Pistas clandestinas disminuyeron por ley de protección al espacio aéreo nacional y decomisos en altamar, asegura Defensa

El titular de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

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La localización de pistas clandestinas utilizadas para el trasiego de drogas disminuyó debido a la reducción de vuelos ilegales en el espacio aéreo mexicano y al aumento de aseguramientos de droga en altamar por parte de la Secretaría de Marina (Semar), afirmó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el general atribuyó esta tendencia a la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que integra las capacidades de distintas dependencias federales para detectar y contrarrestar operaciones aéreas ilícitas.

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“Tenemos que recordar que ya se aplica una ley de protección del espacio aéreo nacional, en esa ley se integraron las capacidades de diversas dependencias que tienen que ver con esa protección y ha funcionado bastante bien, han disminuido mucho los vuelos clandestinos y tal vez por eso se han incrementado mucho los aseguramientos que ha tenido Marina en altamar. Yo creo que ese es el principal motivo por el cual ha disminuido la cantidad de pistas clandestinas”, declaró.

Los hallazgos de pistas clandestinas en México

La explicación del secretario se dio después de que El Sol de México publicara cifras de la Defensa sobre la localización de pistas clandestinas durante las últimas tres administraciones federales.

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Marina aseguró una avioneta con metanfetamina tras su aterrizaje en una pista clandestina de Sonora, el 3 de agosto de 2025. (Crédito: Marina)

De acuerdo con esos registros, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades localizaron mil 580 pistas clandestinas.

La cifra descendió a 126 entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En el gobierno de Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 a septiembre de 2026, se reportaron 37 hallazgos.

La disminución de los registros no significa necesariamente que exista una reducción equivalente en la cantidad de pistas clandestinas en operación. Las cifras corresponden a los espacios identificados por las autoridades y, por sí solas, no permiten establecer cuántas instalaciones de este tipo siguen activas ni dimensionar el uso que las organizaciones criminales hacen de ellas.

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Especialistas citados por El Sol de México advirtieron que la caída también podría estar relacionada con limitaciones en las labores de vigilancia o con cambios en los medios utilizados para transportar drogas.

¿Qué establece la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano?

La Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2023. Su objetivo es establecer y coordinar acciones para proteger el espacio aéreo nacional y contrarrestar operaciones aéreas ilícitas que representen una amenaza para la seguridad del país.

La Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2023. (Crédito: DOF)

El marco legal contempla la coordinación entre dependencias federales para detectar, identificar y dar seguimiento a vuelos irregulares, así como establecer procedimientos de actuación ante aeronaves que representen una amenaza o realicen actividades ilícitas.

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Trevilla sostuvo que la aplicación de esta legislación ha contribuido a disminuir los vuelos clandestinos y planteó que esa reducción ayudaría a explicar la menor cantidad de pistas localizadas.

Sin embargo, durante su intervención no presentó cifras para cuantificar la disminución de vuelos clandestinos ni detalló el aumento de decomisos marítimos, por lo que su explicación no permite medir por sí sola la relación entre ambos fenómenos.

De Sinaloa a Chihuahua: pistas clandestinas localizadas e inhabilitadas en 2025 y 2026

En febrero de 2025, autoridades federales inhabilitaron una pista clandestina en Ahome, Sinaloa, donde aseguraron tres avionetas fumigadoras y tres vehículos. En septiembre de ese año, fuerzas estatales y federales localizaron y destruyeron otra pista y un campamento improvisado en Ciénega de Norogachi, municipio de Guachochi, Chihuahua, donde encontraron piezas de una aeronave.

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Los hallazgos continuaron en 2026. En enero, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó de la inhabilitación de una pista en las inmediaciones de Los Tuceros, en Guachochi, localizada mediante reconocimiento aéreo. En el lugar también se aseguró una mochila con más de un kilogramo de un polvo químico considerado preliminarmente un posible precursor para fabricar fentanilo.

En junio, agentes estatales, militares y de la Guardia Nacional localizaron e inhabilitaron otra pista en las afueras de Carichí, Chihuahua. La instalación medía aproximadamente 750 metros de largo por 12 de ancho y fue detectada con apoyo de drones; las autoridades reportaron indicios de uso reciente.

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En agosto de 2026, autoridades de Chihuahua también informaron de la localización e inhabilitación de una pista de unos 400 metros de largo por 50 de ancho en la región de Ciénega Prieta, municipio de Guadalupe y Calvo.

Los casos documentan que las autoridades continuaron localizando e inhabilitando pistas clandestinas durante 2025 y 2026 mediante operativos terrestres, reconocimiento aéreo y el uso de drones. Sin embargo, estos hallazgos individuales no permiten determinar cuántas pistas permanecen activas en el país ni explicar por sí solos la variación de las cifras nacionales reportadas por Defensa.