La sorpresa que Guillermo del Toro dejará antes de cada función de ‘El Laberinto del Fauno’ en 3D

(REUTERS/Warner Bros.)

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Guillermo del Toro presenta un mensaje previo al reestreno de El laberinto del fauno en 3D, que llega a salas de Cinépolis este 15 de octubre con una restauración en 4K, una conversión supervisada por el director mexicano y una postal coleccionable para los asistentes hasta agotar existencias.

La película vuelve a la pantalla grande 20 años después de su estreno original en México, ocurrido el 20 de octubre de 2006. El relanzamiento estará disponible en más de 300 complejos seleccionados del país y la preventa ya se encuentra activa en la cartelera de Cinépolis.

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La nueva versión parte de una restauración completa en 4K y suma una conversión a 3D que Guillermo del Toro supervisa de forma personal. El proceso se realiza con artistas y técnicos, sin recurrir a inteligencia artificial.

Quienes asistan al reestreno reciben una postal conmemorativa por cada boleto comprado. El obsequio se entrega al ingresar a la sala, sujeto a disponibilidad en cada complejo.

Guillermo del Toro explica antes de la función por qué El laberinto del fauno regresa en 3D

La función anticipada reserva una sorpresa antes de que aparezca la primera imagen de la película. Guillermo del Toro aparece en pantalla para presentar esta nueva versión y hablar sobre el trabajo detrás de la adaptación a 3D.

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Un collage estilo scrapbook muestra al director Guillermo del Toro con su estatuilla Óscar, rodeado de elementos gráficos y personajes de su película El Laberinto del Fauno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cineasta explica el sentido que tiene para él volver a una de las películas centrales de su carrera. También detalla que la conversión no busca reemplazar la experiencia original, sino abrir una nueva forma de mirar sus escenarios, criaturas y espacios.

El mensaje funciona como una bienvenida para quienes conocen la película desde hace años y para quienes la verán por primera vez en una sala. Del Toro coloca el reestreno como una oportunidad para regresar a una obra que construye su fuerza desde la mirada de una niña, sin reducirla a un recuerdo de colección.

El director ha defendido que la restauración y la conversión mantengan decisiones hechas por personas. Durante la San Diego Comic-Con, Del Toro sostuvo que el trabajo manual protege “la belleza y el poder redentor del arte”.

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La presentación también aclara una duda que puede surgir por el formato: el relanzamiento no es una función 4D. La película llega en 3D, a partir de una restauración en 4K, que es la resolución empleada para recuperar la imagen con mayor detalle.

El 3D no cambia la película, pero vuelve más denso su mundo

El laberinto del fauno no fue concebida como una película de acción diseñada para lanzar objetos hacia la sala. Su conversión a 3D toma otro camino: la profundidad se concentra en el espacio, las texturas y las capas que forman cada plano.

“El Laberinto del Fauno” regresa a los cines de México por su 20 aniversario. (IG: gdtreal)

Los bosques, los pasillos, la vegetación y las construcciones de piedra adquieren una presencia distinta. Las zonas oscuras parecen extenderse hacia el fondo y el encuadre gana volumen sin romper la atmósfera de cuento sombrío que caracteriza a la cinta.

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Ese efecto se percibe sobre todo en los paisajes. El 3D hace que los árboles, la niebla, las ruinas y los rincones del laberinto se sientan más cercanos y encerrados. La pantalla parece abrir profundidad, pero también estrecha el espacio alrededor de los personajes.

La experiencia no depende de sobresaltos ni de trucos visuales constantes. El formato acompaña la fotografía y el diseño de producción para reforzar un mundo que se mueve entre lo fantástico y una realidad marcada por la violencia.

Para los seguidores de la película, el atractivo está en volver a sus imágenes con una lectura distinta. Para el público que llega por primera vez, la pantalla grande permite entrar a la historia sin conocer de antemano sus figuras, sus reglas ni el peso que tienen los lugares.

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A dos décadas de su estreno, la reacción en sala conserva una intensidad que no depende de la nostalgia. Las risas nerviosas, los silencios y las exclamaciones aparecen como si la película acabara de estrenarse.

Cuándo se estrena ‘El laberinto del fauno en 3D’ y cómo conseguir la postal

El reestreno de El laberinto del fauno inicia este 15 de octubre en salas de Cinépolis de México. La exhibición será exclusiva de la cadena y llegará a más de 300 complejos seleccionados de la República Mexicana.

La disponibilidad de horarios depende de cada ciudad y complejo. Los boletos se pueden consultar y comprar desde la cartelera oficial de Cinépolis, donde también aparecen las funciones en 3D disponibles.

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La postal conmemorativa se entrega con cada boleto comprado para las funciones del reestreno. El regalo no tiene costo adicional y se proporciona al momento de ingresar a la sala.

La promoción estará vigente hasta agotar existencias. Cada espectador recibe una pieza, siempre que el complejo conserve postales disponibles ese día.

La película se estrena originalmente en el Festival de Cannes el 27 de mayo de 2006. Después llega a salas de España el 11 de octubre de ese año y debuta en México el 20 de octubre.

En esta nueva vuelta a cines, la restauración en 4K y la conversión a 3D invitan a redescubrir cada rincón de El laberinto del fauno desde una sala oscura, con lentes puestos y con la voz de Guillermo del Toro como primer paso antes de entrar a su mundo.

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