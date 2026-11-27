Siluetas de una mujer adulta y una niña, con cabezas inclinadas y lágrimas que caen, se presentan sobre un mapa de México con el símbolo femenino, indicando el impacto del feminicidio. (Jesús Avilés | Infobae México )

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México registra un total acumulado de 613 víctimas de feminicidio entre enero y octubre de 2026, luego de sumar 95 casos durante el décimo mes del año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportadas por las fiscalías y procuradurías estatales.

En el mismo periodo de diez meses, el país contabiliza 1 mil 213 víctimas mujeres de homicidio doloso a nivel nacional. La estadística oficial muestra que siete entidades federativas concentran el 53.0% de esos asesinatos, equivalentes a 643 casos atendidos por los ministerios públicos locales.

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Hasta septiembre, los registros oficiales computaban 518 feminicidios en todo el territorio mexicano. El incremento reportado al corte de octubre eleva la incidencia nacional y sostiene una concentración geográfica focalizada en el norte y centro del país.

Siete estados concentran más de la mitad de los feminicidios

La estadística criminal del SESNSP revela que siete entidades federativas acumulan el 53.7% de los feminicidios en el país, lo que representa 329 casos. Sinaloa continúa encabezando la incidencia con 121 víctimas, cifra que equivale al 19.7% del total nacional.

El Estado de México ocupa la segunda posición con 42 víctimas registradas, equivalentes al 6.9%. Le sigue Tamaulipas con 41 casos y una participación de 6.7%. La Ciudad de México reporta 34 carpetas por este delito, representativas del 5.5% del acumulado.

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La lista de los estados con mayor número de casos la completan Morelos con 30 víctimas, así como Chiapas y Chihuahua con 30 registros cada uno. Estas tres entidades aportan individualmente entre 4.9% y 5.1% del consolidado nacional de mujeres asesinadas bajo esta tipificación.

En contraste, los registros más bajos corresponden a Nayarit con dos víctimas, Colima con tres, Aguascalientes y Tlaxcala con cuatro casos cada uno, mientras Hidalgo y Yucatán documentan cinco mujeres asesinadas por razones de género en el lapso transcurrido.

Sinaloa, estado con más feminicidios

A nivel general, México registra una tasa de 0.89 feminicidios por cada 100,000 mujeres. No obstante, diversas entidades federativas rebasan ampliamente este promedio dentro de las mediciones de las autoridades ministeriales.

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El estado de Sinaloa reporta la tasa más alta de la República con 7.47 víctimas por cada 100 mil habitantes mujeres. Morelos se sitúa en segundo lugar con una tasa de 2.90, seguido de Tamaulipas con 2.15 casos bajo este indicador poblacional.

Chihuahua presenta una tasa de 1.47, Sonora alcanza 1.46 y Quintana Roo registra 1.41 víctimas por cada 100 mil mujeres. Baja California Sur computa 1.33, Campeche 1.22 y Tabasco se ubica en 1.03 casos.

Entre las entidades con menores tasas relativas respecto a su población femenina se encuentran Hidalgo con 0.29, Nayarit con 0.30, Yucatán con 0.39, Puebla con 0.41, el Estado de México con 0.46 y Veracruz con 0.47 víctimas.

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20 municipios concentran el 35.2% de los feminicidios

La distribución geográfica del delito muestra que 20 municipios concentran el 35.2% de los casos reportados en todo México, mientras que 383 demarcaciones municipales restantes reúnen el 64.8% de los registros oficiales.

El municipio de Culiacán acumula el mayor número de carpetas con 46 delitos, cifra correspondiente al 7.8% del total nacional. Mazatlán registra 35 casos y Escuinapa documenta 22 investigaciones, todos pertenecientes al estado de Sinaloa.

Reynosa se ubica en el cuarto puesto con 18 delitos de feminicidio. Le siguen Benito Juárez en Quintana Roo con nueve casos, Chihuahua capital con ocho, Centro en Tabasco con siete, además de Hermosillo y Juárez con seis investigaciones cada uno.

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En la Ciudad de México, las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza reportan cinco casos cada una. Con la misma cantidad figuran Cuautla en Morelos, Guaymas en Sonora, Mexicali en Baja California y Tapachula en Chiapas.

Los municipios de Cajeme en Sonora, Chimalhuacán en el Edomex, Cuauhtémoc en Chihuahua y Durango registran cuatro feminicidios cada uno en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo.

Guanajuato registra la mayor cifra de homicidios dolosos contra mujeres

De forma paralela a los feminicidios, el registro criminal nacional consigna 1,213 mujeres víctimas de homicidio doloso en los primeros diez meses de 2026. Guanajuato encabeza la incidencia absoluta con 153 mujeres asesinadas, equivalentes al 12.6% del total en el país.

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Baja California ocupa la segunda posición con 100 carpetas de investigación por homicidio doloso de mujeres, seguida por Chihuahua con 88 víctimas. Michoacán y Guerrero acumulan 81 casos cada uno, mientras el Estado de México suma 76 investigaciones de esta índole.

Morelos reporta 64 víctimas mujeres de homicidio doloso, Ciudad de México y Jalisco registran 57 casos individuales, en tanto que Colima y Sonora alcanzan 55 expedientes cada uno en la contabilidad remitida por las fiscalías generales.