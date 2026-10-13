Noroña no cometió violencia política de género contra Grecia Quiroz, resuelve Tribunal Electoral de Michoacán

Tras no conseguir la presidencia del Senado, Noroña mantiene su rechazo a la decisión de Morena y exige mayor democracia dentro de la Cuarta Transformación.

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El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH) resolvió que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, no cometió violencia política de género en contra de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, a poco más de un mes de que el legislador impugnó la ratificación anterior, en la que se le pidió ofrecer una disculpa pública por las expresiones contra la viuda de Carlos Manzo.

En su cuenta de X, el senador publicó un documento, en el que el Tribunal Electoral argumentó que las declaraciones en cuestión “se encuentran protegidas por el principio de inviolabilidad parlamentaria y el debate público”, por lo que no se considera un acto de violencia política contra las mujeres en razón de género.

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“Finalmente, y con base en lo anterior, las expresiones se encuentran protegidas por el principio de inviolabilidad parlamentaria y el debate público y, por consecuencia, no se acredita la Violencia Politica contra las Mujeres en Razón de Género que se le atribuye al denunciado”, se lee en el documento.

Fernández Noroña acompañó a publicación con un breve mensaje para celebrar la resolución a su favor.

“Por supuesto, que los medios no dirán absolutamente nada, de que después de un largo litigio, se acredita que no cometí violencia política de género contra la alcaldesa Grecia Quiroz”, escribió en la red social.

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De la denuncia a la impugnación: el litigio entre Fernández Noroña y Grecia Quiroz

El caso entre Gerardo Fernández Noroña y Grecia Quiroz se originó por una serie de declaraciones del senador de Morena después del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Tras el crimen, el Congreso de Michoacán designó a Quiroz, viuda del alcalde, como presidenta municipal sustituta. Desde entonces, la alcaldesa mantuvo diferencias públicas con autoridades estatales y federales en torno a la estrategia de seguridad y la exigencia de esclarecer el homicidio de su esposo.

En ese contexto, Fernández Noroña lanzó críticas contra Quiroz tanto desde la tribuna del Senado como en transmisiones de su canal de YouTube y redes sociales.

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Entre otros señalamientos, cuestionó sus posturas políticas y sostuvo que buscaría aprovechar el caso de Manzo para impulsar una eventual candidatura a la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027.

También la calificó de “irresponsable”, “fascista” y motivada por la “ambición”, de acuerdo con el expediente analizado por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

El 6 de julio de 2026, el TEEMICH resolvió en primera instancia que las expresiones del legislador constituían violencia política contra las mujeres en razón de género.

Las cinco magistraturas aprobaron entonces una sentencia que consideró que los mensajes buscaban desacreditar a Quiroz en su desempeño como alcaldesa, minimizar su trayectoria política y restarle legitimidad por su condición de mujer.

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La resolución contempló que Fernández Noroña ofreciera una disculpa pública, además de dar vista a la Mesa Directiva del Senado, al INE y al Instituto Electoral de Michoacán.

El senador rechazó el fallo y sostuvo que sus dichos formaban parte de una crítica legítima a una figura pública.

El 14 de agosto, el Tribunal ratificó la existencia de violencia política de género, luego de que cuatro de los cinco integrantes del Pleno rechazaron un proyecto que planteaba proteger los comentarios bajo el principio de inviolabilidad parlamentaria.

Las magistraturas señalaron que algunas expresiones fueron emitidas fuera del ejercicio formal de sus funciones legislativas.

Después de esa determinación, Fernández Noroña anunció que impugnaría ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La nueva resolución difundida por el senador revierte el criterio previo y concluye que las expresiones están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria y el debate público.

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