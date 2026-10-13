México

¿Qué cambia entre América y Chivas? Ricardo Peláez responde desde su experiencia en ambos clubes

Peláez alcanzó sus mayores logros durante su etapa como directivo de Las Águilas, aunque también formó parte de la dirigencia del Rebaño

Ricardo Peláez pasó de América a Chivas en el periodo de 1997 (Foto: Twitter/ @aztecadeportes)
Ricardo Peláez pasó de América a Chivas en el periodo de 1997 (Foto: Twitter/ @aztecadeportes)
Guardar

Ricardo Peláez planteó que América y Chivas son los dos clubes de mayor peso mediático y popularidad en el futbol mexicano, aunque sostuvo que generan un vínculo distinto con la afición.

Según su lectura, el América provoca una reacción más polarizada: quienes simpatizan con el club siguen de cerca sus resultados, pero también lo hacen quienes lo rechazan. En entrevista con Claro Sports, Peláez resumió esa condición con la idea de que al América “o le vas o lo odias”. La rivalidad, los títulos y la exposición pública alimentan esa atención constante.

PUBLICIDAD

Ricardo Peláez renunció a Chivas pero Amaury Vergara no lo dejó liga mx ricardo pelaez chivas club guadalajara
Ricardo Peláez renunció a Chivas pero Amaury Vergara no lo dejó (Foto: YouTube/ Chivas)
El director deportivo del Club Guadalajara Ricardo Peláez (i) entrega la playera del equipo a Roberto Alvardo (d) nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano, realizado en el estadio Akron, en Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco
El director deportivo del Club Guadalajara Ricardo Peláez (i) entrega la playera del equipo a Roberto Alvardo (d) nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano, realizado en el estadio Akron, en Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

En el caso de “El Rebaño”, Peláez consideró que el equipo despierta una identificación más amplia. Afirmó que, además de sus seguidores, el Guadalajara recibe simpatía de aficionados de otros clubes. El ahora analista de ESPN atribuyó ese respaldo a su política de jugar únicamente con futbolistas mexicanos, un rasgo que lo diferenciaba dentro de la Liga MX.

MÉXICO, D..F, 15JULIO2014.- Ricardo Pelaez, Ricardo Antonio Mohamed, Yon de Luisa y José Romano, durante la presentación de sus nuevos refuerzos del Club America. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
MÉXICO, D..F, 15JULIO2014.- Ricardo Pelaez, Ricardo Antonio Mohamed, Yon de Luisa y José Romano, durante la presentación de sus nuevos refuerzos del Club America. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La declaración no planteó que uno tuviera más afición o fuera más importante que el otro. Peláez reconoció a ambos como las instituciones más exitosas, queridas y capaces de generar expectativa. La diferencia, para él, está en la percepción pública: Las Águilas concentran admiración y rechazo; Chivas genera mayor simpatía incluso fuera de su propia afición.

PUBLICIDAD

“Me tocó estar en los dos equipos como jugador y como directivo. Y sí te puedo decir que hay una diferencia. En el América o le vas o lo odias, y al Guadalajara o le vas o no le vas. Hoy el América cumple ciento diez años de grandeza, de éxito, porque es un equipo exitoso, sin duda. Ambas instituciones, las más exitosas y las más queridas, las que generan más expectativa, las que tienen más afición. Hay una diferencia, sí. Del América, estás pendiente si le vas y estás pendiente si no le vas. Porque lo odian, es la realidad. Y el Guadalajara no, el Guadalajara pasa a ser un equipo muy querido por los que le van y un equipo muy querido por los que no le van, por su política de puro mexicano”

Ricardo Peláez como jugador de América y Chivas

Ricardo Peláez tuvo una carrera marcada por su paso en América y Chivas, los dos clubes de mayor rivalidad en el futbol mexicano. Debutó con las Águilas y conquistó el Torneo Prode 1985 antes de salir de Coapa.

Imagen SQVX5QFFVFDDTOSI6I3ELXIQH4

Tras consolidarse con Necaxa, donde se convirtió en el máximo anotador del club con 138 goles, Peláez regresó al América. Su segunda etapa con las Águilas no tuvo los resultados esperados y, poco después, pasó al conjunto tapatío.

Con el Guadalajara disputó la final del Torneo de Invierno 1998. El equipo perdió ante Necaxa, club en el que Peláez consiguió los mayores logros de su etapa como futbolista, entre ellos el bicampeonato de las temporadas 1994-95 y 1995-96.

Peláez directivo de Las Águilas y del Rebaño

Asimismo, Peláez fue directivo del conjunto azulcrema y rojiblanco, equipos que protagonizan el Clásico Nacional. Sin embargo, su etapa de mayor éxito llegó con América, donde asumió la presidencia deportiva a finales de 2011.

Bajo su gestión, América ganó los títulos de Liga MX del Clausura 2013 y Apertura 2014, además de dos Concachampions, en las temporadas 2014-15 y 2015-16. Peláez participó en la reestructuración deportiva del club y trabajó con técnicos como Miguel Herrera, Antonio Mohamed, Gustavo Matosas e Ignacio Ambriz.

Imagen DDMNJ75H2VFHPD6TEIL2HZ43XQ

Después de su paso por Cruz Azul, Peláez llegó a Chivas en octubre de 2019 como director deportivo. El exdelantero asumió el cargo con la encomienda de devolver al Guadalajara a los primeros planos de la Liga MX.

Su gestión con el Rebaño terminó en octubre de 2022. A diferencia de su etapa en Coapa, no consiguió títulos con el club rojiblanco.

Temas Relacionados

Ricardo PeláezClub AméricaChivasLiga Mxmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Beca Benito Juárez 2026: cuándo inician los pagos de octubre y quiénes son los primeros en recibir su dinero

El programa entrega un beneficio monetario bimestral de 1,900 pesos de forma directa y sin intermediarios

Beca Benito Juárez 2026: cuándo inician los pagos de octubre y quiénes son los primeros en recibir su dinero

Niños de nueve años consumen fentanilo en Tecate mientras el Cártel de Sinaloa y el CJNG los reclutan como halcones

Testimonios recogidos por Zeta Tijuana exponen el caso de Alberto, un menor de 11 años sin escolaridad, con una madre desaparecida y adicta, en un municipio donde más de una decena de menores fueron asesinados en lo que va de 2026

Niños de nueve años consumen fentanilo en Tecate mientras el Cártel de Sinaloa y el CJNG los reclutan como halcones

Gobierno de Chiapas atiende control de cártel en poblado de Chenaló: Sheinbaum niega retenciones y despligue de GN

Pobladores acusaron ser víctimas de extorsiones, cobros para salir de sus comunidades y reclutamiento de menores por el crimen organizado

Gobierno de Chiapas atiende control de cártel en poblado de Chenaló: Sheinbaum niega retenciones y despligue de GN

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de octubre? Se reestablece servicio de la L1 del MB, pero con retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de octubre? Se reestablece servicio de la L1 del MB, pero con retrasos

Noroña no cometió violencia política de género contra Grecia Quiroz, resuelve Tribunal Electoral de Michoacán

El Tribunal Electoral estatal argumentó que las declaraciones contra la alcaldesa de Uruapan “están protegidas” por el debate público

Noroña no cometió violencia política de género contra Grecia Quiroz, resuelve Tribunal Electoral de Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niños de nueve años consumen fentanilo en Tecate mientras el Cártel de Sinaloa y el CJNG los reclutan como halcones

Niños de nueve años consumen fentanilo en Tecate mientras el Cártel de Sinaloa y el CJNG los reclutan como halcones

Simulan muerte para cobrar seguro de vida: caen 5 funcionarios de la Fiscalía de Michoacán tras irregularidades en documentación

Muere adolescente tras recibir disparos en la cabeza durante persecución policial en Tepic

Pistas clandestinas disminuyeron por ley de protección al espacio aéreo nacional y decomisos en altamar, asegura Defensa

Gobierno de México destaca reducción de robos con violencia en tiendas del Oxxo: cae un 15% del delito

ENTRETENIMIENTO

Las 10 mejores bebidas con temática de Halloween y Día de Muertos para fiestas: recetas fáciles y económicas

Las 10 mejores bebidas con temática de Halloween y Día de Muertos para fiestas: recetas fáciles y económicas

Lista de películas de animación mexicanas para disfrutar el Día de Muertos 2026 en familia y dónde poder verlas

Eiza González y Grigor Dimitrov reaparecen juntos en el Festival de Cine de Londres y sorprenden con beso en la alfombra roja

Japón llega a la Feria del Libro de Chapingo: manga, coleccionables, cosplays y música de ánime en vivo, cerca de CDMX

Fotos con IA de estatua de ‘Baphomet’ en lujosa colonia de la CDMX generan polémica: ¿qué significa esta figura?

DEPORTES

Acusan al Chaco Giménez de tenerle envidia al América y desatan polémica en pleno aniversario de las Águilas

Acusan al Chaco Giménez de tenerle envidia al América y desatan polémica en pleno aniversario de las Águilas

Liga Mexicana del Pacífico 2026: cuándo comienza y todas las novedades que necesitas saber para esta temporada

CMLL y NFL anuncian “Noche de cascos y máscaras” en la Arena México: cuándo y dónde comprar boletos

Noah Klapp denuncia públicamente al surfista mexicano Alan Cleland por presunto abuso sexual

Mundial Sub 17 Femenil: así fue la mejor actuación de México en la historia del torneo