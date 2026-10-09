México

Flan de naranja con cempasúchil: el postre mexicano perfecto para Día de Muertos

Te decimos la receta completa para que la prepares desde casa

Rebanada de flan con caramelo y pétalos amarillos sobre plato de cerámica decorado, con un tenedor al lado, veladoras y papel picado al fondo.
Una rebanada de flan de naranja cubierta con caramelo y pétalos de cempasúchil se sirve en un plato de cerámica mexicana sobre una mesa decorada con papel picado y veladoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma de la naranja se mezcla con los colores del cempasúchil para llevar a la mesa un postre fresco, suave y muy mexicano. Este flan es una opción especial para compartir durante los días de Día de Muertos, cuando las familias se reúnen alrededor de la comida y las tradiciones.

La naranja aporta un toque cítrico que equilibra la dulzura del caramelo, mientras que los pétalos de cempasúchil comestibles dan una presentación festiva. Puede servirse después de una comida familiar o como parte de una mesa de postres para el 1 y 2 de noviembre.

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Receta de flan de naranja con decoración de cempasúchil

Se trata de un flan cremoso preparado con leche evaporada, leche condensada, huevos, jugo y ralladura de naranja. Se cocina a baño María para lograr una textura suave y se decora con pétalos de cempasúchil aptos para consumo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 25 minutos, más el tiempo de refrigeración.

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 1 hora y 5 minutos.
  • Refrigeración: 4 horas.
Ingredientes como naranjas, huevos, latas de leche, azúcar, ralladura, vainilla y pétalos sobre una mesa de madera con cuencos de barro.
Diversos ingredientes para elaborar un flan de naranja reposan sobre una mesa de madera junto a elementos alusivos a la festividad del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 150 g de azúcar, para el caramelo.
  2. 1 lata de leche condensada, de aproximadamente 387 g.
  3. 1 lata de leche evaporada, de aproximadamente 360 ml.
  4. 5 huevos.
  5. 120 ml de jugo de naranja recién exprimido.
  6. 1 cucharada de ralladura de naranja, sin la parte blanca.
  7. 1 cucharadita de extracto de vainilla.
  8. 1 pizca de sal.
  9. Pétalos de cempasúchil comestibles, cantidad necesaria para decorar.
  10. Gajos delgados de naranja, opcionales para servir.

Cómo hacer flan de naranja con decoración de cempasúchil, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 170 ℃.
  2. Coloca el azúcar en una flanera de aproximadamente 20 cm de diámetro. Calienta a fuego medio hasta que se derrita y adquiera un color dorado.
  3. Mueve la flanera con cuidado para cubrir el fondo y parte de las paredes con el caramelo. No introduzcas una cuchara cuando el azúcar esté muy caliente, porque el caramelo puede endurecerse o salpicar.
  4. Deja reposar la flanera durante 10 minutos, hasta que el caramelo se enfríe y endurezca.
  5. Coloca en la licuadora la leche condensada, la leche evaporada, los huevos, el jugo de naranja, la ralladura, la vainilla y la sal.
  6. Licúa durante 30 segundos, solo hasta integrar. Evita licuar de más para no incorporar demasiado aire, ya que esto puede formar burbujas en el flan.
  7. Vierte la mezcla en la flanera sobre el caramelo endurecido. Cubre con papel aluminio.
  8. Coloca la flanera dentro de una charola profunda y agrega agua caliente hasta llegar a la mitad de la altura del molde.
  9. Hornea a baño María durante 1 hora y 5 minutos, o hasta que el centro esté firme, pero conserve un ligero movimiento.
  10. Retira la flanera del baño María y deja enfriar a temperatura ambiente durante 1 hora.
  11. Refrigera durante al menos 4 horas. Para obtener una mejor textura, puedes dejarlo en el refrigerador durante toda la noche.
  12. Pasa un cuchillo delgado por las orillas del molde. Coloca un plato grande encima y voltea el flan con un movimiento firme.
  13. Decora justo antes de servir con pétalos de cempasúchil comestibles y gajos delgados de naranja. Utiliza únicamente flores cultivadas para consumo humano y libres de pesticidas.
Un flan de naranja con caramelo en plato de barro, rodeado por flores de cempasúchil, velas encendidas, calaveritas de azúcar y una catrina.
Un flan de naranja decorado con cempasúchil preside una mesa tradicional del Día de Muertos con velas encendidas, calaveras de azúcar y papel picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310 kcal.
  • Grasas: 9 g.
  • Carbohidratos: 48 g.
  • Proteínas: 9 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El flan se puede conservar en el refrigerador durante un máximo de 4 días, siempre que permanezca dentro de un recipiente con tapa o cubierto con plástico adherente.

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No se recomienda congelarlo, ya que la textura puede volverse granulosa después de descongelarse. Agrega los pétalos de cempasúchil y la decoración de naranja justo antes de servir.

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