Muere adolescente tras recibir disparos en la cabeza durante persecución policial en Tepic

Diego, de 16 años, murió cinco días después de resultar herido durante un incidente en el que participaron policías estatales en Tepic. (Redes sociales)

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Diego, un adolescente de 16 años, murió el pasado jueves luego de permanecer cinco días hospitalizado en estado crítico tras recibir dos disparos en la cabeza durante un incidente en el que participaron elementos de la Policía Estatal de Nayarit, en Tepic.

El adolescente viajaba la noche del sábado 3 de octubre en una camioneta Mazda junto con otros cuatro jóvenes cuando ocurrió una persecución policial que terminó en el cruce de la calle Gómez Mendiola y la avenida Insurgentes, en la capital nayarita.

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De acuerdo con la información proporcionada por familiares, los jóvenes circulaban por la calle Ixtlán cuando escucharon disparos y trataron de alejarse del lugar. La camioneta recibió varios impactos de bala antes de detenerse.

Además de Diego, otra joven resultó herida en la parte baja de la espalda y fue dada de alta el domingo posterior al incidente, según la versión de sus familiares.

Las familias de los jóvenes sostienen que ninguno de los cinco llevaba armas o drogas y cuestionan la actuación de los policías que participaron en la persecución.

La familia del adolescente exige investigar la actuación de los agentes que participaron en la persecución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Familia exige investigar a los policías

Tras la muerte del adolescente, su madre, Georgina Covarrubias, y su tía, Paola Covarrubias, exigieron que se investigue la actuación de los agentes y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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La madre de Diego también dirigió un mensaje, por medio de redes sociales, al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, en el que cuestionó que no hubiera atendido sus reclamos mientras su hijo permanecía hospitalizado.

“Sabes perfectamente que fue una negligencia de tus policías”, escribió Covarrubias, al tiempo que cuestionó al mandatario sobre cómo habría actuado si la víctima hubiera sido uno de sus hijos.

“Si fuera un hijo tuyo, ¿cómo actuarías?”, planteó.

Por su parte, Paola Covarrubias difundió mensajes y un video en los que denunció presuntos actos de “brutalidad e impunidad” y pidió una investigación transparente sobre la actuación de los elementos de la Policía Estatal.

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(Redes sociales)

En el material, difundido antes de la muerte de Diego, la familiar sostuvo que los cinco jóvenes no portaban armas ni drogas y cuestionó que los agentes hubieran disparado contra el vehículo en lugar de aplicar los protocolos correspondientes.

La tía también pidió investigar a todos los policías que participaron en el incidente, determinar responsabilidades y esclarecer la situación de los jóvenes que permanecen bajo custodia de las autoridades.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, en la camioneta viajaban Diego, de 16 años; Alisson, también de 16; Javier, de 18, quien conducía; Yuridia Monserrat Garciasancho López, conocida como Monse, de 19 años, y otro adolescente que habría escapado del lugar.

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Los otros jóvenes quedaron bajo custodia, aunque la información disponible no establece de manera definitiva la situación jurídica individual de cada uno ni los delitos que eventualmente se les atribuyen.

Los familiares también han expresado dudas sobre las pruebas que presuntamente se practicaron a los jóvenes y las condiciones en las que habrían rendido sus declaraciones.

Los policías involucrados fueron separados preventivamente de sus funciones mientras se realizan las investigaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policías fueron separados mientras investigan el caso

La familia de Monse también difundió un comunicado en el que pidió empatía y evitar juicios anticipados contra las personas involucradas.

El documento señaló que la información difundida en redes sociales no permite conocer todos los detalles de lo ocurrido y que parte de lo que la familia conoce proviene del relato de la joven.

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“Hoy no estamos para cuestionamientos, discusiones ni juicios anticipados”, señaló el comunicado, en el que se pidió que las responsabilidades sean determinadas con base en pruebas y no en prejuicios.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que tuvo conocimiento de un incidente ocurrido en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Tepic, en el que participaron civiles y elementos de la Policía Estatal.

La dependencia informó que los agentes involucrados fueron separados preventivamente de sus funciones operativas mientras la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Asuntos Internos llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

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La Secretaría aseguró que colaborará con las autoridades y afirmó que no tolerará conductas fuera de la ley. Al mismo tiempo, señaló que la información proporcionada no implica prejuzgar los hechos ni la responsabilidad de las personas involucradas, en respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Hasta ahora, el comunicado oficial no establece quién realizó los disparos que provocaron las lesiones de Diego ni precisa si la Fiscalía abrió una investigación específica por un posible uso ilegítimo de la fuerza letal.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió la persecución, quién realizó los disparos, qué tipo de fuerza utilizaron los agentes y si su actuación se ajustó a los protocolos y disposiciones legales aplicables.

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También tendrá que esclarecer la situación jurídica de los demás jóvenes que permanecen bajo custodia y determinar, con base en las pruebas disponibles, las responsabilidades que correspondan por los hechos ocurridos en Tepic.