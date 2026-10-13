Japón llega a la Feria del Libro de Chapingo: manga, coleccionables, cosplays y música de ánime en vivo, cerca de CDMX

Participantes con detallados disfraces de anime y videojuegos se reúnen en una concurrida convención de cosplay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Universidad Autónoma Chapingo prepara una edición especial de su feria literaria más tradicional. La XL Feria del Libro Chapingo cumple 40 años y lo celebrará con una jornada completa dedicada a la cultura japonesa, bajo el programa “Te invito a mi fiesta”.

El evento está organizado por la Dirección General de Difusión Cultural, en conjunto con la Subdirección de Comunicación Universitaria y el Departamento de Publicaciones de la institución. Se realizará el miércoles 14 de octubre de 2026 en las instalaciones de la Feria del Libro, con actividades que comenzarán desde las 9:00 de la mañana.

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La propuesta combina música, danza, conferencias, presentaciones editoriales y actividades pensadas para los aficionados al anime, el manga y el coleccionismo japonés. El cartel adelanta una jornada extensa, con más de diez actividades distribuidas a lo largo de todo el día.

Apertura musical y danza J-POP

La jornada arrancará puntual a las 9:00 am con la Apertura Musical, a cargo de la Banda Filarmónica “Aires Chapingueros”. El grupo tendrá una participación especial con covers de temas de anime, lo que marcará desde el primer momento el tono temático de la celebración.

Apenas 25 minutos después, a las 9:25 am, el escenario pasará al Extraordinary Dance Crew, que presentará una rutina de danza J-POP. Este estilo musical, asociado a la industria del entretenimiento japonés, servirá como segundo gran momento de apertura antes de dar paso a las actividades conmemorativas.

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El 40 aniversario de la Feria del Libro Chapingo se celebra este miércoles 14 de octubre con un programa dedicado por completo a la cultura japonesa. La jornada arranca a las 9:00 am en las instalaciones de la feria e incluye música en vivo, danza J-POP, conferencias, presentación de libros, concurso de cosplay, intercambio de cartas Pokémon y un taller de haiku, con cierre musical a las 7:30 pm.

La Universidad Autónoma Chapingo presenta el programa cultural del XL aniversario de su Feria del Libro, dedicado a la cultura japonesa para el 14 de octubre de 2026. (Universidad de Chapingo)

El Quiz de los 40 y la ceremonia conmemorativa

A las 10:00 am se llevará a cabo “De Japón a Chapingo: El Quiz de los 40”, una dinámica que pondrá a prueba los conocimientos del público sobre la conexión entre ambos temas: la cultura japonesa y la historia de cuatro décadas de la feria universitaria.

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Dos horas más tarde, al mediodía, se realizará la Ceremonia Conmemorativa, el acto central para marcar el aniversario número 40 de la feria. Este momento institucional reunirá a la comunidad universitaria en el punto medio de la jornada.

La ceremonia estará acompañada, minutos después, por la tradicional partida de pastel. Esta actividad, programada para la 1:05 pm, estará a cargo de XHOEX Omega Experimental A.C., identificada como “Radio La Uni-K 89.3 FM”, la emisora universitaria que participará directamente en este segmento conmemorativo.

una dinámica que pondrá a prueba los conocimientos del público sobre la conexión entre ambos temas: la cultura japonesa y la historia de cuatro décadas de la feria universitaria. (Europapress)

Conferencia de doblaje y presentación de libro

Después del festejo del pastel, el programa continúa con una propuesta pensada para los seguidores del anime y el mundo del doblaje. A la 1:30 pm se realizará la conferencia de Alejandro Orozco, presentado en el cartel como actor de doblaje. Entre sus personajes destacan

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Freddy en iCarly

Kylo Ren en la saga de Star Wars (Episodio VII y posteriores; nominado al Premio Auris 2016)

Usopp en One Piece

Senku Ishigami en Dr. Stone

Gyutaro en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Sasori en Naruto Shippūden

Dustin Brooks en Zoey 101

Oliver Queen / Flecha Verde ( Arrow / DC)

Viego en League of Legends

Mufasa (versión live-action )

Kang el Conquistador (UCM / Marvel)

Augustus Waters en Bajo la misma estrella

Esta actividad se perfila como uno de los puntos de interés para el público aficionado a las series y películas japonesas, dado que el doblaje es una de las puertas de entrada más comunes al consumo de anime en español.

Más tarde, a las 3:00 pm, se llevará a cabo la Presentación Magistral, a cargo de Alma Delia Murillo, quien presentará su libro “Raíz que no desaparece”. Esta actividad mantiene el componente literario que da nombre e identidad a la feria, dentro de un programa que por lo demás está volcado hacia la cultura pop japonesa.

Cosplay, cartas Pokémon y coleccionismo

A las 4:30 pm se abrirá el espacio de Intercambio de tarjetas Pokémon y otros coleccionables japoneses (REUTERS/Jana Rodenbusch)

La tarde del miércoles estará marcada por las actividades más esperadas por la comunidad otaku y de coleccionistas. A las 4:30 pm se abrirá el espacio de Intercambio de tarjetas Pokémon y otros coleccionables japoneses, pensado para quienes buscan completar sus colecciones o conseguir piezas nuevas mediante trueque con otros asistentes.

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Media hora después, a las 5:00 pm, se realizará el Concurso de Cosplay para aficionados. Esta actividad invita a los asistentes a presentarse caracterizados como sus personajes favoritos de anime, manga o videojuegos, una de las dinámicas más habituales en este tipo de eventos de cultura japonesa.

El concurso de cosplay suele ser uno de los mayores atractivos en festivales de temática japonesa en México, ya que convoca tanto a quienes elaboran sus propios trajes como al público que acude a observar y fotografiar las caracterizaciones. En Chapingo, esta dinámica forma parte central del programa de celebración por el aniversario 40 de la feria.

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Taller de haiku y cierre con concierto

Al avanzar la tarde, a las 6:00 pm, se ofrecerá un Taller de creación de Haiku. Esta actividad retoma el componente literario y cultural japonés desde su vertiente poética, invitando a los asistentes a experimentar con esta forma breve de escritura originaria de Japón.

El cierre de la jornada está programado para las 7:30 pm, con el Concierto de la Anime Band. Esta presentación musical pondrá fin al programa de actividades que comenzó más de diez horas antes, completando así una celebración que combinó música, danza, literatura, doblaje, coleccionismo y cosplay bajo un mismo eje temático.

Un aniversario con identidad propia

El programa reúne, en una sola jornada, expresiones que abarcan desde la música filarmónica con covers de anime hasta el intercambio de coleccionables, pasando por conferencias especializadas y talleres de escritura. 16, 2025. REUTERS/Temilade Adelaja

El cartel difundido por la Universidad Autónoma Chapingo detalla que se trata del programa oficial del XL Aniversario de la Feria del Libro Chapingo, bajo el lema “Te invito a mi fiesta”. La elección de la cultura japonesa como hilo conductor marca una diferencia respecto a ediciones anteriores de la feria, al incorporar actividades que van más allá de la presentación de libros tradicionales.

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El programa reúne, en una sola jornada, expresiones que abarcan desde la música filarmónica con covers de anime hasta el intercambio de coleccionables, pasando por conferencias especializadas y talleres de escritura. Todas las actividades se concentrarán en las instalaciones de la Feria del Libro, con entrada desde las 9:00 am y actividades programadas hasta las 7:30 pm.

Tags: Descripción: Tanto el novio como los invitados lucieron cosplay de anime en la iglesia de Guanajuato Crédito: (TikTok/@juarez_vela)