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Cuanto cuesta el jersey oficial del América del 110 aniversario y el cual estrenará contra Rayados de Monterrey

El conjunto de Coapa celebrará sus 110 años de historia con un uniforme color crema que rinde tributo a sus orígenes y que ya cuenta con el aval de la Liga MX

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La atmósfera en el nido de Coapa se respira diferente. El América se encuentra en la víspera de uno de los acontecimientos más significativos de su trayectoria contemporánea dentro del balompié nacional. En el marco de la undécima fecha del certamen local, la escuadra azulcrema saltará al terreno de juego no solo con la firme convicción de sumar tres unidades fundamentales para la tabla general, sino con el orgullo de portar una prenda que encapsula más de un siglo de mística futbolística.

El conjunto capitalino hará el debut oficial de su indumentaria de gala por el 110 aniversario durante el compromiso de este fin de semana frente a los Rayados de Monterrey.

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La cita tendrá lugar este sábado 10 de octubre en el Estadio Azteca, una fecha estratégicamente alineada con el calendario festivo de la institución, considerando que el nacimiento oficial del equipo se remonta al 12 de octubre de 1916. Para tranquilidad de los aficionados y el cuerpo técnico, la cúpula del balompié mexicano ya otorgó la autorización correspondiente, confirmando que el diseño especial cuenta con el aval de la Liga MX para ser utilizado en la cancha.

Costos y accesibilidad para el aficionado

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La multinacional alemana que viste al club ha revelado los costos comerciales de esta edición de colección, los cuales se segmentan de acuerdo con las especificaciones textiles y el tipo de confección requerido por el consumidor:

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  • Edición Comercial Estándar (Manga Corta): Estará disponible por $1,999 MXN.
  • Diseño de Grada con Manga Larga: Se comercializará en $2,199 MXN en plataformas autorizadas y tiendas deportivas.
  • Prenda de Alto Rendimiento (Auténtica / Match): El modelo idéntico al de los futbolistas costará $2,999 MXN.
  • Pieza de Colección de Lujo en Manga Larga:Tendrá un valor de $3,199 MXN.

El despegue de la comercialización masiva para el público general iniciará formalmente a través de los portales de distribución digital y establecimientos de prestigio a partir del 9 de octubre.

La estética del recuerdo: Una mirada al pasado

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La propuesta visual para esta conmemoración rompe con los esquemas geométricos y tonalidades del uniforme regular del torneo, apostando por una inmersión profunda en las raíces de la entidad. El color crema se convierte en el gran protagonista de la pieza, evocando de forma inmediata la nostalgia de la década de los 70 y rindiendo homenaje al mote fundacional de “Los Cremas”.

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En la zona pectoral izquierda se ha colocado un emblema heráldico de época, complementado visualmente con la inscripción frontal “1916-2026”. El detalle definitivo de identidad se localiza en la zona posterior del cuello, donde destaca grabada la emblemática leyenda “Club América 110 Años”. Cabe señalar que, aunque las tiendas ofrecerán una versión limpia de publicidad para los coleccionistas, las normativas comerciales obligarán al cuadro profesional a portar sus marcas patrocinadoras habituales durante los noventa minutos de acción.

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