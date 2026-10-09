El Hijo de Fishman queda en libertad tras la muerte del réferi El Búho: llega a un acuerdo con la familia

El luchador permanecía bajo custodia desde el 7 de octubre. Su equipo legal confirmó que llegó a un convenio reparatorio, pero todavía no se conocen públicamente sus condiciones.

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El caso que conmocionó a la lucha libre mexicana tuvo un nuevo capítulo este viernes 9 de octubre, luego de que El Hijo de Fishman recuperara su libertad en Hidalgo, donde permanecía detenido por su presunta responsabilidad en la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, identificado en los cuadriláteros como “El Búho”.

El luchador había sido puesto bajo custodia durante la madrugada del miércoles 7 de octubre, después de una función celebrada en Mineral de la Reforma, Hidalgo, en la que el oficial resultó gravemente lesionado tras recibir diversos castigos durante el encuentro. Entre las maniobras señaladas se encuentra una variante del martinete, movimiento que habría provocado consecuencias fatales para el árbitro.

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La muerte de El Búho generó preocupación entre aficionados, luchadores y promotores, debido a la gravedad de lo ocurrido durante una presentación que terminó en tragedia. Desde entonces, la situación legal del gladiador quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.

¿Por qué liberaron al Hijo de Fishman?

El luchador permanecía bajo custodia desde el 7 de octubre. Su equipo legal confirmó que llegó a un convenio reparatorio, pero todavía no se conocen públicamente sus condiciones. (Especial)

La situación jurídica del enmascarado tuvo una resolución durante las primeras horas de este viernes, antes de que concluyera el periodo de 48 horas contemplado para las diligencias ministeriales iniciales.

La noticia fue confirmada mediante un video difundido por la promotora El Patrón Espectáculos, en el que un representante de la defensa explicó que la salida del luchador se consiguió después de alcanzar un acuerdo reparatorio con la parte afectada.

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De acuerdo con la explicación ofrecida por sus abogados, el mecanismo permitió establecer una vía para atender las consecuencias del fallecimiento sin continuar por la ruta de un proceso judicial en los términos que se habían considerado inicialmente.

El abogado representante de Hijo de FIshman dijo que pronto en conferencia de prensa se aclarecerán todos los puntos.

El equipo legal, integrado por la firma Magallán, Reyes y Asociados, señaló que sus esfuerzos se concentraron en encontrar una solución que contemplara la reparación del daño a los familiares de Gerardo Germán Pineda.

Durante el mensaje, uno de los representantes jurídicos explicó el resultado de las negociaciones con las siguientes palabras:

“Se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad, por estos lamentables sucesos que en cierta forma no hubo una situación de ir más allá en un proceso”.

La declaración confirmó que el luchador abandonó la custodia de las autoridades, aunque no se dieron a conocer todos los detalles relacionados con las condiciones establecidas entre las partes.

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¿Cuánto dinero tendrá que pagar por la muerte de El Búho?

Édgar Sandoval, CEO El Patrón Espectáculos dio a conocer los detalles de la liberación del gladiador.

Uno de los aspectos que permanece sin esclarecer públicamente es la cantidad económica acordada para la reparación del daño. Hasta ahora, ni la defensa ni la promotora han revelado el monto de la indemnización o las cláusulas específicas que forman parte del convenio.

Tampoco se han detallado públicamente las condiciones completas del acuerdo, por lo que será necesario esperar información adicional para conocer sus alcances.

La liberación del luchador no debe confundirse, por sí sola, con una resolución judicial que determine todos los aspectos de los hechos ocurridos durante la función. Para conocer el alcance jurídico definitivo del caso, es necesario contar con información oficial sobre el convenio y las actuaciones de las autoridades.

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El Hijo de Fishman dará una conferencia de prensa

El Hijo de Fishman mantiene vivo el legado del Veneno Verde mediante su trabajo en funciones independientes dentro y fuera de México. (Instagram)

Ante la atención que ha despertado el caso en el ambiente luchístico, El Patrón Espectáculos adelantó que el equipo del gladiador ofrecerá próximamente una conferencia de prensa.

La intención será explicar los detalles legales de lo sucedido y aclarar cuáles serán los siguientes pasos en la carrera profesional del luchador, cuyo nombre quedó en el centro de la polémica tras el fallecimiento del réferi.

Por ahora, la promotora pidió esperar hasta que se realice el encuentro con los medios de comunicación, por lo que no se han ofrecido declaraciones adicionales de manera individual.

Mientras se conocen más detalles, la muerte de El Búho continúa como uno de los episodios más delicados para la lucha libre nacional, tanto por las circunstancias en las que ocurrió como por las interrogantes que todavía rodean el acuerdo reparatorio y sus consecuencias.

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La próxima comparecencia ante la prensa podría aportar información relevante para comprender cómo se resolvió esta etapa del caso y qué sucederá con El Hijo de Fishman después de recuperar su libertad.