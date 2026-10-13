México

Gobierno de México destaca reducción de robos con violencia en tiendas del Oxxo: cae un 15% del delito

Cada uno de los nueve meses de 2026 registró un número de robos menor que el mismo mes de 2025, sin excepción

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TEMIXCO, MORELOS, 22FEBRERO2026.- Cinco tiendas de convivencia (OXXO) fueron quemadas con bombas molotov y un taxi incendiado por gente armada como reacción a la detención y presunto abatimiento de Rubén Nemesio Oceguera en un operativo en Tapalpa, Jalisco. Las tiendas atacadas fueron dos en el municipio de Temixco, una en Jiutepec, una en Miacatlán, otra en Yecapixtla, el taxi fue incendiado en el poblado de Acatlipa. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM
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La cadena comercial Oxxo registró una disminución de 15% en los eventos de robo con violencia ocurridos en sus tiendas durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025. El dato lo presentó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 13 de octubre de 2026 en el reporte de incidencia delictiva con corte al 30 de septiembre.

La funcionaria explicó que la cifra forma parte del informe elaborado con datos de las 32 fiscalías estatales del país, a dos años exactos del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Figueroa Franco atribuyó la mejora al trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad Federal y los gobiernos estatales en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

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El Secretariado Ejecutivo detalla la caída de robos en tiendas Oxxo durante 2026

El SESNSP obtuvo la información directamente de la cadena Oxxo, que comparte de manera periódica su serie de eventos de robo con violencia registrados en los puntos de venta. Figueroa Franco mostró una gráfica con tendencia descendente a lo largo de los nueve meses que integran el corte de 2026.

La titular del Secretariado precisó que cada uno de esos nueve meses presentó una cifra inferior a la de su equivalente de 2025. El organismo no desglosó el número absoluto de robos ocurridos en las tiendas de la cadena durante el periodo analizado.

Marcela Figueroa Franco presentó en Palacio Nacional el reporte sobre la reducción del promedio diario de homicidios dolosos en México. Crédito: Especial
Marcela Figueroa Franco presentó en Palacio Nacional el reporte sobre la reducción del promedio diario de homicidios dolosos en México. Crédito: Especial

Figueroa Franco incluyó el dato de Oxxo dentro del bloque de indicadores que el Secretariado monitorea junto con los delitos de alto impacto a nivel nacional. La funcionaria no proporcionó información adicional sobre el método con el que la empresa clasifica cada evento de robo con violencia.

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El robo a negocio con violencia cae 12.5% en los primeros nueve meses de 2026

El reporte también detalló el comportamiento del robo a negocio con violencia, delito que agrupa los eventos registrados en establecimientos comerciales del país. Esta modalidad tuvo una reducción de 12.5% al comparar los primeros nueve meses de 2025 con el mismo periodo de 2026.

La comparación se desprendió de la lámina que el Secretariado presentó sobre el conjunto de delitos de alto impacto desglosados de forma mensual. Figueroa Franco incluyó este indicador junto con otros delitos patrimoniales que afectan a comercios y a transportistas en el país.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública atribuyó la caída de 15% a la estrategia de seguridad implementada por el Gabinete de Seguridad Federal junto con los gobiernos estatales, la cual también redujo el robo a negocio con violencia en 12.5% durante los primeros nueve meses de 2026.

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TEMIXCO, MORELOS, 22FEBRERO2026.- Cinco tiendas de convivencia (OXXO) fueron quemadas con bombas molotov y un taxi incendiado por gente armada como reacción a la detención y presunto abatimiento de Rubén Nemesio Oceguera en un operativo en Tapalpa, Jalisco. Las tiendas atacadas fueron dos en el municipio de Temixco, una en Jiutepec, una en Miacatlán, otra en Yecapixtla, el taxi fue incendiado en el poblado de Acatlipa. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

El robo a transportista con violencia, delito vinculado a la cadena de suministro de comercios como Oxxo, registró una reducción de 26.1% en el mismo periodo. Este indicador acompañó la baja de otros delitos patrimoniales presentados por la funcionaria en la misma sesión.

Los delitos de alto impacto bajan 36% durante los dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum

El conjunto de delitos de alto impacto, categoría que agrupa el robo a negocio junto con otros delitos patrimoniales graves, tuvo una reducción de 36% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026. La cifra nacional pasó de 636.6 eventos diarios a 408.8 en el último mes del corte.

El robo de vehículo con violencia, delito también asociado a la seguridad de los negocios, registró una caída de 55% al comparar octubre de 2024 con septiembre de 2026. El indicador bajó de 149.1 robos diarios a 67.1 en todo el país, según la gráfica que presentó la funcionaria.

Esa misma modalidad, al comparar los primeros nueve meses de 2025 con los de 2026, tuvo una reducción cercana a 25%. Figueroa Franco incluyó esta segunda comparación en la lámina dedicada al desglose de los delitos de alto impacto más recientes.

Marcela Figueroa Franco presentó en Palacio Nacional el reporte sobre la reducción del promedio diario de homicidios dolosos en México. Crédito: Especial
Marcela Figueroa Franco presentó en Palacio Nacional el reporte sobre la reducción del promedio diario de homicidios dolosos en México. Crédito: Especial

Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, delito que el Secretariado asocia con hechos violentos en espacios públicos y comerciales, disminuyeron 12.6% en los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo lapso de 2025. La funcionaria presentó este dato junto al resto de los indicadores de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El homicidio doloso, principal indicador del reporte, bajó 52% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026 a nivel nacional. El promedio diario pasó de 86.9 a 42.2 homicidios, la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2015.

Figueroa Franco destacó que San Luis Potosí, Nayarit y Quintana Roo tuvieron las mayores reducciones estatales en homicidios dolosos al comparar los primeros nueve meses de 2025 con los de 2026. La funcionaria mencionó estos casos como parte del contexto general del informe nacional.

El Secretariado Ejecutivo precisó que el reporte completo se elaboró con información consolidada de las 32 fiscalías estatales del país. Figueroa Franco señaló que la consolidación permite comparar de forma homogénea los indicadores entre entidades y a nivel nacional.

El logotipo de la tienda de conveniencia Oxxo es visto en Ciudad de México, México, 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha
El logotipo de la tienda de conveniencia Oxxo es visto en Ciudad de México, México, 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

La titular del organismo indicó que el documento con todas las cifras presentadas, incluida la referente a Oxxo, estará disponible en los próximos días en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La funcionaria cerró la presentación sin tomar preguntas adicionales sobre el dato de la cadena comercial.

El reporte situó el caso de Oxxo como el único ejemplo de una empresa privada que comparte directamente su serie de incidencia delictiva con el Secretariado. Figueroa Franco no mencionó si otras cadenas comerciales del país aportan información similar al organismo.

La funcionaria tampoco especificó el número total de tiendas de la cadena consideradas en el conteo ni la metodología exacta con la que Oxxo clasifica un evento como robo con violencia. El Secretariado se limitó a presentar la tendencia porcentual observada durante los nueve meses del corte.

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