Israel "N", fue acusado por el delito de homicidio doloso. Crédito: FGJCDMX

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Un juez de control vinculó a proceso y dejó en prisión preventiva a Israel “N”, chofer de transporte público, acusado por el delito de homicidio doloso bajo la hipótesis de dolo eventual, en audiencia celebrada este viernes 27 de noviembre en la Ciudad de México.

La resolución se dictó por la muerte de Cristina Joselyn Rocha Chimal, de 36 años y con seis meses de embarazo, quien perdió la vida tras ser atropellada por un camión el pasado 13 de noviembre en avenida Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

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El juzgador aceptó los argumentos expuestos por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y ordenó que el imputado permaneciera recluido mientras avanza el proceso. Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El Ministerio Público sostuvo que el chofer conocía el riesgo de asesinar a Joselyn

Según datos revelados por la FGJCDMX tras la audiencia, el agente del Ministerio Público expuso, con base en las investigaciones, que Israel “N” atropelló a Joselyn en un primer momento y detuvo la unidad. Sin embargo, pese a conocer el riesgo de causarle la muerte, reanudó la marcha para huir del lugar.

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Joselyn Rocha falleció el pasado 13 de noviembre en la alcaldía Cuajimalpa. Crédito: Redes Sociales

Esa secuencia de hechos sustentó la hipótesis de dolo eventual, bajo la cual la Fiscalía capitalina tipificó el delito como homicidio doloso. El cambio se produjo después de que las primeras diligencias avanzaran bajo la figura de homicidio culposo por tránsito de vehículo, cuando aún no había un responsable identificado.

Para sostener la acusación, los fiscales se apoyaron en videograbaciones y en un dictamen pericial en materia de tránsito terrestre. Ese estudio estableció que el conductor no extremó precauciones ni advirtió la presencia de la víctima, quien cruzaba cerca de una zona peatonal con preferencia de paso.

Cámaras del C5 y un rastreo policial llevaron a la localización del chofer

El atropellamiento ocurrió el 13 de noviembre, cuando vecinos reportaron a una mujer tendida sobre el pavimento de avenida Santa Fe, en la colonia Lomas de Santa Fe.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Fiscalía recabaron testimonios de personas de la zona y revisaron grabaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), además de cámaras de circuito cerrado cercanas. Con ese material lograron reconocer el vehículo de transporte público involucrado.

Testigos de la zona difundieron imágenes del hecho. Crédito: Redes Sociales

El rastreo de la ruta que siguió el chofer tras abandonar el lugar llevó a los policías a montar un operativo de búsqueda. La maniobra terminó con la ubicación de Israel “N” en calles de la colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo, donde primero fue detenido por violar el Reglamento de Tránsito.

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Durante una inspección realizada conforme al Protocolo de actuación policial, los agentes le encontraron dosis de narcóticos. Ese descubrimiento motivó que, junto con la unidad de transporte, fuera remitido al Ministerio Público, lo que derivó en una vinculación a proceso aparte por delitos contra la salud, también con prisión preventiva.

Con las pruebas reunidas sobre el atropellamiento, la Fiscalía obtuvo el 20 de noviembre una orden de aprehensión contra Israel “N” por homicidio doloso. Un día después, el sábado 21 de noviembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron esa orden en reclusión.

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