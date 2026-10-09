AEW anuncia su regreso a México con shows en vivo en Monterrey: cuándo salen a la venta los boletos

(Ilustración: Infobae México)

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All Elite Wrestling (AEW) confirmó una nueva visita a territorio mexicano y sorprendió a los aficionados al anunciar que Monterrey será la sede de uno de sus eventos más importantes del calendario. La empresa estadounidense llevará sus programas televisivos Dynamite y Collision a la Arena Monterrey, donde presentará en vivo el especial Winter Is Coming.

El anuncio se realizó este viernes 9 de octubre y representa una nueva apuesta de la compañía por ampliar su presencia en México, después de las funciones que organizó en la Ciudad de México.

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(Foto: Diego Cedrix)

La noticia generó expectativas entre los seguidores de la lucha libre internacional, quienes tendrán la oportunidad de presenciar en directo un espectáculo con algunas de las figuras más reconocidas de AEW.

(Foto / Diego Cedrix)

De acuerdo con la información anunciada, los boletos estarán disponibles a partir del viernes 16 de octubre a las 10:00 horas, mediante el portal AEW.tix.com. Por el momento, los aficionados deberán estar atentos a la publicación de los precios, las zonas del recinto y los detalles adicionales sobre la distribución de las entradas.

Corazón de León hizo su regreso a la Arena México con su antiguo atuendo y fue ovacionado por el público. (Foto: Jesús Beltrán & Diego Cedrix)

AEW llevará Winter Is Coming a la Arena Monterrey

(x / @AEW)

La llegada de AEW a Monterrey marcará una nueva etapa en la expansión de sus espectáculos televisados fuera de Estados Unidos. En esta ocasión, la empresa no presentará únicamente una función aislada, sino que trasladará sus dos principales programas semanales para ofrecer una experiencia en vivo a los aficionados mexicanos.

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(Foto: Diego Cedrix)

Dynamite y Collision forman parte de la programación central de la compañía, por lo que la realización de ambos espacios desde la Arena Monterrey convierte la fecha en una cita relevante para los seguidores de la promoción.

El especial Winter Is Coming también añade atractivo al anuncio, pues se trata de una marca que AEW utiliza para presentar encuentros importantes y desarrollar algunas de sus rivalidades más destacadas.

(Foto: Diego Cedrix)

La elección de Monterrey amplía las posibilidades para los aficionados que viven en el norte del país y que anteriormente debían trasladarse a otras ciudades para asistir a este tipo de espectáculos.

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Kofi, Austin Creed y Swerve Strickland encabezan los nombres anunciados

Entre los nombres destacados para el evento aparecen Kofi Kingston y Austin Creed, también conocido como Xavier Woods, quienes forman parte de The New Day en WWE y fueron mencionados como integrantes de la alineación anunciada junto a Swerve Strickland.

Este punto requiere una aclaración importante antes de publicar: Kofi Kingston y Austin Creed son figuras asociadas con WWE, por lo que conviene verificar directamente el anuncio oficial de AEW para confirmar si sus nombres aparecen realmente en el cartel y bajo qué condición participarían. No es recomendable presentarlos como integrantes confirmados de una función de AEW sin esa comprobación.

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(Instagram / @CMLL_MX)

La información compartida también menciona a Bandido y Andrade El Ídolo, dos luchadores con una importante conexión con el público mexicano y experiencia en escenarios internacionales.

La presencia de talento mexicano y latinoamericano sería uno de los principales atractivos de la función, especialmente para quienes siguen las rivalidades y los campeonatos de la empresa estadounidense.

Thunder Rosa y Persephone también destacan en el anuncio

Thunder Rosa siempre ha demostrado su amor por México.

El apartado femenil contempla los nombres de Thunder Rosa y Persephone, dos luchadoras que cuentan con reconocimiento entre los aficionados de México.

Thunder Rosa ha construido una trayectoria internacional dentro de la lucha libre y mantiene una conexión especial con el público mexicano. Por su parte, Persephone ha ganado protagonismo en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde se ha consolidado como una de las figuras destacadas de la división femenil.

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Persephone se perfiló para medirse ante Mercedes Moné por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL el 10 de octubre. (Foto: CMLL / Óscar Reyes)

La información proporcionada identifica a Thunder Rosa como campeona nacional femenil del CMLL y a Persephone como monarca mundial femenil de la misma empresa. Sin embargo, ambos campeonatos deben corroborarse con los registros oficiales vigentes antes de incluirlos como datos confirmados en la versión definitiva.

La posibilidad de reunir a figuras de distintas promociones en un mismo escenario podría convertir la función en una de las citas más atractivas del calendario luchístico en Monterrey.

¿Cuándo comprar boletos para AEW en Monterrey?

Los aficionados interesados en asistir a Winter Is Coming deberán marcar el viernes 16 de octubre en el calendario. La venta está anunciada para comenzar a las 10:00 horas a través de AEW.tix.com.

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Se recomienda consultar el portal para conocer los precios, las localidades disponibles y cualquier información adicional sobre el acceso a la Arena Monterrey.

Con este anuncio, AEW busca dar continuidad al interés que sus presentaciones han despertado en México y abrir una nueva puerta para sus espectáculos en vivo. Ahora, la expectativa se concentra en conocer el cartel definitivo y los enfrentamientos que formarán parte de una función que promete atraer a los seguidores de la lucha libre internacional.