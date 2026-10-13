Así será la vida en el edificio ultraexclusivo de Karl Lagerfeld en México que muy pocos podrán pagar

Karl Lagerfeld (Photo by Patrick KOVARIK / AFP)

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El lujo inmobiliario en México busca nuevas formas de distinguirse con proyectos que combinan arquitectura, diseño y experiencias exclusivas, una de las apuestas más recientes es Karl Lagerfeld Residences Bosque Real, un desarrollo residencial que llevará el sello creativo del diseñador alemán a una de las zonas más privilegiadas del Estado de México, con espacios pensados para convertir la vida cotidiana en una experiencia vinculada con el mundo de la moda.

El complejo estará integrado por 38 pisos y 73 residencias, entre ellas dos penthouses y un Gardenhouse, también se contempla más de 23 amenidades y una propuesta estética inspirada en la visión del creador, reconocido por su influencia en diversas industrias. La intención es que su identidad se perciba tanto en las áreas compartidas como en los espacios privados.

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La iniciativa busca posicionar al país dentro del mercado internacional de las residencias de marca, un segmento inmobiliario que apuesta por asociar viviendas con firmas reconocidas. En este caso, Grupo Bosque Real pretende ofrecer algo más que una propiedad de lujo: una combinación de exclusividad, seguridad, áreas verdes y diseño atemporal dirigida a quienes pueden acceder a este estilo de vida.

Karl Lagerfeld Residences llegará a Bosque Real con un edificio de lujo

El proyecto nació a partir de la elección de un terreno considerado privilegiado por su cercanía con la entrada de Bosque Real, su ubicación en una de las zonas más elevadas y sus vistas al campo de golf y al Valle de México.

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Marcos Salame, director de operaciones del grupo, explicó que desde el primer momento imaginó un desarrollo icónico, innovador y capaz de conservar su vigencia con el paso del tiempo. Para materializar esa visión, la compañía buscó asociarse con la maison Karl Lagerfeld, cuya identidad creativa se distingue por una combinación de elegancia parisina y actitud rock-chic.

La intención es trasladar ese lenguaje al entorno residencial mediante materiales, proporciones y acabados que reflejen la personalidad de la marca. De la misma, forma la propuesta retoma la trayectoria multidisciplinaria del diseñador, quien no limitó su trabajo a la moda, sino que exploró otras expresiones artísticas y creativas.

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De acuerdo con Salame, el objetivo es alcanzar una permanencia similar a la de las prendas icónicas de Lagerfeld, piezas que mantienen su relevancia más allá de las tendencias de cada época.

Karl Lagerfeld Residences llega a México como una residencia de lujo. (Instagram - @fashionweekmx)

Más de 23 amenidades y espacios para vivir una experiencia exclusiva

Uno de los principales atractivos de Karl Lagerfeld Residences Bosque Real será su oferta de más de 23 amenidades, creadas para brindar al público distintas experiencias en un mismo lugar, contemplando espacios como gimnasio y spa, así como áreas comunes en las que el diseño busca mantener una identidad coherente con la firma.

Para el desarrollador, el valor de una residencia de marca no consiste únicamente en presumir el nombre que aparece en ella, la intención es que la historia y la esencia de la firma se reflejen en los espacios y acompañen actividades cotidianas, desde recorrer los pasillos hasta disfrutar de las instalaciones.

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Bajo esa lógica, el proyecto busca formar una comunidad en la que cada elemento contribuya a una experiencia residencial integral. Mientras que la selección de amenidades y servicios responde a ese propósito, con la idea de que el lujo también se exprese en la comodidad y en la manera de habitar el inmueble.

Seguridad, áreas verdes y exclusividad: la apuesta de Bosque Real

Salame señaló que vivir en este desarrollo significa contar con seguridad, espacios verdes y la posibilidad de caminar con la familia o pasear a una mascota, actividades que pueden resultar complicadas en otras zonas urbanas.

El directivo describió el lugar como un refugio alejado del ritmo cotidiano de la ciudad, aunque suficientemente cercano para desplazarse hacia ella cuando sea necesario, donde la meta es ofrecer un entorno en el que la vivienda represente calma y bienestar.

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Con más de 35 años de trayectoria, Grupo Bosque Real suma este proyecto a una cartera de siete desarrollos realizados en colaboración con marcas internacionales, con lo que alcanza su octava apuesta dentro del segmento de residencias de marca.

Por su parte, Karl Lagerfeld cuenta con presencia en ciudades como París, Londres, Múnich, Dubái y Shanghái, además de más de 200 tiendas en el mundo. La firma también ha extendido su identidad al interiorismo mediante KARL LAGERFELD MAISON.

Con esta alianza, Bosque Real busca colocar a México en el mapa del branded living, junto a mercados como Miami y Dubái. Así, Karl Lagerfeld Residences propone una forma de entender el lujo en la que la arquitectura, la moda y el estilo de vida se unen para dar identidad a un hogar.

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