¿Qué cambia entre América y Chivas? Ricardo Peláez responde desde su experiencia en ambos clubes

Ricardo Peláez pasó de América a Chivas en el periodo de 1997 (Foto: Twitter/ @aztecadeportes)

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Ricardo Peláez planteó que América y Chivas son los dos clubes de mayor peso mediático y popularidad en el futbol mexicano, aunque sostuvo que generan un vínculo distinto con la afición.

Según su lectura, el América provoca una reacción más polarizada: quienes simpatizan con el club siguen de cerca sus resultados, pero también lo hacen quienes lo rechazan. En entrevista con Claro Sports, Peláez resumió esa condición con la idea de que al América “o le vas o lo odias”. La rivalidad, los títulos y la exposición pública alimentan esa atención constante.

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Ricardo Peláez renunció a Chivas pero Amaury Vergara no lo dejó (Foto: YouTube/ Chivas)

El director deportivo del Club Guadalajara Ricardo Peláez (i) entrega la playera del equipo a Roberto Alvardo (d) nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano, realizado en el estadio Akron, en Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

En el caso de “El Rebaño”, Peláez consideró que el equipo despierta una identificación más amplia. Afirmó que, además de sus seguidores, el Guadalajara recibe simpatía de aficionados de otros clubes. El ahora analista de ESPN atribuyó ese respaldo a su política de jugar únicamente con futbolistas mexicanos, un rasgo que lo diferenciaba dentro de la Liga MX.

MÉXICO, D..F, 15JULIO2014.- Ricardo Pelaez, Ricardo Antonio Mohamed, Yon de Luisa y José Romano, durante la presentación de sus nuevos refuerzos del Club America. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La declaración no planteó que uno tuviera más afición o fuera más importante que el otro. Peláez reconoció a ambos como las instituciones más exitosas, queridas y capaces de generar expectativa. La diferencia, para él, está en la percepción pública: Las Águilas concentran admiración y rechazo; Chivas genera mayor simpatía incluso fuera de su propia afición.

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“Me tocó estar en los dos equipos como jugador y como directivo. Y sí te puedo decir que hay una diferencia. En el América o le vas o lo odias, y al Guadalajara o le vas o no le vas. Hoy el América cumple ciento diez años de grandeza, de éxito, porque es un equipo exitoso, sin duda. Ambas instituciones, las más exitosas y las más queridas, las que generan más expectativa, las que tienen más afición. Hay una diferencia, sí. Del América, estás pendiente si le vas y estás pendiente si no le vas. Porque lo odian, es la realidad. Y el Guadalajara no, el Guadalajara pasa a ser un equipo muy querido por los que le van y un equipo muy querido por los que no le van, por su política de puro mexicano”

Ricardo Peláez como jugador de América y Chivas

Ricardo Peláez tuvo una carrera marcada por su paso en América y Chivas, los dos clubes de mayor rivalidad en el futbol mexicano. Debutó con las Águilas y conquistó el Torneo Prode 1985 antes de salir de Coapa.

Tras consolidarse con Necaxa, donde se convirtió en el máximo anotador del club con 138 goles, Peláez regresó al América. Su segunda etapa con las Águilas no tuvo los resultados esperados y, poco después, pasó al conjunto tapatío.

Con el Guadalajara disputó la final del Torneo de Invierno 1998. El equipo perdió ante Necaxa, club en el que Peláez consiguió los mayores logros de su etapa como futbolista, entre ellos el bicampeonato de las temporadas 1994-95 y 1995-96.

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Peláez directivo de Las Águilas y del Rebaño

Asimismo, Peláez fue directivo del conjunto azulcrema y rojiblanco, equipos que protagonizan el Clásico Nacional. Sin embargo, su etapa de mayor éxito llegó con América, donde asumió la presidencia deportiva a finales de 2011.

Bajo su gestión, América ganó los títulos de Liga MX del Clausura 2013 y Apertura 2014, además de dos Concachampions, en las temporadas 2014-15 y 2015-16. Peláez participó en la reestructuración deportiva del club y trabajó con técnicos como Miguel Herrera, Antonio Mohamed, Gustavo Matosas e Ignacio Ambriz.

Después de su paso por Cruz Azul, Peláez llegó a Chivas en octubre de 2019 como director deportivo. El exdelantero asumió el cargo con la encomienda de devolver al Guadalajara a los primeros planos de la Liga MX.

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Su gestión con el Rebaño terminó en octubre de 2022. A diferencia de su etapa en Coapa, no consiguió títulos con el club rojiblanco.