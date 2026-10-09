Academia policial en Querétaro no fue tema en reunión de Sheinbaum con embajador de EEUU, pero alistan ‘encuentro particular’ con SRE

CIUDAD DE MÉXICO, 09OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en donde se abordó el tema de la violencia y las medidas para la protección de infancias y adolescencias. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que la academia policial de Querétaro no fue tema de conversación en su reunión del miércoles con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, pese a que dicho asunto figuraba entre los puntos de tensión bilateral de los últimos días.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el encuentro sólo reunió a empresarios de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) y que tuvo como eje central el comercio bilateral. Sin embargo, adelantó que habrá un “encuentro particular” con el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador para revisar el tema.

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“Fue una reunión en donde participó él con empresarios y ya tendremos una reunión particular”, declaró la mandataria al descartar que durante la cita se hubiera profundizado en la academia, la seguridad fronteriza o el supuesto ataque con drones. La presidenta señaló que el diálogo se concentró en el comercio y en las condiciones para la inversión de empresas estadounidenses en el país.

Sin embargo, adelantó que habrá un “encuentro particular” con el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador para revisar el tema, luego de que reportero le preguntó de forma directa sobre la seguridad fronteriza con Estados Unidos.

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CIUDAD DE MÉXICO, 09OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en donde se abordó el tema de la violencia y las medidas para la protección de infancias y adolescencias. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Qué es la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro

La Academia Internacional de Capacitación Policial es un centro de formación para elementos policiales que se construye dentro del complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro. El proyecto tiene como objetivo capacitar a corporaciones policiales de la región en el combate a la delincuencia organizada, con apoyo de agencias de Estados Unidos.

El gobernador Mauricio Kuri y el embajador Ronald Johnson colocaron la primera piedra del proyecto el 2 de octubre. Durante el acto, Johnson afirmó que la academia será la primera de su tipo en México y en América Latina.

El embajador destacó que Querétaro fue elegido como sede de un centro de formación policial con alcance regional. El proyecto contempla capacitación en tres áreas principales, según reportes de medios locales:

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Tráfico de drogas

Tráfico de armas

Flujos de dinero ilícito

Gobenador Mauricio Kuri y embajador Ronald Johnson al colocar primera piedra en academia policial. (Facebook: Gobierno de Querétaro)

Pese al emprendimiento, la presidenta Sheinbaum cuestionó que el acto se realizara sin la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gabinete de Seguridad federal ni la Secretaría de Relaciones Exteriores. La presidenta sostuvo que, al tratarse de temas de delincuencia organizada, el proyecto requiere autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) y de la cancillería.

El gobierno de Querétaro sostuvo que sí notificó a la SRE sobre la visita del embajador, a través de un oficio firmado por Kuri el 23 de septiembre. La dependencia federal confirmó la recepción del documento, pero precisó que este no especificaba que la visita correspondiera a un mecanismo de cooperación internacional en materia de seguridad.

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El encuentro particular con la SRE y el caso de la academia

A fin de aclarar los hechos, Sheinbaum no precisó en su conferencia de este viernes una fecha exacta para reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el embajador Johnson. Sin embargo, Infobae México dio a conocer que el canciller Roberto Velasco se reunió el jueves con el diplomático en la sede de la SRE para dar seguimiento a la agenda bilateral.

La SRE informó que la conversación abordó los resultados de la cooperación en seguridad bajo cuatro principios: integridad territorial, respeto a la soberanía, confianza mutua y coordinación sin subordinación. El comunicado de la dependencia no mencionó de forma expresa la academia policial de Querétaro.

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Ronald Johnson se reunió con Sheinbaum y Velasco tras polémica por academia de seguridad en Querétaro.

Infobae México reportó además que, entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026, se identificaron nueve proyectos de cooperación entre Querétaro y agencias estadounidenses, ocho con la fiscalía estatal y uno con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por 4,6 millones de pesos. El diario precisó que la academia no figura entre los proyectos aprobados por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).

El gobierno de Querétaro sostuvo, de acuerdo con el mismo medio, que sí notificó a la cancillería mediante un oficio firmado por el gobernador Mauricio Kuri el 23 de septiembre. La SRE confirmó la recepción del documento, pero aclaró que este no especificaba que la visita implicara un mecanismo de cooperación internacional en seguridad.

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El marco legal que exige el Grupo de Alto Nivel de Seguridad

Días antes, Sheinbaum había explicado el procedimiento que deben seguir los estados cuando reciben cooperación extranjera en materia de seguridad. La mandataria citó los artículos 89 y 117 de la Constitución, junto con los artículos 68 a 70 de la Ley de Seguridad Nacional.

De acuerdo con la presidenta, cualquier proyecto de ese tipo requiere autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sheinbaum precisó que entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre identificó nueve proyectos de cooperación entre el gobierno de Querétaro y agencias estadounidenses.

Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional de Seguridad en Querétaro. (Redes sociales)

La mandataria señaló que ocho de esos proyectos pertenecen a la Fiscalía General del estado y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por un monto de 4.6 millones de pesos. Sheinbaum afirmó que la academia de capacitación policial no figura entre los proyectos aprobados por el GANSEG.

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La presidenta sostuvo que no existe oposición al apoyo internacional, pero exigió que se respete el procedimiento legal. Con ello, pidió al gobernador Mauricio Kuri y al propio embajador que soliciten la autorización correspondiente antes de avanzar con el proyecto.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller sostuvo una reunión previa con Johnson para dar seguimiento a la agenda bilateral. Según la dependencia, el diálogo se centró en los resultados de la cooperación en seguridad bajo los principios de soberanía, responsabilidad compartida y colaboración sin subordinación.

La respuesta de Sheinbaum sobre frontera

En la misma conferencia de este viernes, Sheinbaum fue cuestionada por los comentarios del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien calificó la reunión con empresarios como una muestra de confianza. La mandataria confirmó que también participaron la empresaria Altagracia Gómez y representantes de empresas exportadoras de acero.

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CIUDAD de MÉXICO, 05OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, señalo que a instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que llame al gobernador de Querétaro y al embajador de Estados Unidos tras el anuncio de la construcción de una academia para capacitar a policías en la intercepción de drogas, armas y dinero ilícito, la cual está auspicidada por el gobierno de Estados Unidos, ya que afirmo que su gobierno no tiene conocimiento de este centro, esto durante sus declaraciones en la Mañanera del Pueblo. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La periodista añadió que el propio dirigente empresarial percibió un buen ánimo del embajador Johnson respecto a la cooperación fronteriza. Sheinbaum respondió que ella misma expuso ese tema durante la reunión con los empresarios estadounidenses.

La presidenta afirmó que el cruce de personas migrantes hacia la frontera norte disminuyó 98%. Según explicó, el gobierno mexicano trabaja para convencer a esas personas de buscar empleo en territorio nacional o regresar a sus países de origen.

Sheinbaum mencionó además una reducción de 75% en la incautación de fentanilo reportada en Estados Unidos. La mandataria atribuyó ese resultado a los operativos realizados del lado mexicano de la frontera.

La presidenta destacó que, por primera vez, existen operativos espejo entre ambos países, luego de que el presidente Donald Trump decidió desplegar al ejército estadounidense en la frontera. Sheinbaum dijo que esa coordinación busca evitar actos ilícitos en la zona limítrofe.

Reunión de Claudia Sheinbaum con Ronald Johnson: relación comercial y soberanía destacan entre los temas abordados. (Foto: Presidencia)

La mandataria recordó que su gobierno envió a 94 presuntos capos del narcotráfico a Estados Unidos hace casi un año. Sheinbaum aseguró que también existe colaboración cuando el FBI busca a personas dentro de territorio mexicano, para detenerlas y entregarlas de inmediato a las autoridades estadounidenses, bajo los mismos principios que rigen la relación bilateral en materia de seguridad y comercio.

Sobre el frente comercial, la mandataria afirmó que buscará una reducción de los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre los autos y el acero mexicanos. Sheinbaum indicó que ese planteamiento también formó parte de la conversación sostenida con los representantes del sector exportador.

La presidenta evitó dar detalles sobre inversiones específicas anunciadas durante el encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial. Sheinbaum dijo que esa información se dará a conocer de manera individual, conforme cada proyecto se confirme.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha precisado una fecha para el “encuentro particular” entre el secretario de Relaciones Exteriores, el embajador Johnson y la presidenta. Tampoco se ha informado si ese encuentro incluirá al gobernador de Querétaro o si la academia policial entrará al proceso de revisión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad.