Una caricatura política sitúa a Richard Nixon al mando de una barrera fronteriza que detiene vehículos mediante inspecciones con relojes de arena y lanza una avioneta hacia el desierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El domingo 21 de septiembre de 1969, a las 2:30 de la tarde, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ordenó el cierre de facto de la frontera con México bajo el nombre de Operación Intercept. La estrategia, anunciada como una ofensiva sin precedentes para frenar el ingreso de marihuana en plena temporada de cosecha, terminó produciendo un efecto búmeran histórico: los decomisos fueron mínimos, el comercio bilateral colapsó y el narcotráfico mexicano encontró en el bloqueo el incentivo definitivo para abandonar las rutas terrestres y conquistar el cielo.

La medida consistió en someter a cada vehículo que cruzaba de México a Estados Unidos a una inspección individual obligatoria de tres minutos. El despliegue movilizó a cerca de 2 mil agentes federales e inspectores aduanales —algunos trasladados desde puntos tan lejanos como Hawái, según reportes de Mother Jones y registros de la Schaffer Library of Drug Policy— a lo largo de toda la franja fronteriza. La prensa estadounidense de la época la describió como la mayor operación de registro e incautación en tiempos de paz, de acuerdo con el proyecto histórico 15 Minute History de la Universidad de Texas en Austin.

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Veinte días de parálisis y una “extorsión internacional”

El impacto en las ciudades fronterizas fue inmediato. Las revisiones exhaustivas provocaron filas de hasta seis horas y paralizaron la actividad comercial y cotidiana en ambos lados de la línea divisoria. El golpe diplomático resultó aún más abrupto porque, apenas 13 días antes —el 8 de septiembre—, Nixon y el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz se habían estrechado la mano en la inauguración de la Presa de la Amistad.

Aunque el discurso oficial de Washington apelaba a su promesa de campaña de “ley y orden” tras el auge del consumo juvenil de marihuana en Estados Unidos, los documentos desclasificados revelan que el propósito real nunca fue decomisar grandes cargamentos en las garitas. Un memorándum de la Casa Blanca fechado el 18 de junio de 1969, firmado por el asesor John Ehrlichman y recuperado por el National Security Archive, recomendaba explícitamente forzar al gobierno mexicano a aceptar un programa de erradicación de cultivos.

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Operación Intercept: el cierre que creó la era aérea del narco Da clic en cada punto para conocer la cronología de 1969 8 sep 1969

La Amistad 21 sep 1969

El cierre El propósito

real La respuesta

mexicana 11 oct 1969

Reapertura El salto

al aire 8 de septiembre de 1969 Richard Nixon y Gustavo Díaz Ordaz se estrechan la mano en la inauguración de la Presa de la Amistad. Trece días después, Estados Unidos ordena el cierre de facto de la frontera común.

Años después, G. Gordon Liddy —codirector de la fuerza antidrogas de Nixon y posteriormente implicado en el escándalo Watergate— lo admitió sin rodeos en sus memorias (Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy): la Operación Intercept fue un ejercicio de “extorsión internacional” diseñado para doblar la resistencia diplomática de México, no para detener el contrabando en la aduana.

De la Operación Dignidad a la Operación Cooperación

El cierre unilateral desató una rápida respuesta del lado mexicano. Frente al estrangulamiento económico, surgió la Operación Dignidad, un boicot al consumo de productos estadounidenses que agravó las pérdidas para los comerciantes del sur de Estados Unidos. Ante la presión política y económica en ambos países, Washington redujo el rigor de las inspecciones a los diez días y levantó por completo la medida el 11 de octubre de 1969, tras veinte días de caos fronterizo.

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El desenlace de las negociaciones derivó en la Operación Cooperación, un acuerdo mediante el cual ambos gobiernos establecieron mecanismos de intercambio de información y México asumió el compromiso de erradicar cultivos ilícitos. En el balance operativo, sin embargo, los resultados antidrogas fueron pobres: las autoridades estadounidenses no lograron incautar grandes volúmenes de estupefacientes durante las tres semanas de bloqueo.

El salto al aire de “El León de la Sierra”

Mientras Washington y la Ciudad de México negociaban la reapertura de los puentes internacionales, el crimen organizado adaptaba su logística a la nueva realidad. Con los pasos terrestres cerrados y vigilados, los traficantes voltearon hacia el desierto y el espacio aéreo.

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Pedro Avilés Pérez fue precursor en utilizar aviones para trasladar drogas a Estados Unidos. (Infobae)

En 1969, justo durante el bloqueo ordenado por Nixon, Pedro Avilés Pérez —conocido como El León de la Sierra— se convirtió en el precursor del uso de avionetas para cruzar cargamentos de marihuana hacia Estados Unidos, esquivando por completo las garitas terrestres. Considerado por crónicas periodísticas como uno de los primeros jefes mexicanos en estructurar una red coordinada de exportación de drogas hacia el norte, Avilés entendió que la aviación reducía riesgos y multiplicaba la capacidad de traslado.

Aunque El León de la Sierra murió el 15 de septiembre de 1978 durante un enfrentamiento, su legado operativo marcó un punto de inflexión. Avilés fue mentor de Miguel Ángel Félix Gallardo y de la generación de traficantes que fundaría el Cártel de Guadalajara en la década siguiente. Aquel domingo de septiembre en que Nixon intentó cerrar la frontera con revisiones de tres minutos no detuvo el flujo de drogas: terminó inaugurando la era aérea del narcotráfico mexicano.

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