México

México avanza en representación política femenina, pero solo 46% de las mujeres participa en la economía

La desigualdad económica se refleja en la participación laboral, los ingresos y las condiciones de empleo

Una mujer de espaldas con traje verde y maletín camina por una explanada frente a un edificio moderno con banderas de México.
México avanza en representación política femenina, pero solo 46% de las mujeres participa en la economía (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cerrar las brechas de género en el mundo podría tomar 120 años si se mantiene el ritmo actual, lo que equivale a casi cuatro generaciones, de acuerdo con estimaciones del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). A dos décadas de la creación del Índice Global de Brecha de Género, México muestra avances en representación política, pero mantiene desafíos en materia de empleo, ingresos y acceso a puestos de liderazgo.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los resultados del país y advirtió que desaprovechar el talento de las mujeres afecta su competitividad. Entre 2006 y 2026, se elevó la puntuación general nacional de 64.6 a 78.7, pero este progreso ha sido desigual en diversos sectores.

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A esta situación se suman las prioridades del presupuesto dentro del Paquete Económico 2027 en materia de igualdad y cuidados. Según el análisis del IMCO, una proporción importante de los recursos se concentra en programas de transferencias, mientras que los apoyos destinados a impulsar la autonomía económica femenina y los servicios de cuidado representan una parte menor del gasto.

México avanza en política, pero retrocede en oportunidades económicas

En los últimos 20 años, el país mejoró su desempeño en el empoderamiento político y actualmente ocupa el octavo lugar mundial y el primero en América Latina y el Caribe en este rubro. De acuerdo con el IMCO, este avance se relaciona principalmente con las cuotas de género en el Congreso y los gabinetes.

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En contraste, los indicadores de educación y salud se mantienen cerca de la paridad desde hace dos décadas, con pocos cambios recientes. La participación y las oportunidades económicas presentan un panorama distinto: México perdió 19 posiciones desde 2006 y se ubica en el lugar 117 de 145 economías evaluadas.

Infografía con datos estadísticos sobre la brecha de género en México, ilustrada con gráficos, íconos y la figura de una mujer.
Una infografía del IMCO señala que México se ubica en la posición 117 de 145 economías en oportunidades económicas para las mujeres, pese a sus avances en empoderamiento político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de las 20 economías con mayor paridad de género: IMCO

  • Lugar 1: Islandia — Puntaje 2026: 93.0. Cambio vs. 2025: 0.
  • Lugar 2: Finlandia — Puntaje 2026: 87.2. Cambio vs. 2025: 0.
  • Lugar 3: Noruega — Puntaje 2026: 85.7. Cambio vs. 2025: 0.
  • Lugar 4: Namibia — Puntaje 2026: 84.5. Cambio vs. 2025: +4.
  • Lugar 5: Reino Unido — Puntaje 2026: 84.2. Cambio vs. 2025: −1.
  • Lugar 6: Nueva Zelanda — Puntaje 2026: 82.8. Cambio vs. 2025: −1.
  • Lugar 7: Suecia — Puntaje 2026: 82.3. Cambio vs. 2025: −1.
  • Lugar 8: Australia — Puntaje 2026: 81.9. Cambio vs. 2025: +5.
  • Lugar 9: Alemania — Puntaje 2026: 81.7. Cambio vs. 2025: 0.
  • Lugar 10: Irlanda — Puntaje 2026: 81.4. Cambio vs. 2025: 0.
  • Lugar 11: Dinamarca — Puntaje 2026: 81.0. Cambio vs. 2025: +3.
  • Lugar 12: España — Puntaje 2026: 79.6. Cambio vs. 2025: 0.
  • Lugar 13: Barbados — Puntaje 2026: 79.4. Cambio vs. 2025: +2.
  • Lugar 14: Lituania — Puntaje 2026: 79.1. Cambio vs. 2025: +5.
  • Lugar 15: Moldavia — Puntaje 2026: 79.1. Cambio vs. 2025: −8.
  • Lugar 16: Ecuador — Puntaje 2026: 79.0. Cambio vs. 2025: +9.
  • Lugar 17: Letonia — Puntaje 2026: 78.8. Cambio vs. 2025: +4.
  • Lugar 18: México — Puntaje 2026: 78.7. Cambio vs. 2025: +5.
  • Lugar 19: Estonia — Puntaje 2026: 78.2. Cambio vs. 2025: −8.
  • Lugar 20: Filipinas — Puntaje 2026: 78.0. Cambio vs. 2025: 0.

Mujeres enfrentan mayores brechas laborales en México

La desigualdad económica se refleja en la participación laboral, los ingresos y las condiciones de empleo, en el país, 46% de las mujeres participa en la economía, frente a 75% de los hombres. Además ellas perciben en promedio 86 pesos por cada 100 que ganan ellos.

Asimismo, la informalidad también representa un desafío, pues alcanza a 54% de la comunidad femenina ocupada y aumenta a 58% entre las madres, estas condiciones colocan al país con la puntuación más baja de la región en el subíndice de Participación y Oportunidades Económicas.

Paquete Económico 2027 concentra recursos en programas sociales

El análisis del IMCO identifica dos apartados presupuestarios relacionados con estos desafíos: el Anexo 13, destinado a la igualdad entre mujeres y hombres, y el Anexo 31, enfocado en consolidar una sociedad de cuidados.

En el primero, tres programas concentran 72% de los recursos previstos para el siguiente año: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con 46%; la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, con 17%, y la Pensión Mujeres Bienestar, con 9%. En contraste, los apoyos a mujeres productoras y las iniciativas de autonomía financiera representan 5% del presupuesto.

Por otro lado, en materia de cuidados, casi 78% de los recursos del Anexo 31 corresponde a transferencias, mientras que 7.2% se destina a servicios de cuidado y 0.8% a infraestructura y equipamiento.

Ante este panorama, el organismo propone establecer indicadores para medir los resultados de los apoyos, ampliar los servicios de cuidado infantil y de adultos mayores, fortalecer las estancias y extender las jornadas escolares. También plantea priorizar la infraestructura y los servicios de cuidado para contribuir a reducir las desigualdades económicas.

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