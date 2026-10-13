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El ciclista mexicano Emilio Rodríguez sigue los pasos de Isaac del Toro y se une al UAE Team Emirates

Tras destacar en competencias nacionales e internacionales con el A.R. Monex Pro Cycling Team, “Choche” continuará su formación en el ciclismo europeo

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El ciclismo mexicano tendrá un nuevo representante en la estructura del UAE Team Emirates a partir de 2027. Emilio Rodríguez, conocido como “Choche”, se integrará al equipo de desarrollo UAE Team Emirates Gen Z, luego de destacar durante las últimas temporadas con el A.R. Monex Pro Cycling Team.

Originario de Colima y con 18 años, el juvenil continuará su formación en Europa después de completar dos temporadas en la categoría junior. Su desempeño en competencias nacionales e internacionales le permitió dar este paso en su carrera y acercarse a una estructura vinculada con el máximo nivel del ciclismo profesional, donde también compite el mexicano Isaac del Toro.

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Durante 2026, Rodríguez conquistó el Campeonato Nacional de Contrarreloj y consiguió resultados destacados en pruebas europeas, además de participar en los Campeonatos Mundiales de la Unión Ciclista Internacional (UCI), tanto en ruta como en montaña.

Su desarrollo ha contado con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), encabezada por Rommel Pacheco Marrufo, mediante el estímulo fiscal EFIDEPORTE, un mecanismo que apoya proyectos enfocados en la formación y proyección de deportistas mexicanos.

Emilio Rodríguez: del A.R. Monex al ciclismo europeo

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El camino de “Choche” comenzó en 2023, cuando fue detectado por el A.R. Monex mediante pruebas de esfuerzo. Un año después se integró a su estructura de desarrollo, entonces conocida como Semillero Venados, para comenzar su preparación en el ciclismo de ruta.

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En 2025 se incorporó formalmente al A.R. Monex Pro Cycling Team y disputó su primera temporada junior en Europa. Para 2026 regresó con mayor experiencia y consiguió resultados que reforzaron su proyección internacional.

Entre sus principales cualidades destaca su capacidad como escalador, una característica que buscará seguir desarrollando en su nueva etapa con el UAE Team Emirates Gen Z.

Los resultados de Emilio Rodríguez en 2026

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La temporada le dejó al ciclista mexicano el título nacional de contrarreloj y actuaciones destacadas en competencias europeas y mundiales.

En los Campeonatos Mundiales de la UCI consiguió el puesto 22 en la contrarreloj de ruta, el 34 en la prueba de ruta y el 47 en el Campeonato Mundial de MTB.

De acuerdo con la CONADE, en Europa, sus resultados más relevantes fueron:

  • Primer lugar: Giro della Valdera.
  • Segundo lugar: Memorial Paolo Baicchi.
  • Segundo lugar: GP Liberazione de Roma UCI 1.1.
  • Segundo lugar: GP West Bohemia UCI 1.1.
  • Segundo lugar y liderato de montaña: 6.º Trofeo Emozione UCI 1.1.
  • Sexto lugar en la clasificación general: Giro della Lunigiana.
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Además, su balance de 2026 incluyó cinco resultados dentro del Top 5, tres Top 10 y tres Top 15. En 2025 también se proclamó campeón nacional de ruta y ganó el 24.º Gran Premio Adalberto Gabrielloni.

Con su llegada al UAE Team Emirates Gen Z, Rodríguez comenzará una nueva etapa en su formación, con el objetivo de continuar su crecimiento en el ciclismo europeo.

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