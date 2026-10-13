“Estado de fuerza no era el suficiente”: Harfuch explica el motivo por el que fue liberado ‘El Güero Gym’ en Morelos y adelanta su arresto

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldó la decisión de las autoridades de Morelos de liberar a José David "N", identificado como miembro de Pueblos Unidos, para salvar vidas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también dijo que la operación fue para evitar daños en la población civil. Video: Conferencia de prensa matutina

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que fue con la intención de salvar vidas que las autoridades de Morelos liberaron a José David “N”, identificado por el alias de “El Güero Gym” dentro del grupo criminal de Pueblos Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el funcionario detalló que la decisión de liberar al generador de violencia fue porque había muchos civiles en las calles, por lo que se evitó un posible ataque en su contra; sin embargo, adelantó que el hecho no quedará impune con la próxima detención de “El Güero Gym”.

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“El hecho de que el estado haya tomado la decisión de liberar a esta persona para evitar una confrontación mayor con la población civil, en efecto, es para salvar vidas. Había muchísima gente de civil que ya estaba en las calles. Este fue un operativo de la Policía Estatal, pero no quiere decir que vaya a quedar impune”, señaló.

Operativo no era para capturar al miembro de Pueblos Unidos; policías pretendían recuperar inmuebles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también respaldó la decisión de liberar al generador de violencia para evitar daños en la población civil. Foto: Gabinete de Seguridad

Harfuch explicó que el gobierno de Morelos les informó que la operación realizada este lunes en Totolapan no tenía como objetivo la captura de José David “N”, sino que los policías estatales se dirigían a diligencias del Ministerio Público para la recuperación de inmuebles.

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“Cuando ven a este sujeto en flagrancia, lo detienen, y es una detención en flagrancia, no era una operación específicamente para detener a esta persona, por eso el estado de fuerza que llevaban no era el suficiente, no había iba el suficiente acompañamiento del Gabinete de Seguridad”, afirmó.

Pese a la liberación de “El Güero Gym”, Harfuch adelantó que será detenido y recordó otra operación realizada en Esperanza, Puebla, donde tampoco se consumó una captura en un operativo ante la retención de miembros de seguridad, pero de manera posterior fue arrestado el objetivo criminal.

“Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener”, aseguró.

Además, el funcionario señaló que, como otras organizaciones criminales, Pueblos Unidos tiene como principales actividades delictivas la extorsión, robo de vehículo, homicidios, venta de drogas, entre otras.

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Tras la detención de "El Güero Gym", integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión de liberar al presunto miembro de Pueblos Unidos para evitar la muerte de civiles, al tiempo que descartó que existiera una gran base social que los apoyara con narcobloqueos para evitar la captura.

Además, dijo que se encuentran pendientes para que el gobierno de Morelos explique a detalle lo que sucedió en el operativo donde se dio la captura de “El Güero Gym”, así como su liberación, la cual se dio en medio de la retención de tres funcionarios estatales.

¿Qué pasó en el operativo de Totolapan?

Este lunes se llevó a cabo un operativo en Totolapan en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión, en el que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”.

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La captura desató una represalia inmediata: civiles bloquearon los accesos a Totolapan y presuntos miembros de Pueblos Unidos retuvieron a tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente para forzar la liberación de “El Güero Gym”.

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. @antonioaranda_

Los bloqueos se registraron en Totolapan y se extendieron a otras localidades, alcanzando Nepopulco, Santa Rosa, Yautepec y el tramo México-Cuautla, a la altura del kilómetro 88.

En las calles de Santa Rosa y Capulín se reportaron vehículos incendiados que fueron documentados en video por usuarios de redes sociales. Transportistas y pobladores también cerraron entronques con camionetas, quemaron neumáticos y derribaron árboles para obstaculizar el paso de las corporaciones.

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El operativo fue encabezado por personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, pero ante la retención de tres colaboradores de la Fiscalía del estado y las lesiones sufridas en uno de los agentes por disparo de arma de fuego, las autoridades decidieron liberar al hombre.

La Fiscalía de Morelos informó en un comunicado que la decisión se basó en que “la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución”, por lo que se dio la liberación del detenido.

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