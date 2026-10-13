Eiza González y Grigor Dimitrov reaparecen juntos en el Festival de Cine de Londres y sorprenden con beso en la alfombra roja

Eiza González- (Instagram)

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Eiza González acaparó las miradas durante su aparición en el BFI London Film Festival, donde presentó su nueva película, I Love Boosters. La actriz mexicana llegó acompañada de su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, con quien protagonizó un romántico momento frente a los fotógrafos.

La pareja posó ante las cámaras durante el evento y sorprendió a la prensa al besarse en plena alfombra roja. El gesto de cariño ocurrió durante una velada en la que González combinó la promoción de su nuevo proyecto cinematográfico con una aparición pública junto al deportista.

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La presentación se llevó a cabo el 9 de octubre en el Royal Festival Hall, como parte de la edición número 70 del festival de cine londinense. Además de la atención que generó su relación, la actriz aprovechó la ocasión para presentar I Love Boosters, película dirigida por Boots Riley en la que comparte créditos con un elenco internacional.

¿Quién es Eiza González y cuál es su trayectoria en Hollywood?

Eiza González- (Instagram)

La presencia de Eiza González en el BFI London Film Festival estuvo ligada a la promoción de I Love Boosters, aunque su aparición junto a Grigor Dimitrov también despertó interés. El tenista la acompañó durante la presentación y ambos posaron ante las cámaras, en una jornada marcada por el lanzamiento de su nuevo proyecto cinematográfico.

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González es una actriz mexicana que desarrolló su carrera dentro de la industria del entretenimiento y participó en producciones cinematográficas internacionales. Su recorrido en Hollywood le permitió trabajar con intérpretes de distintas nacionalidades, incorporarse a repartos de gran alcance y asistir a eventos dedicados a la promoción de películas.

A través de sus proyectos, la actriz mantuvo una actividad constante en el cine y continuó sumándose a nuevas producciones. Su participación en I Love Boosters representa otra oportunidad para integrar una película con actores reconocidos de la industria y ampliar una trayectoria construida entre proyectos de distintos géneros y audiencias.

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¿De qué trata I Love Boosters, la nueva película de Eiza González?

Eiza González- (Instagram)

La presencia de Eiza González en el BFI London Film Festival estuvo ligada a la promoción de I Love Boosters, aunque su aparición junto a Grigor Dimitrov también despertó interés. El tenista la acompañó durante la presentación y ambos posaron ante las cámaras, en una jornada marcada por el lanzamiento de su nuevo proyecto cinematográfico.

González es una actriz mexicana que desarrolló su carrera dentro de la industria del entretenimiento y participó en producciones cinematográficas internacionales. Su recorrido en Hollywood incluyó títulos como Baby Driver, Godzilla vs. Kong, Ambulance y The Ministry of Ungentlemanly Warfare, donde compartió reparto con figuras de distintas nacionalidades.

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En I Love Boosters, la actriz comparte créditos con Keke Palmer, Demi Moore, Naomi Ackie, Taylour Paige, Poppy Liu, LaKeith Stanfield y Will Poulter. Su participación en esta producción amplía una trayectoria construida entre películas de acción, ciencia ficción, comedia y drama.

Quién es Grigor Dimitrov, el tenista que acompaña a Eiza González

Eiza González- (Instagram)

La relación entre Eiza González y Grigor Dimitrov quedó confirmada en mayo de 2025, tras varios rumores que habían comenzado un mes antes. Ambos fueron vistos juntos en Madrid, donde la actriz asistió a un partido del tenista durante el Masters 1000 y luego caminaron tomados de la mano por la ciudad. La mexicana oficializó el vínculo con un mensaje dedicado al cumpleaños 34 del deportista durante el Festival de Cannes.

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Dimitrov nació en 1991 en Bulgaria y empezó a jugar al tenis cuando tenía cinco años. Su padre trabajaba como entrenador de la disciplina y su madre era profesora de educación física. Con el tiempo se convirtió en el jugador búlgaro de mayor proyección y resultados dentro del circuito profesional.

Antes de competir entre los mayores, ganó Wimbledon y el US Open juveniles en 2008. Alcanzó el tercer lugar del ranking mundial en 2017, año en que se consagró en las ATP Finals de Londres. También suma nueve títulos ATP y disputó semifinales en Wimbledon, el Abierto de Australia y Roland Garros.

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