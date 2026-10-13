México

Cártel de Sinaloa y CJNG amplían presencia en Europa: operan en al menos 12 países

El aumento de la producción de cocaína en Sudamérica y los mayores márgenes de ganancia en Europa han convertido al continente en un mercado atractivo para las redes criminales, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian

Mapa estilizado de Europa sobre el que se dibuja una figura negra con forma de serpiente y varios puntos rojos marcados.
El Cártel de Sinaloa y el CJNG figuran entre las organizaciones mexicanas señaladas por su expansión hacia Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran entre las organizaciones criminales latinoamericanas que han extendido sus actividades hacia Europa, donde mantienen vínculos con mafias locales y participan en negocios relacionados con el tráfico de drogas, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian.

El reportaje, elaborado por el periodista Andrei Netto, identificó la presencia de organizaciones criminales de México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos en al menos 12 países europeos, en un contexto marcado por el crecimiento de las incautaciones de cocaína y de la producción de esta droga en América Latina.

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Según la investigación, entre 2014 y 2024 las incautaciones de cocaína en Europa aumentaron 471 por ciento, mientras las autoridades también detectaron y desmantelaron un mayor número de laboratorios utilizados para procesar derivados de drogas.

Entre los grupos identificados aparecen el Cártel de Sinaloa y el CJNG, así como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC de Colombia; el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho de Brasil; el Tren de Aragua de Venezuela, además de las pandillas Barrio 18 y MS-13.

Los cárteles mexicanos avanzan hacia nuevos territorios

The Guardian ubica una presencia especialmente destacada de estas organizaciones en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia, aunque también documentó actividades en Alemania, Rumania, Croacia y Eslovaquia. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) también ha identificado actividades relacionadas con estos grupos en Bulgaria.

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Vista posterior de una persona con pasamontañas, uniforme militarizado y chaleco táctico con las letras CJNG en un camino de tierra.
España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Portugal concentran parte de las actividades criminales latinoamericanas identificadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Brombacher, director del Observatorio de Europa de la GI-TOC, explicó al diario británico que el fenómeno está llegando a territorios que anteriormente no contaban con infraestructura criminal latinoamericana.

El especialista señaló que la expansión “ya no se limita a los países puerta de entrada tradicionales” y destacó que operaciones policiales recientes descubrieron laboratorios de metanfetamina gestionados por mexicanos en el sur de Francia, el noreste de Polonia y Brandeburgo, al sur de Berlín.

También se han detectado organizaciones latinoamericanas en Rumania y Bulgaria, países ubicados en la ruta de los Balcanes.

La investigación advierte que el número de países involucrados podría ser todavía mayor. Un informe inédito de la Fiscalía de São Paulo, elaborado parcialmente con información de la agencia de inteligencia brasileña (Abin) y revisado por The Guardian, señala que el PCC opera en 16 países europeos.

La lista incluye Reino Unido, Irlanda, Islandia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía, además de países donde ya se había identificado la presencia de organizaciones criminales latinoamericanas.

Crimen organizado transnacional

Cárteles latinoamericanos expanden operaciones en Europa

Datos de una investigación de The Guardian, con cifras de Europol, GI-TOC y UNODC. Da clic en cada recuadro para ver el detalle.

Cifras clave

Las autoridades europeas también desmantelaron un mayor número de laboratorios usados para procesar derivados de drogas en el mismo periodo.
The Guardian advierte que el número real podría ser mayor: un informe de la Fiscalía de São Paulo señala que solo el PCC opera en 16 países europeos.
Según Víctor Manuel Sánchez Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila, la presencia mexicana se da mediante emisarios y negocios, no control territorial.
La producción regional se multiplicó por cuatro en una década. Colombia produjo en 2024 más cocaína que en la época de Pablo Escobar.
Dato de la UNODC, Informe Mundial sobre Drogas y Delitos 2026. Sudamérica continúa como el principal centro de producción mundial.
El crecimiento de la demanda y los precios convirtió a Europa en un mercado más rentable que Estados Unidos para las organizaciones latinoamericanas.
Según Europol: de 731 redes amenazantes activas en Europa, 67 tienen integrantes latinoamericanos y 22 son principalmente latinoamericanas.
El informe, elaborado parcialmente con datos de la agencia de inteligencia brasileña Abin, incluye Reino Unido, Irlanda, Islandia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

Incautaciones: 2014 frente a 2024

Mueve el control para comparar el aumento

2014
100
2024
100

2014 funciona como base comparativa: índice 100.

Países señalados en la investigación

Presencia destacada de cárteles mexicanos y grupos colombianos desde los años 80, especialmente en Galicia.
Punto de entrada tradicional para cocaína sudamericana hacia el mercado europeo.
Hub logístico clave, junto con Bélgica, para la distribución de cocaína en Europa.
El puerto de Amberes fue identificado como una ruta relevante de entrada de cocaína.
Se detectaron laboratorios de metanfetamina gestionados por mexicanos en el sur del país.
Un laboratorio vinculado a operadores mexicanos fue hallado en Brandeburgo, al sur de Berlín.
Operaciones policiales detectaron un laboratorio de metanfetamina gestionado por mexicanos en el noreste del país.
Ubicados en la ruta de los Balcanes, con actividad identificada por la GI-TOC.

Organizaciones mencionadas en la investigación

Según académicos, podría tener presencia en más de 20 países europeos mediante emisarios y negocios, sin control territorial.
Identificado junto con Sinaloa como una de las organizaciones mexicanas con mayor expansión hacia Europa.
Según informe de la Fiscalía de São Paulo, operaría en 16 países europeos, la red más extendida identificada.
Organización brasileña identificada entre los grupos con actividad en territorio europeo.
Organizaciones colombianas con actividades o vínculos detectados en Europa.
Organización venezolana mencionada en el recuento sobre actividades en Europa.
Pandillas centroamericanas incluidas en la investigación citada.
Fuente: The Guardian (Andrei Netto), Europol, GI-TOC, UNODC — Informe Mundial sobre Drogas y Delitos 2026.

El recuento realizado por el diario británico contempla únicamente aquellos casos en los que la presencia física de los grupos fue identificada oficialmente mediante operaciones policiales, investigaciones transnacionales o procesos judiciales.

Europa ofrece mayores ganancias para las redes criminales

De acuerdo con The Guardian, el alcance real de estas organizaciones podría ser todavía mayor debido a que algunas mantienen “empresas conjuntas” con grupos criminales europeos, sin establecer necesariamente una presencia física permanente en el continente.

La expansión tampoco es completamente nueva. El diario recuerda que desde la década de 1980 organizaciones colombianas, entre ellas los cárteles de Cali y Medellín, mantenían presencia en Galicia, España. Europol también había advertido desde 2013 sobre el crecimiento de estas estructuras.

Sin embargo, las autoridades europeas consideran que actualmente se trata de un fenómeno de mayor escala. Un informe de Europol señala que algunas de las redes criminales más amenazantes de América Latina “también se han establecido en la UE” y desde territorio europeo dirigen operaciones que afectan al bloque.

El crecimiento coincide con el incremento de la producción de cocaína en América Latina. Según la investigación, la producción regional se multiplicó aproximadamente por cuatro durante la última década y alcanzó unas 4 mil 100 toneladas en 2024. Colombia produjo ese año más cocaína que durante la época de Pablo Escobar, de acuerdo con los datos citados.

Agentes armados con uniformes militares y camionetas de la Guardia Nacional permanecen frente a una casa delimitada con cinta de seguridad.
1. Organizaciones criminales latinoamericanas han establecido vínculos con mafias locales en distintos países europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Víctor Manuel Sánchez Valdés, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila especializado en crimen organizado, dijo a The Guardian que la presencia de los grupos mexicanos podría ser mayor de lo que generalmente se reconoce.

El especialista afirmó que Sinaloa y el CJNG tendrían presencia en más de 20 países europeos, aunque aclaró que esto no implica que tengan grandes células o control territorial. Su participación estaría relacionada principalmente con emisarios y operaciones de negocios.

Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también muestran el crecimiento de la producción mundial. Su Informe Mundial sobre Drogas y Delitos 2026 estima que en 2024 se produjeron entre 3 mil 800 y 4 mil 700 toneladas de cocaína, más de cuatro veces el volumen registrado en 2014.

Mientras Sudamérica continúa como el principal centro de producción, el cultivo de coca alcanzó un récord de 385 mil hectáreas durante la última década.

Para The Guardian, el crecimiento de la demanda y los precios ha convertido a Europa en un mercado particularmente atractivo para las organizaciones latinoamericanas, debido a que ofrece márgenes de ganancia superiores a los de Estados Unidos.

Los datos citados por el diario indican que Europa representa actualmente alrededor de una cuarta parte del consumo mundial de cocaína.

Europol informó recientemente que, de las 731 redes criminales más amenazantes identificadas como activas en Europa, 149 tienen vínculos con organizaciones latinoamericanas. De ellas, 67 cuentan con integrantes latinoamericanos y 22 son organizaciones principalmente latinoamericanas.

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