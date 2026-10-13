Fotos con IA de estatua de ‘Baphomet’ en lujosa colonia de la CDMX generan polémica: ¿qué significa esta figura? (X/@AuroraBlanket)

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Las fotografías y los presuntos mensajes sobre una estatua de Baphomet en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, que comenzaron a cirular en redes, el pasado lunes 12 de octubre de 2026, como si documentaran una disputa vecinal real, han generado un debate entre usuarios.

Las preguntas al aires son: qué significa realmente la figura que algunos asocian a un “presunto demonio” y por qué nadie puede obligar a un tercero a retirar cosas sus decoraciones en propiedad privada.

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No existe evidencia independiente que confirme que la figura esté instalada en una casa de esa colonia ni que habitantes hayan reunido firmas para exigir su retiro.

La versión se vuelvió viral, luego de que la usuaria en la red social X “@AuroraBlanket” la compartiera. Ello, porque mezcla una imagen atribuida a inteligencia artificial con símbolos religiosos, temor a lo desconocido y una discusión sobre los límites de la propiedad privada.

La falta de un archivo original, una ubicación comprobable, fotografías tomadas por distintas personas o testimonios identificables impide presentar como hecho que exista una figura de Baphomet en una vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón. La imagen viral, por sí sola, no demuestra que el episodio haya ocurrido.

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Jardines del Pedregal no tiene una denuncia pública verificable

(Captura/@AuroraBlanket)

Los mensajes difundidos atribuyen a residentes de la colonia molestia por una escultura colocada en la parte alta de una vivienda. También afirman que algunos vecinos habrían visto “situaciones extrañas” y que comenzaron a recolectar firmas.

Ninguna de esas versiones identifica a una persona afectada, una asociación vecinal, un domicilio verificable ni un expediente ante una autoridad de la Ciudad de México. Tampoco hay evidencia pública de una solicitud formal ante la alcaldía Álvaro Obregón para retirar una pieza decorativa con esas características.

El caso ilustra una forma recurrente de desinformación: una imagen de apariencia realista se acompaña de detalles locales, presuntas reacciones ciudadanas y un conflicto religioso o moral. La suma de esos elementos puede dar apariencia de autenticidad a una historia que carece de fuentes comprobables.

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Las herramientas de detección de inteligencia artificial pueden aportar indicios, pero no sustituyen la verificación del origen del archivo, la fecha de publicación, el autor de las imágenes y la confirmación presencial del hecho. Un resultado negativo tampoco certifica que una fotografía sea auténtica.

Baphomet no tiene un solo significado religioso

La figura conocida como Baphomet suele representarse con cabeza de cabra, cuernos, alas, torso humano y un pentagrama. Su significado cambia según el periodo histórico y la corriente que la interpreta.

El término aparece en textos medievales y quedó asociado con las acusaciones de herejía contra los Caballeros Templarios. Durante siglos, Baphomet fue presentado como un ídolo o una supuesta figura de culto prohibido, aunque no existía entonces la imagen moderna de un ser con rasgos de cabra.

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La representación visual más conocida surgió en el siglo XIX. El ocultista francés Éliphas Lévi publicó en 1854 una ilustración llamada “La Cabra Sabática”, que fusionaba rasgos humanos, animales y símbolos alquímicos. Para las corrientes esotéricas, la imagen alude a la unión de contrarios: masculino y femenino, materia y espíritu, razón e instinto.

Una infografía de Infobae detalla el origen medieval de Baphomet, la representación de Éliphas Lévi en 1854 y sus significados en distintas corrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los brazos de esa representación llevan las palabras “solve” y “coagula”, expresiones de la alquimia que se traducen como disolver y coagular. La antorcha entre los cuernos suele interpretarse como conocimiento o inteligencia. El sentido no es uniforme y depende de quien utilice la figura.

Para algunas iglesias cristianas, Baphomet es una imagen vinculada con Satanás o con fuerzas malignas. Esa asociación se reforzó por la tradición visual que representa al diablo con cuernos y patas de cabra.

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En el satanismo moderno, el llamado Sigilo de Baphomet tiene otra función. La Iglesia de Satán lo utiliza como un emblema de individualismo, naturaleza humana y rechazo a dogmas religiosos. El Templo Satánico, una organización distinta, ha empleado una estatua de Baphomet en debates sobre libertad religiosa y separación entre iglesias y Estado.

La Constitución protege creencias, pero la propiedad tiene límites legales

La discusión sobre una estatua en una casa no se resuelve por la aprobación o el rechazo de los vecinos a una creencia. El artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de convicciones éticas, conciencia y religión. La presencia de una figura religiosa, esotérica o ideológica dentro de un domicilio no puede prohibirse únicamente porque resulte ofensiva, extraña o desagradable para terceros.

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El artículo 16 constitucional también establece que nadie puede ser molestado en su domicilio o posesiones sin un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal. Esto significa que una persona no puede ingresar por cuenta propia a una vivienda, destruir una escultura ni obligar directamente a su propietario a modificarla, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propiedad privada, no obstante, no es un derecho sin restricciones. El artículo 27 establece que la Nación puede imponer modalidades a la propiedad por interés público. El Código Civil Federal precisa en su artículo 830 que el propietario puede gozar y disponer de sus bienes con las limitaciones y modalidades fijadas por las leyes, de acuerdo al Código Civil Federal.

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Condominios, patrimonio y vía pública pueden cambiar el caso

Una autoridad podría intervenir si una estructura pone en riesgo a personas, afecta la estabilidad de un inmueble, invade la banqueta o la vialidad, incumple normas de construcción o vulnera reglas de conservación patrimonial.

También puede haber restricciones en un condominio o fraccionamiento con reglamento interno. Si las personas propietarias aceptaron normas sobre modificaciones visibles en fachadas, azoteas o áreas comunes, la asamblea o la administración pueden iniciar procedimientos internos conforme a ese régimen.

Una escultura instalada en un inmueble catalogado o dentro de una zona protegida también puede requerir autorizaciones específicas. En esos casos, el debate no depende del significado de Baphomet, sino de las normas urbanas, de seguridad, patrimonio o convivencia aplicables al predio.

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La viralización de las imágenes muestra que una figura asociada con el ocultismo puede abrir una conversación sobre libertad religiosa y propiedad privada. Pero esa discusión parte de un hecho que, hasta ahora, no cuenta con evidencia verificable: la supuesta estatua de Baphomet en Jardines del Pedregal.