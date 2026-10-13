México

Beca Benito Juárez 2026: cuándo inician los pagos de octubre y quiénes son los primeros en recibir su dinero

El programa entrega un beneficio monetario bimestral de 1,900 pesos de forma directa y sin intermediarios

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su próximo apoyo económico durante octubre, el depósito corresponderá al primer pago del ciclo escolar 2026-2027
Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su próximo apoyo económico durante octubre, el depósito corresponderá al primer pago del ciclo escolar 2026-2027
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Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su próximo apoyo económico durante octubre, el depósito corresponderá al primer pago del ciclo escolar 2026-2027, y a continuación te decimos cuándo inicia la dispersión de los recursos y quiénes son los primeros en recibir su dinero.

El programa entrega un beneficio monetario bimestral de 1,900 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

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La Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar implementan la iniciativa, destinada a estudiantes de nivel medio superior inscritos en escuelas públicas del país.

El objetivo de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario que les permita a los beneficiarios continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Un grupo de estudiantes mexicanos sonrientes de secundaria y preparatoria, junto a una mujer, muestran tarjetas bancarias y billetes frente a una lona de Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo inician los pagos de la Beca Benito Juárez y quiénes reciben el dinero primero?

Aunque las autoridades no han dado a conocer el calendario oficial de pagos, tomando en cuenta periodos de distribución anteriores, se espera que los depósitos de la Beca Benito Juárez comiencen el próximo lunes 19 de octubre.

De acuerdo con la agenda tentativa, los primeros beneficiarios en recibir el dinero de la beca serían aquellos cuyo primer apellido inicie con las letras A y B.

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Por ahora se siguen distribuyendo los recursos de la Beca Rita Cetina. La entrega de este programa se llevará a cabo del 5 al 16 de octubre.

Calendario tentativo de pagos de la Beca Benito Juárez

  1. A, B: lunes 19 de octubre
  2. C: martes 20 de octubre
  3. D, E, F: miércoles 21 de octubre
  4. G: jueves 22 de octubre
  5. H, I, J, K, L: viernes 23 de octubre
  6. M: lunes 26 de octubre
  7. N, Ñ, O, P, Q: martes 27 de octubre
  8. R: miércoles 28 de octubre
  9. S: jueves 29 de octubre
  10. T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 30 de octubre

Mientras tanto se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y Julio León, titular de la misma.

Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)
Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

¿Cómo saber si ya me llegó el dinero del programa?

Los beneficiarios pueden confirmar el depósito mediante el Buscador de Estatus, en el sitio oficial, con el ingreso de la CURP. Otra alternativa es consultar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o desde la aplicación móvil de la institución.

También se puede llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse con la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

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Impacto social de la beca

La Beca Universal Benito Juárez dirigida a estudiantes de educación media superior prevé llegar a 4.2 millones de beneficiarios al cierre de 2026.

El programa contempla una inversión de 39,542.5 millones de pesos para sostener la cobertura proyectada durante ese periodo.

La previsión coloca a la beca entre los apoyos destinados a la permanencia de jóvenes en el nivel medio superior.

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