacional dentro de las Fuerzas Armadas —formalizada a finales de 2024— “incrementó mucho la necesidad de atención médica”. Señaló que actualmente se tiene que atender a 280 mil elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y todos los derechohabientes, “todas sus familias”.

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