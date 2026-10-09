Yahir agradece a Aaron Mercury y Nicola Porcella su apoyo y anticipa posible reunión: “Ya los quiero ver”

Un montaje fotográfico coloca lado a lado los retratos de dos hombres vestidos con chaqueta de cuero sobre un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Yahir agradeció públicamente a Aarón Mercury y Nicola Porcella el acompañamiento recibido tras su salida de La Casa de los Famosos México, luego de quedar en sexto lugar de la cuarta temporada. “Ya los quiero ver, güey. Gracias de verdad, de todo corazón a todos, a todos, a todos”, expresó el cantante en un mensaje dirigido a ambos.

La declaración se produjo en medio de la controversia que generó su eliminación, luego de que la producción confirmara que el público decidió su salida frente a Karina Torres en la gala del jueves 1 de octubre, días antes de la gran final de la temporada.

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El mensaje de agradecimiento de Yahir

El cantante sonorense dedicó unas palabras directas a sus compañeros tras conocer el resultado de la votación. “Gracias, gracias por el apoyo. A Aarón Mercury también un abrazo grande. Gracias, Aarón”, dijo Yahir, visiblemente emocionado.

Yahir quedó en sexto lugar de La Casa de los Famosos México tras una votación frente a Karina Torres, en una gala que acumuló más de 28 millones de votos. El cantante agradeció el respaldo recibido y expresó su deseo de reencontrarse pronto con Aarón Mercury y Nicola Porcella fuera del reality.

El mensaje se suma a otras expresiones de gratitud que Yahir compartió en sus últimos momentos dentro del programa. El cantante dedicó palabras a Hermosillo y a Sonora: “¡Gracias a la gente de Hermosillo, gracias a todo Sonora y todo México!”.

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El hermosillense también señaló que una de las cosas que más emoción le provocaba tras su salida era volver a encontrarse con sus hijos, su esposa y sus padres.

La salida de Yahir del reality

Yahir se abrazó con Karina tras anunciarse su sexto lugar en el concurso de televisión La Casa de los Famosos México. (Captura ViX)

La eliminación del cantante se definió durante la gala del jueves 1 de octubre. La conductora Galilea Montijo anunció que, según la votación, Karina Torres continuaría en la competencia mientras Yahir se convertía en el sexto finalista.

La producción señaló que se habían contabilizado más de 28 millones de votos durante el proceso que definió a los finalistas de la temporada.

Con la salida de Yahir, la competencia quedó reducida a cinco habitantes: Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres, quienes disputaron el premio de cuatro millones de pesos en la gran final del domingo 4 de octubre, finalmente ganado por Mariana Ochoa.

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El cantante atendió a la prensa tras conocer el resultado y aseguró que todavía no podía dimensionar la reacción de sus seguidores. “Gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. La verdad es que ha sido algo hermoso el salir de ahí y recibir tanto apoyo, tanto cariño, tanto amor. Estoy que no me la creo”, comentó.

Yahir también reveló que pasó el día conmovido por los mensajes recibidos. “Todo el día he estado muy emocional, he llorado mucho. Todavía no tengo mi teléfono y todavía no he podido hablar con la familia”, dijo frente a los medios.

Consultado sobre la posibilidad de participar nuevamente en un formato de convivencia, el cantante fue tajante: “No, nunca más”, respondió entre risas.

Reacciones en el mundo del espectáculo

La cantante Lucero expresa en un mensaje publicado en la red social X su falta de interés por ver televisión tras la salida del músico Yahir. (Redes sociales)

La salida de Yahir provocó el rechazo de varias figuras del espectáculo. Lucero fue una de las primeras en manifestarse a través de su cuenta de X: “Pues con la salida de Yahir ya no tengo para qué ver la tele…”.

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Andrea Legarreta respondió con un comentario breve en redes sociales: “ABSOLUTAMENTE ABSURDO!!!”. La conductora no amplió su postura más allá de esa frase, aunque el mensaje generó respuestas de otros usuarios en la misma publicación.

Por su parte, Gala Montes utilizó sus historias para expresar su sorpresa: “Cómo que salió Yahir, noooo”, escribió la actriz, además de añadir: “yo quería que ganara”.

Lucía Méndez también se pronunció al respecto: “Estoy muy triste por la salida de Yahir. Eres un triunfador y todo México te quiere por el gran ser humano que eres”.

Dentro del propio foro de Televisa, la reacción más comentada fue la del estilista Aldo Rendón, quien compartió 30 días con Yahir dentro de la casa y entabló amistad con él durante su estancia. Cuando la conductora Marie Claire se acercó a preguntarle sobre la eliminación, Rendón respondió gritando: “Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto…”. El estilista aseguró de inmediato que “¡hubo trampa!” en el resultado.

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Rendón se dirigió después hacia la productora del programa, Rosa María Noguerón, para reclamarle directamente el sexto lugar obtenido por Yahir: “Jefa, cuente bien los votos, jefa, ¿por qué sacó a Yahir? Hubo trampa”, le dijo, según registró la transmisión.

Noguerón respondió que la salida del cantante había sido decisión del público. El video del reclamo se viralizó en plataformas como TikTok, donde circularon comentarios como “Aldo nos representa” y “fue fraude, está arreglado”.

Gala Montes/ Historias Instagram

Antecedentes de fraude con Aarón Mercury

(Instagram: Aarón Mercury)

La eliminación de Yahir reactivó comparaciones con un episodio previo del reality que involucra directamente a Aarón Mercury. Antes de conocerse el resultado, Karina Torres recordó frente a Yahir la polémica salida de Mercury en la temporada 2025.

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“A mí no se me quita de la mente lo que pasó con Aarón Mercury. Porque era el favorito y de repente salió eliminado”, comentó Karina durante esa conversación, que se viralizó después de que Yahir quedara en sexto lugar.

Aarón Mercury fue el último eliminado antes de la final de La Casa de los Famosos México 2025. Su salida provocó sorpresa entre parte de los espectadores debido a su popularidad en redes sociales y a que era considerado favorito en distintas encuestas externas. Después del resultado, usuarios utilizaron expresiones como “fraude” y “robo” para cuestionar la votación.

Incluso Nancy González Rivas, madre de Aarón Mercury, calificó públicamente el resultado como “fraude” durante una viewing party realizada en Ciudad de México.

Tras la salida de Yahir, varios comentarios en redes sociales retomaron ese antecedente. Uno de los mensajes con mayor número de reacciones cuestionó que Memo Schutz tuviera más apoyo que Yahir y Karina, mientras otro usuario aseguró que la situación “le recordaba a la polémica que ocurrió alrededor de Aarón Mercury en la temporada anterior”.

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