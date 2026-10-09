Street Fighter reúne a Jason Momoa y Cody Rhodes junto a Penta Cero Miedo y La Parka en CDMX

(IG/streetfightermovie)

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Street Fighter lleva su World Warrior Tour a Ciudad de México antes de su estreno este 15 de octubre, con Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Jason Momoa, Cody Rhodes y el director Kitao Sakurai en una sesión fotográfica junto a figuras de la lucha libre mexicana.

El elenco de la película se reunió este jueves 8 de octubre en el Monumento a la Revolución con Penta Cero Miedo, Daga, La Parka, Mr. Iguana, Lady Shani y Lady Flammer. El encuentro mezcló dos universos que comparten golpes, rivalidades y personajes convertidos en referentes para sus seguidores.

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La gira promocional llega una semana antes del lanzamiento de la película en salas. La producción está ambientada en 1993 y recupera a varios personajes del videojuego de Capcom, entre ellos Ryu, Ken Masters, Chun-Li, Guile, Akuma, M. Bison, Blanka, Dhalsim, Vega y Zangief.

Ryu y Ken vuelven al combate en el Torneo Mundial de Guerreros

Andrew Koji interpreta a Ryu y Noah Centineo da vida a Ken Masters. Ambos personajes aparecen distanciados al inicio de la historia, hasta que Chun-Li, interpretada por Callina Liang, los convoca para competir en el Torneo Mundial de Guerreros.

El evento promocional se llevará a cabo en Cinépolis Universidad como antesala al lanzamiento masivo en salas comerciales fijado para el 15 de octubre. (IG: streetfightermovie)

La película plantea un enfrentamiento que va más allá de la competencia. Ryu y Ken deben lidiar con una conspiración que los pone frente a frente y los obliga a revisar episodios de su pasado.

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El filme retoma elementos conocidos de la franquicia, como los Hadoukens, las patadas giratorias y los peleadores que han formado parte de la saga desde los arcades. La historia busca trasladar ese universo a una pelea sin reglas, con el torneo como punto de encuentro entre los protagonistas.

Penta Zero Miedo y Mr. Iguana reciben al elenco en el Monumento a la Revolución

La escala mexicana del World Warrior Tour reúne a los protagonistas de Street Fighter con luchadores que mantienen una presencia constante en la escena nacional. Penta Cero Miedo, Daga, La Parka, Mr. Iguana, Lady Shani y Lady Flammer participaron en las fotografías con el elenco y Sakurai.

El Monumento a la Revolución funciona como sede del encuentro entre la película y la lucha libre. La imagen del ring coloca a los actores frente a gladiadores mexicanos, en una postal construida alrededor de máscaras, personajes y estilos de combate.

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El elenco de Street Fighter llega a la CDMX. (Instagram - @streetfightermovie)

Jason Momoa, quien interpreta a Blanka, forma parte de la visita junto con Cody Rhodes, encargado de dar vida a Guile. También estuvieron Centineo, Koji y Liang, protagonistas de la historia que presenta una nueva versión cinematográfica de los peleadores de Capcom.

Jason Momoa interpreta a Blanka y Cody Rhodes encarna a Guile

El reparto incluye a Joe “Roman Reigns” Anoai como Akuma, David Dastmalchian como M. Bison, Andrew Schulz como Dan Hibiki, Eric André como Don Sauvage y Vidyut Jammwal como Dhalsim.

Orville Peck interpreta a Vega, Olivier Richters a Zangief, Hirooki Goto a E. Honda, Rayna Vallandingham a Juli y Alexander Volkanovski a Joe. Curtis “50 Cent” Jackson aparece como Balrog.

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La producción cuenta con Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Takayuki Nakayama y Stefan Makhoul. JJ Hook, Jay Ashenfelter, Kenzo Tsujimoto y Haruhiro Tsujimoto figuran como productores ejecutivos. Street Fighter llega a los cines este 15 de octubre.