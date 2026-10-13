Hugo Sánchez se ofrece para trabajar en el VAR tras la polémica del América vs Rayados: “Los exfutbolistas no nos dejamos corromper”

El exdelantero criticó los criterios utilizados para resolver acciones polémicas y aseguró que estaría dispuesto a participar en el videoarbitraje para defender sus principios deportivos. (Captura de pantalla)

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La polémica arbitral que surgió durante el enfrentamiento entre América y Monterrey, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026, provocó una nueva discusión sobre el papel del videoarbitraje en el futbol mexicano. Hugo Sánchez se sumó al debate y propuso que exjugadores profesionales formen parte del VAR, luego de que el árbitro Óscar Mejía decidiera no señalar una posible infracción de Cristian Borja sobre Jesús “Tecatito” Corona dentro del área.

Durante una intervención en ESPN, el histórico delantero cuestionó la determinación del silbante y sostuvo que los futbolistas retirados podrían aportar su experiencia para analizar acciones que generan controversia en la cancha. Incluso, manifestó su disposición para incorporarse al sistema de revisión arbitral de la Liga MX.

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Hugo Sánchez quiere exfutbolistas en las cabinas del VAR

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - August 16, 2025 Referee Fernando Hernandez Gomez refers to VAR REUTERS/Eloisa Sanchez

El Pentapichichi argumentó que su propuesta tiene como objetivo fortalecer la justicia deportiva y aprovechar los conocimientos de quienes vivieron el futbol profesional desde dentro del terreno de juego.

“Yo soy un defensor de la FIFA, yo soy un defensor de la justicia deportiva y no me han escuchado de que pongamos en el VAR a ex futbolistas. Los ex futbolistas no nos dejamos corromper de nadie, porque vivimos de el y para el futbol”, apuntó.

Con estas declaraciones, el exdelantero mexicano defendió la participación de antiguos jugadores en las decisiones que requieren una revisión detallada. Su postura surgió después de la jugada protagonizada por Borja y Corona, que provocó reclamos por parte de los integrantes del conjunto regiomontano.

Sánchez también expresó que estaría dispuesto a ocupar un puesto en la cabina del VAR para demostrar cómo podrían intervenir los exfutbolistas en este tipo de situaciones.

“Resulta que esa jugada es muy conflictiva, no sé qué vamos a preguntarle al VAR y cuando preguntan al VAR, los del VAR ya tienen otro comunicado diciendo si interesa o no interesa pitar penalti o no pitar penalti eso no se vale, nosotros. si estamos en el VAR yo sería el primero en defender la justicia deportiva. Ojalá que me contraten en el futbol mexicano en el VAR para poner ejemplo en el mundo de que debemos de estar exfutbolistas para decir lo que realmente es”, señaló el exjugador del Real Madrid.

La jugada de Borja sobre Tecatito Corona desató la controversia

La falta no sancionada sobre Tecatito Corona generó controversia porque Monterrey ganaba 1-0 y Cristian Borja ya tenía una amonestación. (Captura de pantalla)

El incidente se presentó cuando el defensor americanista derribó al atacante de Rayados dentro del área. Los futbolistas de Monterrey consideraron que existían elementos para sancionar un penalti; sin embargo, Óscar Mejía permitió que el encuentro continuara sin señalar la infracción.

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La acción cobró relevancia por el contexto del marcador. En ese momento, el conjunto regiomontano tenía una ventaja de 1-0, por lo que una eventual pena máxima pudo representar una oportunidad para aumentar la diferencia.

Además, Borja ya había recibido una tarjeta amarilla antes del contacto con Corona. Por ello, la jugada también generó cuestionamientos sobre una posible segunda amonestación y sus consecuencias para el América, aunque esa sanción no era automática y dependía de la valoración arbitral.

La decisión de no marcar penalti mantuvo el resultado sin cambios en ese momento y alimentó las críticas sobre los criterios utilizados para evaluar las acciones dentro del área.

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La Comisión de Arbitraje no había publicado los audios

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Otro punto que mantiene abierto el debate es la falta de una explicación pública sobre la revisión de la jugada. Hasta el momento señalado en la información original, la Comisión de Arbitraje no había difundido los audios del VAR correspondientes al encuentro.

La publicación de esas conversaciones permitiría conocer los argumentos intercambiados entre los responsables del videoarbitraje y el árbitro central, así como los criterios considerados para determinar que no debía sancionarse la acción.

Mientras se espera una explicación oficial, las declaraciones de Hugo Sánchez colocaron nuevamente sobre la mesa la posibilidad de incorporar exfutbolistas al VAR. Su propuesta busca abrir la discusión sobre cómo aprovechar la experiencia de los jugadores para evaluar situaciones determinantes en los partidos de la Liga MX.

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