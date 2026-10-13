Beca Rita Cetina: quién cobra su pago mañana miércoles 14 de octubre

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La Beca Rita Cetina prevé depósitos para familias con apellidos que inician con la letra R este miércoles 14 de octubre de 2026, como parte del pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre para estudiantes de secundaria en escuelas públicas.

El apoyo se deposita de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar. La fecha asignada sirve como referencia para cada beneficiario, aunque la dispersión puede reflejarse en distintos horarios durante el día.

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Las familias con un alumno inscrito en el programa reciben 1,900 pesos por bimestre. Cuando hay más estudiantes de secundaria beneficiarios en el mismo hogar, el esquema agrega 700 pesos por cada alumno adicional.

Una familia con dos estudiantes recibe 2,600 pesos. Si cuenta con tres alumnos considerados en el programa, el monto asciende a 3,300 pesos, de acuerdo con las reglas descritas para esta modalidad.

El pago de octubre avanza conforme a la letra del primer apellido

El calendario organiza los depósitos según la primera letra del apellido paterno registrado. Las personas con apellidos que comienzan con R tienen asignado el miércoles 14 de octubre.

Los beneficiarios con apellidos que inician con S recibirán el depósito el jueves 15 de octubre. La dispersión concluirá el viernes 16 de octubre para quienes tengan apellidos que comiencen con T, U, V, W, X, Y o Z.

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El calendario contempla que los apellidos con A y B reciban el apoyo el lunes 5 de octubre. La letra C tiene turno el martes 6, mientras que D, E y F corresponden al miércoles 7.

Las familias con apellidos que inician con G tienen depósito previsto para el jueves 8 de octubre. H, I, J, K y L aparecen en la programación del viernes 9 de octubre.

La letra M cuenta con fecha asignada para el lunes 12 de octubre. N, Ñ, O, P y Q tienen turno el martes 13, un día antes de la dispersión prevista para los apellidos con R.

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La programación permite conocer la jornada estimada de pago, pero no garantiza que el saldo aparezca de forma inmediata en todas las tarjetas. Cada familia debe revisar su cuenta antes de iniciar una aclaración.

La beca deposita recursos bimestrales en tarjetas del Banco del Bienestar

La Beca Rita Cetina entrega recursos cada dos meses a las familias incorporadas al programa. Los pagos no contemplan julio ni agosto, debido al periodo vacacional escolar.

El esquema descrito corresponde a estudiantes de secundaria inscritos en planteles públicos. La cantidad final depende de los alumnos que estén registrados y sean considerados beneficiarios dentro de una misma familia.

El pago base es de 1,900 pesos por un estudiante. El programa suma 700 pesos por cada alumno adicional, por lo que el depósito puede variar entre hogares aunque la fecha de dispersión sea la misma.

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Las familias no necesitan recurrir a gestores ni intermediarios para recibir el recurso. El dinero llega a la tarjeta asignada por el Banco del Bienestar.

Las autoridades recomiendan evitar compartir el número de tarjeta, la CURP, contraseñas o códigos de seguridad con personas que ofrezcan adelantar el pago. El calendario no permite modificar el turno de depósito.

El Buscador permite revisar la información del beneficiario

Las familias que no vean reflejado el depósito durante la fecha prevista pueden ingresar al Buscador de Estatus de la Beca Rita Cetina. La consulta requiere la CURP de la persona beneficiaria.

La plataforma permite conocer datos del registro y revisar el estado del apoyo. La consulta individual resulta necesaria cuando la fecha del calendario ya pasó y el dinero no aparece en la tarjeta.

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También es posible verificar el saldo directamente en cajeros del Banco del Bienestar. Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil de la institución financiera.

Los beneficiarios pueden llamar al 800 900 2000 para consultar el saldo con los 16 dígitos de la tarjeta. La línea de atención del programa es el 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La Beca Rita Cetina comenzó a operar en 2025 con una primera etapa destinada a alumnos de secundaria de escuelas públicas. Las familias deben revisar los avisos oficiales para confirmar las condiciones vigentes de cada modalidad y verificar que sus datos permanezcan actualizados.

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