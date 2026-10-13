CMLL y NFL anuncian “Noche de cascos y máscaras” en la Arena México: cuándo y dónde comprar boletos

(Instagram: NFL México)

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El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara una nueva experiencia para los aficionados con una colaboración que unirá dos mundos deportivos: la lucha libre mexicana y el futbol americano. Este martes 13 de octubre, la empresa anunció oficialmente la realización de “Noche de cascos y máscaras”, un espectáculo que tendrá como escenario la Arena México y que formará parte de las actividades relacionadas con la llegada de la NFL a la capital del país.

La función está programada para el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 19:30 horas. Con esta iniciativa, el CMLL y la National Football League buscan reunir a seguidores de ambas disciplinas mediante un evento especial en uno de los recintos más emblemáticos de la lucha libre nacional.

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La venta comenzará el viernes 16 de octubre a las 11:00 horas. Por ahora, los organizadores no han informado cuánto costarán las entradas para el evento en la Arena México.

Aunque el anuncio ya confirmó la fecha y el horario, todavía falta conocer los precios de las localidades y otros detalles sobre el contenido de la función.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para la función del CMLL y la NFL?

Los aficionados interesados en asistir podrán adquirir sus entradas a partir del viernes 16 de octubre, desde las 11:00 horas, de acuerdo con la información difundida por la NFL.

La venta se realizará mediante Ticketmaster y directamente en las taquillas de la Arena México. Sin embargo, al momento del anuncio, los precios todavía no se habían hecho públicos y el evento aún no aparecía registrado en el catálogo de la boletera.

(Captura de pantalla)

Por ello, quienes planeen acudir deberán estar pendientes de las actualizaciones oficiales para conocer los costos, las localidades disponibles y cualquier información adicional sobre el espectáculo.

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La expectativa gira en torno a la manera en que ambas organizaciones integrarán sus identidades en una misma función, en la que los símbolos del futbol americano compartirán protagonismo con las máscaras y la tradición luchística.

(Captura de pantalla)

Una colaboración que forma parte del Mexico City Game 2026

La presentación de “Noche de cascos y máscaras” está vinculada con la semana de actividades del Mexico City Game, partido de temporada regular de la NFL que se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026.

El encuentro enfrentará a los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, a las 19:15 horas. La función del CMLL se celebrará cuatro días antes del compromiso, por lo que se integrará a la agenda de eventos alrededor de la visita de la liga estadounidense.

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(Instagram: NFL Mx)

De esta manera, la NFL ampliará su presencia en el país con una actividad que busca conectar con el público mexicano mediante una de sus expresiones deportivas y culturales más reconocidas.

La Arena México, conocida como la Catedral de la Lucha Libre, será el punto de encuentro para esta iniciativa, que permitirá a los seguidores disfrutar de una propuesta distinta a las funciones habituales de la empresa.

El CMLL ya había realizado colaboraciones temáticas

Místico y Hechicero portaron máscara inspirados en los pokemones 'Hawlucha' y 'Machamp'. (Foto: Cortesía CMLL)

Esta no será la primera ocasión en que el Consejo Mundial de Lucha Libre desarrolle una función con una temática especial. Anteriormente, la empresa colaboró con Pokémon Company en una presentación que combinó elementos del popular universo del anime con la indumentaria y el espectáculo característicos de la lucha mexicana.

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Aquella experiencia mostró cómo los personajes y las referencias de una franquicia internacional podían incorporarse al ambiente de la Arena México. Ahora, la alianza con la NFL abre la posibilidad de trasladar esa fórmula al universo del futbol americano.

Místico junto a Pikachu y Eevee. (Foto: Cortesía CMLL)

Por el momento, los organizadores no han detallado qué luchadores participarán ni si habrá vestuarios especiales relacionados con los equipos de la liga estadounidense.

Mientras se conocen más detalles, “Noche de cascos y máscaras” ya tiene fecha y horario confirmados. Los aficionados tendrán que esperar al inicio de la venta para conocer los precios y asegurar su lugar en una función que combinará dos espectáculos con una amplia base de seguidores en Méxi

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