Ramón Ayala no respetó los horarios de la Plaza México y los acuerdos de la alcaldía por eso le apagaron las luces, explica Gil Barrera

Qué enfermedades padece Ramón Ayala: la complicada situación médica por la que cantó en silla de ruedas en su despedida en La México (Foto: Instagram/@iamramonayala)

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La presentación de Ramón Ayala en la Plaza de toros “La México” terminó envuelta en controversia después de que el espectáculo se extendiera más allá del horario establecido. Durante una conversación con Jessie Cervantes para EXA, el periodista Gil Barrera ofreció su versión de lo ocurrido y explicó que el problema estuvo relacionado con la duración del concierto y los acuerdos que regulan el uso del recinto.

Según Barrera, la organización había pedido con anticipación al público que llegara temprano, pues el espectáculo estaba previsto para comenzar a las 20:00 horas. Sin embargo, Ramón Ayala subió al escenario hasta las 21:30 horas, pese a que, de acuerdo con el periodista, había llegado antes al lugar. “El señor sí llegó temprano, pero estuvo prácticamente instalado en su camioneta hasta las nueve y media”, relató durante la conversación radiofónica.

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El retraso inicial no fue el único contratiempo. La participación del grupo abridor DN5 se prolongó para cubrir el tiempo de espera, mientras que, una vez iniciado el espectáculo principal, se sumaron otras intervenciones musicales. Barrera sostuvo que esta sucesión de actuaciones contribuyó a extender el programa y complicó el cumplimiento del horario límite del recinto. Su relato también contradijo las primeras versiones que atribuían la interrupción directamente a una decisión arbitraria de las autoridades.

¿Por qué terminaron el concierto de Ramón Ayala en la Plaza México?

Por qué concierto de Ramón Ayala terminó en desalojo: La México apagó el sonido y luces con el cantante en silla de ruedas (Fotos: SS de Instagram/@lamexicomonumental)

Durante la charla con Jesse Cervantes, Gil Barrera explicó que el espectáculo incluyó participaciones adicionales, entre ellas la de Christopher, nieto de Ramón Ayala, así como intervenciones de integrantes de Banda El Recodo y Eduin Caz. Según el periodista, estas apariciones se sumaron a la presentación principal y provocaron que el evento se alargara más de lo previsto.

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Barrera afirmó que el equipo del cantante seguía planteando nuevas canciones cuando el tiempo disponible estaba por agotarse. “Y durante el concierto, el equipo de don Ramón les decía: ‘Pues mira, se va a echar dos más y se va a echar dos más y se va a echar dos más’”, contó. Además, señaló que el cierre contemplaba un popurrí de aproximadamente veinte minutos, lo que habría llevado la conclusión del espectáculo cerca de la una de la mañana.

El periodista explicó que el recinto tenía un horario límite relacionado con acuerdos establecidos con vecinos y autoridades. Según su versión, el concierto debía terminar alrededor de la medianoche, con una tolerancia aproximada hasta las 00:15 horas. Por ello, aseguró que no era posible prolongar indefinidamente la presentación sin afectar las condiciones bajo las que se realizan otros eventos en el lugar.

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Gil Barrera aclara si la alcaldía ordenó apagar el sonido

El cantante mexicano Ramón Ayala ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de México el jueves 17 de septiembre de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

Una de las versiones que circularon inicialmente señalaba que la alcaldía había intervenido para cortar la luz y detener el concierto. Sin embargo, Barrera sostuvo que esa interpretación no correspondía con lo que, según él, ocurrió. “Don Ramón no respetó el horario y le avisaron: ‘¿Sabes qué? No puede seguir cantando’”, afirmó durante la conversación con Jesse Cervantes.

El periodista insistió en que el límite de tiempo ya se había comunicado y que la decisión respondió al cumplimiento de las condiciones establecidas para el recinto. También cuestionó que se responsabilizara directamente a las autoridades sin considerar los horarios pactados. En su explicación, el objetivo era respetar los compromisos de organización y convivencia con quienes viven cerca de la Plaza México.

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Barrera reconoció que durante años ha expresado inconformidades sobre algunos procedimientos relacionados con la alcaldía y los espectáculos, pero en esta ocasión destacó el trabajo de organización. “Hoy por hoy tengo que reconocer abiertamente, mi querido Jessie, que lo han hecho muy bien”, señaló, al referirse a los esfuerzos de la administración y del recinto para llevar a cabo los eventos.

¿Cómo reaccionó Ramón Ayala cuando le pidieron terminar?

Ramón Ayala, líder de Los Bravos del Norte, interpreta su música con el acordeón en el escenario, llevando su emblemático estilo norteño al público. (Ramón Ayala: Instagram)

De acuerdo con el relato de Gil Barrera, cuando le indicaron al cantante que debía concluir su participación, la respuesta fue breve. “Bueno, pues ya me voy”, habría dicho Ramón Ayala, según contó el periodista. Después, el artista y su equipo se retiraron, sin que Barrera describiera una confrontación mayor durante ese momento.

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La reacción del público fue distinta. El periodista comentó que algunos asistentes se mostraron desconcertados e inconformes durante los primeros minutos, pues esperaban seguir disfrutando del espectáculo. “¿Cómo que ya nos vamos si vamos llegando?”, recordó sobre el sentir de parte de los presentes. No obstante, también señaló que el concierto había durado más de dos horas y que el repertorio del cantante es amplio.

Finalmente, Barrera aprovechó la conversación para recordar la importancia de llegar a tiempo a los espectáculos. Mencionó como ejemplo la próxima presentación de Edén Muñoz en la Ciudad de México, para la cual el cantante había recomendado a sus seguidores acudir temprano debido a la duración prevista y a sus invitados. La polémica de Ramón Ayala dejó así una lección sobre la puntualidad y los límites operativos de los recintos, aunque la versión detallada de los hechos presentada en EXA corresponde al relato del periodista.

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