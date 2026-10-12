Confirman que Canelo Álvarez mantendrá pelea en Arabia Saudita pese a bombardeos en Riad: “No le teme a nada”

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su primer cara a cara previo a la pelea que sostendrán el próximo 13 de septiembre en Las Vegas (Crédito | REUTERS)

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A semanas de que Saúl Canelo Álvarez suba al cuadrilátero ante Christian Mbilli por el título de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), las tensiones en medio oriente causaron una serie de dudas y preocupación en torno al evento deportivo. La mañana del domingo 11 de octubre bombardearon aeropuertos, entre ellos el de la ciudad de Riad, sede donde será la pelea.

Esta situación causó alarma por el evento que encabezará Canelo en la cartelera de “México contra el mundo”. Pero, en medio de las dudas, Turki Alalshikh, asesor de la corte Real del Reino de Arabia Saudita y promotor del evento, compartió la postura que tiene el tapatío ante este escenario.

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De acuerdo con lo que compartió el organizador del evento de boxeo, se comunicó con Canelo Álvarez y el mexicano le externó su postura ante la situación que afronta el país de medio oriente y las crecientes tensiones bélicas, pero dejó en claro que la cartelera sigue en pie.

Canelo Álvarez mantendrá pelea en Arabia Saudita pese a bombardeos

A través de redes sociales, Turki Alalshikh explicó que fue el propio boxeador jalisciense quien se puso en contacto con él y no mostró dudas o temor de pelear en Riad el 31 de octubre, por lo que la pelea sigue en marcha. El jeque aseguró que Canelo “no le teme a nada”.

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Esto fue lo que compartió Turki sobre la pelea de Canelo vs Mbilli:

“Canelo se puso en contacto y me dijo que aún peleará en Riad este octubre, pase lo que pase. No le teme a nada. Mi país es hogar de las dos Mezquitas Sagradas, tierra de paz, seguridad, rica civilización, profunda historia y gente de corazón noble.Gracias a todos los que se acercaron y mostraron su apoyo.Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos”