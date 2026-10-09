¿Los contratos de Timbiriche autorizaban hacer una serie décadas después? Guillermo Pous sugiere revisar los acuerdos iniciales

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ViX estrenará este viernes 9 de octubre la serie de Timbiriche, una ficción inspirada en hechos reales que llega bajo el rechazo público de seis integrantes de la banda.

Para el abogado Guillermo Pous, la producción puede abordar la historia del grupo, pero tendría que respetar los límites entre los derechos sobre una marca y los atributos personales de quienes aparecen representados.

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Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín afirmaron que no participaron en el desarrollo de la serie, no fueron consultados sobre las historias que se cuentan y no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

El análisis de Pous, compartido con Merca2.0, sostiene que la falta de autorización no vuelve ilícita una producción de forma automática. La libertad de expresión, la creación artística y el interés cultural pueden proteger una obra de ficción, aunque eso no implica que una sola empresa tenga todos los derechos para usar cada elemento relacionado con Timbiriche.

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“Timbiriche es una identidad colectiva, pero sus integrantes conservan identidades individuales”, planteó el abogado. La diferencia resulta central para entender qué podría utilizar ViX y cuáles serían los límites frente a las personas reales que inspiraron los personajes.

Guillermo Pous separó los derechos de la marca de la vida personal de los integrantes

Pous explicó a dicho medio que una producción como la de ViX reúne al menos cuatro áreas jurídicas distintas. La primera comprende canciones, grabaciones, imágenes de archivo y otros materiales utilizados en pantalla.

La segunda corresponde al nombre Timbiriche y a los derechos de propiedad industrial vinculados con la agrupación. La tercera incluye la imagen, voz, identidad, datos personales y elementos biográficos de cada integrante.

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La cuarta está relacionada con la privacidad, intimidad, honor, reputación y posibles episodios personales que puedan revelarse, modificarse o inventarse dentro de una producción. El abogado advirtió que tener derechos sobre uno de esos ámbitos no otorga facultades sobre todos los demás.

“Una empresa puede contar con autorización para utilizar canciones o imágenes históricas y carecer, al mismo tiempo, de facultades para representar determinados episodios personales”, explicó Pous a Merca2.0.

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

El especialista señaló que también podría ocurrir lo contrario: una compañía puede explotar el nombre de un grupo o tener acceso a materiales audiovisuales originales, sin que eso le permita atribuir pensamientos, conversaciones, conductas o vínculos afectivos a personas reconocibles.

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La serie se presentó como una ficción inspirada en hechos reales. Sus capítulos reconstruyen el nacimiento de Timbiriche, sus primeros años de éxito y las relaciones entre los jóvenes integrantes, quienes comenzaron su carrera cuando eran menores de edad.

Los contratos de la década de 1980 tendrían que revisarse

Uno de los puntos que Pous puso sobre la mesa fue la necesidad de revisar los contratos firmados durante los primeros años de Timbiriche. La banda se formó en 1982 con integrantes infantiles, por lo que las autorizaciones de aquel tiempo debieron otorgarse mediante padres, tutores o representantes.

El abogado aclaró que esa condición no invalida por sí sola los acuerdos históricos ni demuestra una infracción actual. El punto sería conocer qué facultades se otorgaron, quién las concedió y cuáles fueron los usos autorizados en cada documento.

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“Una autorización otorgada para desarrollar una carrera artística infantil no necesariamente contiene una habilitación ilimitada para reconstruir, reinterpretar y comercializar en el futuro todos los acontecimientos ocurridos durante esa etapa”, expuso Pous.

Las plataformas digitales, la distribución internacional inmediata, los avances en redes sociales y el uso de fragmentos promocionales no formaban parte de la industria de los años 80. Por ello, el abogado consideró que no puede asumirse que los contratos de esa época incluyeran todas las formas actuales de explotación.

El alcance de esos documentos dependería de si contemplaban adaptaciones biográficas, representaciones dramatizadas, nuevas tecnologías, territorios, plazos, sublicencias y el uso separado de la voz, nombre e imagen de los artistas.

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Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

ViX tendría que distinguir la ficción de los hechos reales

Para Pous, otro punto de atención está en la forma en la que la plataforma comunica la serie. Mientras algunos materiales la describen como una ficción inspirada en hechos reales, otras piezas promocionales prometen revelar la “verdadera historia” del grupo.

El abogado afirmó que esa ambigüedad puede atraer audiencia, pero abre dudas sobre la naturaleza del contenido. Prometer una historia verdadera eleva la expectativa de precisión frente a los hechos y las personas representadas.

“Prometer verdad incrementa la expectativa de exactitud; invocar ficción amplía el espacio creativo, pero también obliga a identificar con claridad qué partes fueron imaginadas”, señaló en su columna.

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La ficción, según el análisis, no debería convertirse en un permiso para inventar conductas o diálogos que afecten la reputación de una persona identificable. Si un hecho es real pero pertenece a la esfera íntima, el debate podría recaer en la privacidad.

Si se atribuye una conducta inventada a alguien reconocible, podría involucrar su honor o reputación. Si existe un aprovechamiento comercial de su identidad sin facultades suficientes, el tema podría relacionarse con el derecho a la propia imagen.

Timbiriche - (ViX)

El caso de Sasha Sokol requiere un tratamiento distinto

Pous dedicó una parte de su análisis a la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano.

El caso cuenta con una sentencia civil firme contra Luis de Llano por daño moral. La SCJN negó en junio de 2025 el amparo promovido por el productor, por lo que se mantuvo la resolución relacionada con la relación sexual y asimétrica que sostuvo con Sokol cuando ella tenía 14 años.

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Pous subrayó que se trata de una resolución civil, no de una condena penal. También advirtió que la existencia del fallo no autoriza a terceros a usar sin límites la experiencia personal de la cantante como recurso dramático.

“La decisión de una víctima de denunciar, acudir a los tribunales y hacer públicos determinados hechos cumple una finalidad propia. No necesariamente comprende la autorización para que otra persona reconstruya escenas, invente conversaciones, represente momentos íntimos”, sostuvo.

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)

El análisis añade que una dramatización tendría que evitar contradecir lo establecido judicialmente, reducir la diferencia de edad y poder entre las partes, romantizar la violencia o transformar una experiencia ocurrida durante la adolescencia en una herramienta de entretenimiento.

La responsabilidad dependería de las decisiones de cada empresa y persona

Pous señaló que un eventual reclamo no recaería necesariamente sólo sobre ViX por ser la plataforma de estreno. Para determinar responsabilidades sería necesario identificar quién desarrolló el concepto, realizó la investigación, escribió las escenas, financió la producción, aprobó el corte final y diseñó la promoción.

Los créditos y contratos definitivos permitirían conocer el papel de El Estudio como productora y de ViX como plataforma. El abogado precisó que cargos como productor, director, guionista o productor ejecutivo no generan responsabilidad individual de forma automática.

También indicó que una plataforma no quedaría exenta sólo por presentarse como exhibidora si participó en el encargo, financiamiento, control editorial o promoción del contenido.

El abogado sostuvo que, ante las objeciones públicas de seis exintegrantes, una exhibición privada, un canal de diálogo, la precisión sobre los elementos ficticios y documentados, así como la revisión de las escenas relacionadas con violencia sexual, habrían servido para administrar el riesgo sin implicar una admisión de responsabilidad.