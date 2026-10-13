El panorama de los mexicanos en Europa: resultados y posición de sus clubes

Los futbolistas mexicanos que militan en Europa atraviesan un inicio de temporada con panoramas distintos (X/ @olympiacosfc)

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Los futbolistas mexicanos que militan en Europa atraviesan un inicio de temporada con panoramas distintos. Mientras algunos clubes se mantienen en la pelea por la cima de sus ligas, otros ocupan posiciones de media tabla o buscan alejarse de los últimos lugares.

Cabe señalar que hay presencia mexicana en los campeonatos de Países Bajos, Italia, España, Portugal y Grecia. Los resultados colectivos colocan a varios de estos equipos cerca de puestos de campeonato, aunque también exponen la distancia entre los clubes de mayor rendimiento y aquellos que aún no encuentran regularidad.

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El mexicano puso el cuarto gol de la cuenta para los locales. (IG AZ Alkmaar)

AZ se mantienen cerca de la cima en Países Bajos

En la Eredivisie, el Feyenoord aparece como líder con 20 puntos, seguido por PSV y AZ, ambos con 19 unidades. El equipo de Róterdam cuenta con una ventaja mínima sobre sus perseguidores, por lo que cada jornada puede modificar el orden en la parte alta.

El AZ donde milita el mexicano Mateo Chávez ocupa el tercer sitio de la clasificación con 19 puntos. Está a una unidad del Feyenoord y comparte puntaje con el PSV.

Soccer Football - UEFA Europa League - Sunderland v AZ Alkmaar - Stadium of Light, Sunderland, Britain - September 16, 2026 Sunderland's Nordi Mukiele and AZ Alkmaar's Mateo Chavez Action Images via Reuters/Lee Smith

Para el canterano de las Chivas que forma parte del AZ, la posición del club abre la posibilidad de mantenerse en la disputa por los primeros puestos.

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Atlético de Madrid y Betis comparten puntos en España

En LaLiga, el Atlético de Madrid de Obed Vargas suma 19 puntos y ocupa el segundo lugar, detrás del Barcelona, que lidera con 24. El conjunto rojiblanco comparte unidades con el Betis de Álvaro Fidalgo, aunque aparece por encima de los sevillanos en la clasificación mostrada.

La distancia entre Atlético de Madrid y Barcelona es de cinco puntos. El club madrileño se ubica por delante del Real Madrid, que ocupa el cuarto puesto con 18 unidades, lo que mantiene abierta la competencia en los puestos de mayor jerarquía.

El centrocampista del Betis Álvaro Fidalgo (d) pelea un balón con el defensa marroquí del Getafe Abdel Abqar durante el partido de LaLiga entre el Getafe y el Betis, en el Coliseo. Imagen de archivo. EFE/ Zipi

La presencia mexicana también alcanza al Betis, tercero con 19 puntos. El conjunto verdiblanco se mantiene en la misma línea de unidades que el Atlético de Madrid y supera por un punto al Real Madrid.

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El panorama es distinto para el Athletic Bilbao de Alex Padilla, que ocupa el décimo sitio con ocho puntos. El equipo vasco se encuentra a cinco unidades de la Real Sociedad, sexto lugar de la tabla, y requiere una serie de resultados favorables para acercarse a las posiciones europeas.

Los clubes españoles con mexicanos viven, así, dos realidades. Atlético de Madrid y Betis se sostienen en la disputa por la parte alta, mientras Athletic Bilbao intenta recuperar posiciones tras un arranque que lo deja fuera de los primeros lugares.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Coupang Play Series - Manchester City v Atletico Madrid - Seoul World Cup Stadium, Seoul, South Korea - August 9, 2026 Manchester City's Tijjani Reijnders in action with Atletico Madrid's Obed Vargas REUTERS/Kim Soo-Hyeon

Porto de Santi Gimenez domina en Portugal

En Portugal, el Porto de Santiago Gimenez encabeza la clasificación con 24 puntos. Benfica es segundo con 19, mientras Sporting Lisboa y Santa Clara comparten el tercer puesto con 18 unidades.

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Oporto cuenta con una ventaja de cinco puntos sobre Benfica. Esa diferencia lo coloca como el club con un mexicano mejor situado entre los líderes de las ligas incluidas aunque con amplio tramo de temporada por disputar.

El caso de Famalicão de Pato Sales es opuesto. El club aparece en el lugar 13 de la clasificación portuguesa con siete puntos, lejos del grupo de vanguardia y con la necesidad de sumar para evitar una mayor cercanía con los puestos inferiores.

La diferencia entre Porto y Famalicão es de 17 puntos. Ambos clubes tienen representación mexicana, pero sus objetivos inmediatos son distintos: uno busca conservar el liderato y el otro necesita salir de la zona baja de la tabla.

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Soccer Football - Primeira Liga - Casa Pia v FC Porto - Estadio Municipal de Rio Maior, Rio Maior, Portugal - September 12, 2026 FC Porto's Santiago Gimenez celebrates scoring their fourth goal with Borja Sainz REUTERS/Rodrigo Antunes

En cuanto a Johan Vásquez en la Serie A de Italia, el conjunto de Genoa se ubica en los últimos lugares. Con apenas 4 puntos el equipo del mexicano está en lugar 17.

Olympiacos permanece en la pelea en Grecia

El Olympiacos donde juega la Hormiga González ocupa el tercer lugar de la Super League de Grecia con 13 puntos. Panathinaikos lidera con 15 y AEK es segundo con 14, por lo que el equipo se encuentra a solo dos unidades de la primera posición.

Armando González salió a la cancha como titular para el duelo ante Volos FC (X/ @olympiacosfc)

La clasificación griega presenta una disputa cerrada entre los tres primeros clubes. PAOK suma 12 puntos y Aris registra 10, mientras Olympiacos conserva margen para alcanzar el liderato si logra encadenar resultados favorables.

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El club con presencia mexicana se mantiene dentro de la pelea por el campeonato. Su distancia con Panathinaikos es menor a la que registran Atlético de Madrid respecto al Barcelona o AZ frente al Feyenoord.