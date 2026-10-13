Morena exige la renuncia de Pablo Lemus tras represión policial durante marcha por agua limpia

Ariadna Montiel Reyes participa en un evento del partido Morena, hablando ante dos micrófonos con el logo del partido al fondo. (@A_MontielR)

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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, exigió la renuncia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tras los hechos ocurridos durante la marcha por agua limpia del domingo 11 de octubre, donde se registraron actos de represión policial y detenciones arbitrarias contra los manifestantes.

Durante conferencia de prensa, Montiel sostuvo que el gobierno estatal debía liberar a quienes permanecían presos de manera injusta. Por ello, la dirigente también pidió el cese inmediato del secretario de Seguridad Pública de Jalisco por el operativo desplegado afuera de Casa Jalisco, donde se registraron los hechos que quedaron ampliamente registrados en videos y difundidos en redes sociales.

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Por su parte, la Fiscalía estatal informó que 39 personas fueron detenidas durante los disturbios. De ese total, 32 recuperaron su libertad dentro de las 48 horas previstas por la ley, mientras siete hombres fueron trasladados al complejo carcelario de Puente Grande para ser presentados ante un juzgado de control y oralidad.

GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

“Lo que hemos visto el día domingo no solo es indignante, sino es ilegal”, afirmó Montiel al referirse a las imágenes de detenciones que circularon después de la movilización, convocada en medio de reclamos ciudadanos por la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

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En ese contexto y tras la cantidad de detenidos registrados, la dirigente de Morena aseveró que el gobernador de Movimiento Ciudadano debe atender la problemática del agua y “si no puede, que renuncie”.

“Si no puede resolver los problemas de la gente, que renuncie y, si no, que se ponga a trabajar. Que desde el Gobierno federal sabemos, y lo expresaba la presidenta, que han estado en toda la disposición de avanzar en el tema y se tiene que atender de manera contingente la situación”, puntualizó.

Personas se enfrentan con integrantes de la policía antimotines ayer domingo, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Montiel subrayó que, una vez aclarada la postura de desaprobación de Morena sobre los hechos ocurridos el pasado 11 de octubren en Jalisco, el partido seguiría de cerca el avance en el caso y las accciones que tome el gobierno del estado.

“Porque en este momento la gente está recibiendo agua puerca y lo que debe recibir es el apoyo del gobierno para tener condiciones saludables para las familias. Así que estaremos pendientes de este asunto y apoyando a nuestros legisladores y legisladoras en los análisis y en sus posturas respecto al análisis, sobre todo técnico y financiero, del proyecto que presenta el Gobierno del Estado”, puntualizó la dirigente.

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Morena exige liberar a los detenidos injustamente, asegura

“Desde Morena le exigimos al gobierno del estado de Jalisco que libere a los detenidos, injustamente presos”, declaró. Además, se sumó a pronunciamientos de organismos de derechos humanos y organizaciones que han solicitado frenar los actos de represión y liberar a quienes fueron arrestados.

La dirigente morenista reiteró a la población jalisciense que el partido guinda no respalda los actos cometidos por el gobierno de Pablo Lemus y que buscará también emprender acciones legales para que estos actos de represión no queden impunes.

A protester confronts state riot police during a demonstration demanding clean water, after weeks of residents' complaints about discolored and foul-smelling water in parts of the metropolitan area, outside Casa Jalisco, the official residence of the state governor, in Guadalajara, Mexico, October 11, 2026. REUTERS/Stringer

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”, quienes fueron detenidos durante las manifestaciones, fueron trasladados al complejo penitenciario Puente Grande.

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Seis de ellos enfrentaron imputaciones por lesiones dolosas, con la agravante de que las presuntas víctimas desarrollaban funciones de seguridad pública. La séptima persona enfrentó una acusación por desobediencia o resistencia de particulares.

Ante ello, Montiel señaló que el uso de dicho centro penitenciario resultaba excesivo ante las circunstancias de las detenciones. “Hablar de Puente Grande es hablar de un penal de alta seguridad y me parece que es excesivo del gobierno de Jalisco mantener una postura irracional sobre quienes han sido detenidos injustamente”, dijo.

El mandatario solicita a la Fiscalía del Estado analizar detención por detención y determinar posibles sanciones por excesos de fuerza, luego del llamado de Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos

Ariadna Montiel urge a Lemus resolver falta de agua limpia en la entidad

Montiel sostuvo que el gobierno de Jalisco debía asumir su responsabilidad en la crisis del agua y dejar de atribuir el problema a la Federación. La dirigente recordó que Movimiento Ciudadano ha gobernado Guadalajara durante 11 años y acusó una falta de atención acumulada en materia de infraestructura.

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Mencionó las obras relacionadas con la presa El Zapotillo y aseguró que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se realizaron ajustes técnicos para evitar afectaciones en comunidades como Temacapulín y Palmarejo.

También señaló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantenía diálogo con el gobierno estatal para atender el abastecimiento. Morena, dijo, participaría a través de sus legisladores y gobiernos municipales en la revisión técnica y financiera de las propuestas para resolver el suministro.

La dirigente insistió en que la prioridad debía ser garantizar condiciones saludables para las familias de Jalisco. “En este momento la gente está recibiendo agua puerca y lo que debe recibir es el apoyo del gobierno”, afirmó.

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