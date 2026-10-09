Detienen a El Moco, presunto líder huachicolero en Puebla e Hidalgo: fue candidato a la presidencia municipal de Chignahuapan en 2024

La Fiscalía de Puebla dio a concoer detalles de la detención. (X @FiscaliaPuebla)

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer el pasado jueves, por medio de un comunicado difundido en redes sociales, que fue localizado y detenido Juan N., alias “El Moco y/o Chaparro”, a quien identificaron como un presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Puebla e Hidalgo. La detención se llevó a cabo en el municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla.

La detención del sujeto fue resultado de la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, El Moco era un objetivo prioritario y está vinculado con actividades ilícitas, como el robo de hidrocarburos, también conocido como huachicol, portación de arma de fuego, homicidio y delitos contra la salud.

Además, se señaló, labores de inteligencia permitieron saber que operaba en diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla, entre ellos Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, así como diversas zonas del estado de Hidalgo.

Durante la intervención, se lee en el comunicado, las autoridades federales, estatales y municipales aseguraron dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y un arma de fuego.

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Detienen a "El Moco", presunto líder criminal y excandidato en Puebla Juan N. es capturado en Zacatlán tras años de procesos judiciales interrumpidos 4 Corporaciones en la detención 2020 Año de su primera detención 2022 Vinculación a proceso por lavado de dinero 127/2024 Amparo en revisión negado por la SCJN Zona de operación en la Sierra Norte de Puebla Selecciona un municipio para ver el contexto. Delitos atribuidos a Juan N. Del primer arresto a la recaptura: la ruta judicial Haz clic en cada etapa para ver el detalle del proceso legal. Fuente: Fiscalía General del Estado de Puebla y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

“Esta acción refrenda el compromiso de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de fortalecer la coordinación interinstitucional y sumar capacidades para combatir de manera frontal a la delincuencia”, se señala.

Medios locales identifican a Juan N. como candidato de las elecciones de 2024 para la presidencia municipal de Chignahuapan por el partido Fuerza por México. En el proceso se había proclamado ganador, sin embargo, esas elecciones fueron anuladas por inconsistencias.

Ya había estado detenido

Los reportes también señalan que El Moco ya había sido arrestado en 2020, sin embargo, salió años después de prisión por un amparo.

Fue el primero de octubre de ese año que el sujeto fue detenido en Huauchinango. Durante ese operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública le encontraron 97 bolsitas con sustancia con características similares a la metanfetamina, además de una escopeta recortada.

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Las autoridades lo señalan por su presunta participación en delitos relacionados con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos en la Sierra Norte de Puebla, así como por sus posibles actividades de narcomenudeo en la región.

El sujeto era considerado un objetivo prioritario. (X @FiscaliaPuebla)

También fue relacionado con el homicidio de tres personas en la localidad de Tres Cabezas y con posibles nexos con Óscar N, alias El Loco Téllez.

En 2022 fue vinculado a proceso por presunto lavado de dinero. La investigación se centró en la adquisición de diversos bienes inmuebles y vehículos de lujo entre 2014 y 2020, operaciones que presuntamente se habrían realizado mediante personas interpuestas o prestanombres.

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En ese periodo, el entonces gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, identificó publicamente a El Moco como uno de los principales presuntos generadores de violencia en la Sierra Norte y lo relacionó con actividades de robo de combustible, narcomenudeo, homicidio y extorsión.

Pese a los señalamientos y procesos judiciales, el sujeto salió del penal de Tepexi de Rodríguez, en octubre de 2023, luego de permanecer recluido aproximadamente tres años.

Para diciembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a Juan N dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Al resolver el amparo en revisión 127/2024, la Primera Sala determinó que las disposiciones del Código Penal de estado impugnadas eran constitucionales en los aspectos analizados. Dicha resolución dejó sin efecto la protección federal que buscaba obtener EL Moco contra esas disposiciones, lo que reactivó la búsqueda por parte de las autoridades ministeriales.