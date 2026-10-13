México

Lista de películas de animación mexicanas para disfrutar el Día de Muertos 2026 en familia y dónde poder verlas

Desde Soy Frankelda, ganadora del Ariel 2026, hasta el regreso de Las Leyendas en Cinépolis el 22 de octubre, la cartelera y las plataformas reúnen más de diez títulos nacionales para la festividad

Un mosaico de cuatro recuadros contiene personajes de animación digital y estilo stop motion en distintos escenarios.
Un conjunto de cuatro fotogramas reúne escenas de distintas producciones cinematográficas de animación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La temporada de Día de Muertos 2026 llega con una oferta amplia de cine animado mexicano, que combina estrenos recientes, premios de la industria y clásicos ya instalados en la tradición de la festividad. Entre las novedades destaca Soy Frankelda, reconocida en los Premios Ariel, y el regreso de la saga Las Leyendas con una nueva entrega en salas.

A la par, plataformas de streaming y cines mantienen disponibles títulos como Coco, El libro de la vida y la serie completa protagonizada por Leo San Juan, que desde hace casi dos décadas recupera criaturas del folclore nacional.

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Soy Frankelda trailer oficial (Cinépolis distribución/Youtube)

Soy Frankelda, la ganadora del Ariel a Mejor Animación

¡Soy Frankelda ya está en todos los cines de México!
La historia está ambientada en el México del siglo XIX y sigue a Francisca, una joven escritora cuyos relatos de terror son ignorados por la sociedad de su época. (Soy Frankelda poster oficial)

Soy Frankelda obtuvo el Ariel a Mejor Largometraje de Animación en la edición 68 de los premios, organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La cinta, dirigida por Arturo y Roy Ambriz Rendón, se convirtió en la primera producción mexicana de stop-motion en ganar esa categoría.

La oferta incluye Soy Frankelda, ganadora del Ariel a Mejor Animación; la octava entrega de la saga Las Leyendas, titulada La venganza del Charro Negro, que llega a los cines el 22 de octubre; y clásicos como Coco y El libro de la vida, disponibles en streaming y cartelera de temporada.

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La historia está ambientada en el México del siglo XIX y sigue a Francisca, una joven escritora cuyos relatos de terror son ignorados por la sociedad de su época. Obligada a reprimir su voz, la protagonista emprende un viaje a su subconsciente, un mundo llamado Topus Terrentus, nutrido por los miedos y pesadillas de la gente real.

En ese universo paralelo, Francisca adopta el nombre de Frankelda y es guiada por Herneval, un príncipe atrapado entre sueños y pesadillas. La producción estuvo a cargo del estudio Cinema Fantasma y tomó alrededor de tres años de trabajo artesanal.

La película llegó a los cines mexicanos el 23 de octubre de 2025 de la mano de Cinépolis Distribución y Warner Bros. Meses después, Netflix adquirió los derechos para su estreno mundial en streaming, anuncio que se dio un día antes de su participación en los Premios Annie 2026, donde compitió en la categoría de Mejor Película Independiente.

La saga Las Leyendas, de la Nahuala al Charro Negro

Anima estudios/Cinemex

La franquicia Las Leyendas comenzó en 2007 con La leyenda de la Nahuala, dirigida por Ricardo Arnaiz, y desde entonces construyó una cronología de ocho películas basadas en el folclore mexicano. La historia original presenta a Leo San Juan, un niño que puede ver a los muertos y debe enfrentarse a la leyenda de la Nahuala en la Puebla de los Ángeles de 1807.

La saga continuó con La leyenda de la Llorona (2011), donde Leo viaja a Xochimilco para enfrentarse al espíritu que busca a sus hijos, y siguió con La leyenda de las Momias de Guanajuato (2014), La leyenda del Chupacabras (2016) y La leyenda del Charro Negro (2018).

Más adelante se sumaron Las leyendas: El origen (2022), que funciona como precuela de la primera entrega, y La leyenda de los Chaneques (2023). Ambas producciones se lanzaron directamente en la plataforma ViX, sin paso por cines.

La octava película, La venganza del Charro Negro, llegará a las salas de Cinépolis el 22 de octubre de 2026 y marca el regreso de la franquicia a la pantalla grande desde 2018. En la trama, el Charro Negro busca vengarse de Leo San Juan y cobrar una deuda pendiente, para lo cual libera a criaturas que el protagonista ya enfrentó antes, como la Nahuala, la Llorona y el chupacabras.

La cinta funciona como un cruce de personajes de toda la saga y reúne a Leo, su hermano Nando y Teodora frente a los villanos más reconocidos de la franquicia. Ricardo Arnaiz ya tiene lista una próxima entrega, La leyenda de Teodora Villavicencio, prevista para el año siguiente.

Día de Muertos (2019) y otras producciones nacionales

Día de Muertos (2019) Videocine

Otra alternativa de animación mexicana disponible es Día de Muertos, película de 2019 dirigida por Carlos Gutiérrez Medrano. La historia sigue a Salma, una joven que busca respuestas sobre sus padres mientras descubre un secreto relacionado con su familia durante la celebración.

El título se suma a la lista de producciones nacionales que abordan directamente la festividad, en un año que la industria describe como uno de los más prolíficos para la animación mexicana en cines, con un total de siete largometrajes estrenados en 2026.

Clásicos asociados a la festividad en cartelera y streaming

Entre los títulos asociados habitualmente al Día de Muertos aparece Coco (2017), estrenada en México el 27 de octubre de ese año. La historia sigue a Miguel, un niño de 12 años que sueña con ser músico pese a la prohibición familiar, y cuya aventura lo lleva al Mundo de los Muertos, donde descubre secretos sobre sus antepasados.

Disney y Pixar confirmaron además una secuela, Coco 2, que llegará a los cines el 21 de noviembre de 2029, con Miguel Rivera convertido en adolescente y el regreso del personaje Ernesto de la Cruz. Hasta el momento no se anunció fecha específica para su estreno en México.

También se incluye en los listados de temporada El libro de la vida (2014), coproducción mexicano-estadounidense dirigida por Jorge R. Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro, con música de Gustavo Santaolalla. La historia sigue a Manolo, un joven torero que debate entre continuar el oficio familiar o seguir su pasión por la música, en una trama ambientada en el Día de Muertos.

A esta oferta se suma el reestreno de El cadáver de la novia, de Tim Burton, que volverá a las salas mexicanas a partir del 15 de octubre de 2026 de forma exclusiva en cines Cinemex, coincidiendo con el inicio de la temporada de Halloween y Día de Muertos en la cartelera.

Dónde ver los títulos de la saga Las Leyendas

Respecto a la disponibilidad, La leyenda de la Nahuala puede verse en México a través de Prime Video y de forma gratuita, con anuncios, en Tubi, según la disponibilidad registrada en septiembre de 2026. Las entregas más recientes de la franquicia, estrenadas directamente en plataformas, se encuentran en el catálogo de ViX.

Listado de películas mexicanas animadas mencionadas

series
La familia de Manolo quiere que sea torero, pero él desea ser músico. El joven vivirá una aventura mágica por tres mundos de fantasía y, durante su odisea, tendrá que decidir si sigue los impulsos de su corazón o el deseo de su familia. Crédito: 20th Century Studios LA

Soy Frankelda (2025): ganadora del Ariel a Mejor Animación; Francisca, una escritora del siglo XIX, viaja a su subconsciente, el Topus Terrentus, y adopta el nombre de Frankelda guiada por el príncipe Herneval.

La leyenda de la Nahuala (2007): Leo San Juan, un niño que puede ver a los muertos, enfrenta a la Nahuala en la Puebla colonial de 1807.

La leyenda de la Llorona (2011): Leo viaja a Xochimilco para enfrentarse al espíritu de la mujer que, según la leyenda, busca a sus hijos.

La leyenda de las Momias de Guanajuato (2014): tercera entrega de la saga Las Leyendas.

La leyenda del Chupacabras (2016): cuarta entrega de la franquicia.

La leyenda del Charro Negro (2018): quinta entrega, introduce al villano que regresa en 2026.

Las leyendas: El origen (2022): precuela que narra hechos anteriores a la primera película; estreno directo en ViX.

La leyenda de los Chaneques (2023): séptima entrega, también estrenada directamente en ViX.

La venganza del Charro Negro (2026): octava entrega, crossover con la Nahuala, la Llorona y el chupacabras; estreno en Cinépolis el 22 de octubre.

Día de Muertos (2019): Salma busca respuestas sobre sus padres durante la celebración, bajo la dirección de Carlos Gutiérrez Medrano.

El libro de la vida (2014): coproducción mexicano-estadounidense dirigida por Jorge R. Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro; Manolo, un joven torero, debate entre el oficio familiar y su pasión por la música, en una historia ambientada en el Día de Muertos.

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